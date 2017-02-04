Продолжу про Ройзмана. Вы поймите, Путин на самом деле очень плохой и слабый кандидат, на его фоне даже Ройзман опасен - опасен тем, что молод и нов. Путин со своим мертвым ботоксным лицом может побеждать только старых фриков или совершеннейших политических пустышек, таких как Прохоров. Ройзман, нравится кому или нет, вообще не пустышка ни разу. У него есть подкупающая искренность, которая нравится простым людям. Он вообще нравится простым людям, вот в чем дело. Он живой и на его фоне Путин будет казаться говорящим трупом. Так что никакого Ройзмана на выборах не будет, это все скучающие технологи развлекаются. Если же эта идея будет реализована - всех ждет большое удивление по поводу того, сколько Ройзман сможет набрать. Кроме того, у Розймана есть еще плохая для власти черта - он умеет сохранить отношения со всеми и поставить себя так, что в решающий момент с ним рядом встать не побоятся очень многие. И агитировать за него тоже не побоятся удручающе многие - от Аллы Пугачевой и Ксении Собчак до Навального и Альбац. Так что никакого Ройзмана, не обманывайтесь. На выборах будут только очень слабые и не способные никого вокруг себя консолидировать фигуры.