  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
В теме
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 3123 число записей 26
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2282 число записей 9
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2085 число записей 20
 
Открытка Потупчик
1.02 число просмотров 2060 число записей 16
 
Исаакиевский раздор
29.01 число просмотров 1902 число записей 15
 
Прислать свою ссылку
Ройзман-кандидат <код для ЖЖ>
Ройзман-кандидат
В Телеграмме обсуждают целесообразность участия Евгения Ройзмана в президентских выборах в случае, если в них не сможет участвовать Алексей Навальный.
Создан: 04.02.2017 14:43, обновлен: 04.02.2017 15:26
Просмотров: 765
Теги:
4 февраля
Поколенческая избирательная кампанияссылка на данный пост
t.me/russica2/blogНезыгарь
04.02. 15:25
Путин-65 Явлинский - 65 Жириновский-71 Зюганов- 73
развернуть>>
Ройзман опасен - опасен тем, что молод и новссылка на данный пост
t.me/fyodork/blogФедор Крашенинников
04.02. 15:19
Продолжу про Ройзмана. Вы поймите, Путин на самом деле очень плохой и слабый кандидат, на его фоне даже Ройзман опасен - опасен тем, что молод и нов. Путин со своим мертвым ботоксным лицом может побеждать только старых фриков или совершеннейших политических пустышек, таких как Прохоров. Ройзман, нравится кому или нет, вообще не пустышка ни разу. У него есть подкупающая искренность, которая нравится простым людям. Он вообще нравится простым людям, вот в чем дело. Он живой и на его фоне Путин будет казаться говорящим трупом. Так что никакого Ройзмана на выборах не будет, это все скучающие технологи развлекаются. Если же эта идея будет реализована - всех ждет большое удивление по поводу того, сколько Ройзман сможет набрать.   Кроме того, у Розймана есть еще плохая для власти черта - он умеет сохранить отношения со всеми и поставить себя так, что в решающий момент с ним рядом встать не побоятся очень многие. И агитировать за него тоже не побоятся удручающе многие - от Аллы Пугачевой и Ксении Собчак до Навального и Альбац. Так что никакого Ройзмана, не обманывайтесь. На выборах будут только очень слабые и не способные никого вокруг себя консолидировать фигуры.
Идея с Ройзманом, так же как и идея с Навальным, плохие.ссылка на данный пост
https://t.me/kbrvdvkrblogМышь в овощном
04.02. 14:54
Идея с Ройзманом, так же как и идея с Навальным, плохие. Не потому что Ройзман и Навальный плохие. И даже не потому, что их вообще обсуждают. А из-за причинно-следственной связи. Если бы у некоторых персонажей не случилось истерики и в 14ом году Дмитриеву допустили бы до выборов, а в последствие она объединила бы за своими очками КПРФ и СР, это было бы естественно и интересно. В РФ нет запроса на либеральных и неолиберальных кандидатов, Яблоко + 3 либеральные партии на выборах в ГД набрали меньше проходного порога в сумме. Вы забыли честное заявление Касьянова о том, что не имеет смысла выдвигать либералам кандидатуру на выборах Президента. Вымученная история. Людей которые не хотят работать на муниципальном и региональном уровне. Зе лидэр оф рашн оппозишн Яшин. Энд оф зе стори.
Ройзман действительно был бы для АП хорошим «независимым» кандидатомссылка на данный пост
t.me/kolezev/blogДмитрий Колезев
04.02. 14:52
Незыгарь пишет про перспективы выдвижения Ройзмана кандидатом в президенты. До этого ту же тему поднимал Белковский, и в АП, говорят, действительно обсуждают такой сценарий. С точки зрения Кремля, это может быть неплохая замена Навальному — дать выпустить пар недовольному электорату.
развернуть>>
Он вполне может мобилизовать и привести на выборы протестный электорат городов-миллионниковссылка на данный пост
t.me/russica2/blogНезыгарь
04.02. 14:48
Условный срок Навальному с автоматическим запретом на участие в избирательной кампании гипотетически открывает шанс для участия в президентской кампании в качестве кандидата от оппозиции Евгения Ройзмана. Он вполне может мобилизовать и привести на выборы протестный электорат городов-миллионников. При этом, Ройзман имеет опыт работы в Системе - был депутатом ГосДумы, мэр Екатеринбурга, общался с отдельными силовиками. Идеология Ройзмана ( умеренный либерализм и лайт-версия национализма) позволяет ему играть на поляне Навального. Но в отличие от последнего, Ройзман не заряжен на агрессию и фактически не использует тему коррупции. При этом, увлечен темой сотрудничества с Церковью. Кроме того, Ройзман олицетворяет регионы, а не Москву,как Навальный. Ройзман с его увлеченностью здоровым образом жизни и борьбы с наркотиками способен мобилизовать молодого провициального избирателя.
развернуть>>
Страницы: 1
Фото
    Сказано по теме
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012