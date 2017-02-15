Вчера в Москве Инна Ройзман затащила в лекторий Прямая речь. Две лекции. Белковский: "Роль секса в мировой истории" и Колмановский: Наука Святого Валентина ( романтическая любовь - уникальная биологическая особенность человека). Белковский, к сожалению,был не в форме и с темой не справился, а Колмановский ,учёный-биолог с очень широким кругозором, оказался очень крут и прочитал блестящую научную лекцию. У Прямой речи вообще широкий охват и сильные лекторы: Дима Быков, Татьяна Черниговская, Наталья Басовская, Дмитрий Петров, Леонид Парфенов и многие другие. Я хочу, чтобы они приезжали к нам. А в Екатеринбурге с утра некоторые СМИ блеснули заголовками типа: "Ройзман уехал в Москву учиться сексу!" Ну, учиться - всегда пригодится, но я хочу сказать другое. Я стараюсь отслеживать все происходящее в культуре. Я бываю на лекциях, на выставках, на концертах, встречаюсь с известными поэтами, писателями, художниками, музыкантами, продвигаю свой город и лучших приглашаю к нам. Я стараюсь знать обо всем новом и интересном и считаю это частью своей работы. И с Прямой речью тоже буду сотрудничать.

А что касается заголовков и обсуждений - пусть говорят. Зато я знаю, что никогда жители Екатеринбурга не услышат, что меня видели пьяным или я пришёл на работу с похмелья, что я на вертолете летал на рыбалку в заповедник, что охотился на краснокнижных животных или заказывал проституток в сауну.