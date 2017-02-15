  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Серое Фиолетовое Донбасское
15.02 число просмотров 1349 число записей 12
 
Исаакиевский раздор
12.02 число просмотров 2494 число записей 19
 
Повторная реанимация
9.02 число просмотров 7614 число записей 34
 
Двухсотый Гиви
9.02 число просмотров 1856 число записей 14
 
Дело Навального: #КировЛес2
9.02 число просмотров 127857 число записей 407
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Открытка Потупчик
1.02 число просмотров 4701 число записей 16
 
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 3454 число записей 26
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2643 число записей 9
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2415 число записей 20
 
"Притяжение" Бондарчука
5.02 число просмотров 2151 число записей 9
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
С утра некоторые СМИ блеснули заголовками типа: "Ройзман уехал в Москву учиться сексу!"
С утра некоторые СМИ блеснули заголовками типа: "Ройзман уехал в Москву учиться сексу!"
Евгений Ройзман
15.02 12:57 |  число просмотров 429
Вчера в Москве Инна Ройзман затащила в лекторий Прямая речь. Две лекции. Белковский: "Роль секса в мировой истории" и Колмановский: Наука Святого Валентина ( романтическая любовь - уникальная биологическая особенность человека). Белковский, к сожалению,был не в форме и с темой не справился, а Колмановский ,учёный-биолог с очень широким кругозором, оказался очень крут и прочитал блестящую научную лекцию. У Прямой речи вообще широкий охват и сильные лекторы: Дима Быков, Татьяна Черниговская, Наталья Басовская, Дмитрий Петров, Леонид Парфенов и многие другие. Я хочу, чтобы они приезжали к нам. А в Екатеринбурге с утра некоторые СМИ блеснули заголовками типа: "Ройзман уехал в Москву учиться сексу!" Ну, учиться - всегда пригодится, но я хочу сказать другое. Я стараюсь отслеживать все происходящее в культуре. Я бываю на лекциях, на выставках, на концертах, встречаюсь с известными поэтами, писателями, художниками, музыкантами, продвигаю свой город и лучших приглашаю к нам. Я стараюсь знать обо всем новом и интересном и считаю это частью своей работы. И с Прямой речью тоже буду сотрудничать.
А что касается заголовков и обсуждений - пусть говорят. Зато я знаю, что никогда жители Екатеринбурга не услышат, что меня видели пьяным или я пришёл на работу с похмелья, что я на вертолете летал на рыбалку в заповедник, что охотился на краснокнижных животных или заказывал проституток в сауну.
Обсудить в блоге автора
Сюжет по теме
Ройзман-кандидат Ройзман-кандидат
число просмотров 1079 число постов 5
Пользователи телеграмма обсуждают целесообразность участия Евгения Ройзмана в президентских выборах в случае, если в них не сможет участвовать Алексей Навальный
Посты дня
Чучело еврея освободили из плена ДНР
blogMaria Shtern    15.02 16:49 |  число просмотров 217
Чучело еврея освободили из плена ДНР Я на свободе. Если что, сидело нормально. На хате было открытой трансженщиной
 
Посмотрел новый клип Чичериной
blogАркадий Бабченко    15.02 16:32 |  число просмотров 245
Посмотрел новый клип Чичериной Удивительная страна. Здесь даже рок-н-ролл умудряется превратиться в зековский шансон - в шансон в камуфляжной замполитовской тужурке! Слияние замполитов, люмпенпролетариата, дедывоевали, зоны, великой отечественной, империализма, фашизма и черт его знает чего еще
 
Оставьте в покое Вороненкова и Максакову!
blogКох Альфред    15.02 16:28 |  число просмотров 283
Оставьте в покое Вороненкова и Максакову! Простой расчет показывает что их переход на сторону противников путинского режима дает не только плюс два человека этой (вашей?) стороне, но и минус два - путинской
 
Какие ж дряни
blogCatherina Gordeeva    15.02 14:13 |  число просмотров 510
Какие ж дряни Теперь им сказали "фас" на Сокурова, человека, который не просто любит свою страну, но и жизнь положил, чтобы сделать ее лучше, достойней, сильнее
 
Вот это — настоящие настроения элиты, когда ей уже не страшно
blogDmitry Gudkov    14.02 19:30 |  число просмотров 1310
Вот это — настоящие настроения элиты, когда ей уже не страшно Активы выведены, семья за границей, и можно, как князь Курбский, сообщить Ивану Грозному все, что думаешь о нем, о его свите и опричнине
 
все записи
Выбор редактора
Все, что нужно для начала знать о новом рязанском губернаторе Николае Любимове
blogМетодичка    14.02 15:44 |  число просмотров 910
Все, что нужно для начала знать о новом рязанском губернаторе Николае Любимове "Мой любимый вид спорта – плавание, потому, что пловцы не потеют. Всегда чистый!"
 
Ушедший в отставку рязанский губернатор Ковалев отказался от пресс-конференции
blogНезыгарь    14.02 13:32 |  число просмотров 624
Ушедший в отставку рязанский губернатор Ковалев отказался от пресс-конференции Уходящий губернатор весь период работы в регионе продолжал жить в Подмосковье
 
Не могу не залезть на табуретку
blogEvgeny Feldman    14.02 10:02 |  число просмотров 635
Не могу не залезть на табуретку В твиттере журналиста кремлевского пула из "Комсомолки" 80% читателей согласились, что победа кадра с убийством посла на World Press Photo — это кощунство и ненормально
 
Цитаты дня
" Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России? Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? "
15.02 |
blog https://twitter.com/realDonaldTrump
" Хотите заглянуть в политическое будущее России? Это очень просто: посмотрите на экс-депутата Вороненкова. "
15.02 |
blog https://vk.com/id244477574
" Как я понимаю, Варя Караулова сидит за то, что предвидела и пыталась опередить "подвиг" Жени Прилепина? Фашизм наступает не зная ни дня передышки. "
13.02 |
blog Andrey Volna
" Нужен какой-то пакт о ненападении. Церковь не отбирает у людей скверы и парки. А люди возвращают церкви все, что украли у нее при революции. "
13.02 |
blog Oleg Kozyrev
" Гальперин получил 10 суток за то, что не хотел впускать в собственный дом незванных полицейских. Неприкосновенность жилища в РФ — фикция. "
9.02 |
blog Oleg Kozlovsky
" По правде, Навального отстранили от выборов мягче, чем Гиви. Нельзя не признать. "
8.02 |
blog Gleb Pavlovsky
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Призрак коммуниста
Роман Анин  15.02 11:35 |  число просмотров 72
Призрак коммуниста Бывший депутат от КПРФ Денис Вороненков сбежал на Украину. Что он там рассказывает — и что мы узнали о нем
Володин согласился с необходимостью закона о защите чести президента
Кирилл Буланов  14.02 09:47 |  число просмотров 118
Володин согласился с необходимостью закона о защите чести президента Он привел в пример США
все записи
События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 16740
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
все записи
Кино
"Притяжение" Бондарчука
5.02 |  число просмотров 2151
"Притяжение" Бондарчука
Блогеры обсуждают фильм "Притяжение" — фантастический блокбастер Фёдора Бондарчука. Сюжет, обрисованный в духе социальной фантастики, рассказывает о первом столкновении человечества с инопланетным разумом.
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7858
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2658
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4240
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012