Условный срок Навальному с автоматическим запретом на участие в избирательной кампании гипотетически открывает шанс для участия в президентской кампании в качестве кандидата от оппозиции Евгения Ройзмана. Он вполне может мобилизовать и привести на выборы протестный электорат городов-миллионников. При этом, Ройзман имеет опыт работы в Системе - был депутатом ГосДумы, мэр Екатеринбурга, общался с отдельными силовиками. Идеология Ройзмана ( умеренный либерализм и лайт-версия национализма) позволяет ему играть на поляне Навального. Но в отличие от последнего, Ройзман не заряжен на агрессию и фактически не использует тему коррупции. При этом, увлечен темой сотрудничества с Церковью. Кроме того, Ройзман олицетворяет регионы, а не Москву,как Навальный. Ройзман с его увлеченностью здоровым образом жизни и борьбы с наркотиками способен мобилизовать молодого провициального избирателя.
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