А вот смотрите. Поучительная история. Есть две банды. Первая нападала на наркоторговцев: избивала, истязала их, записывала происходящее на видео. Вторая нападала на наркозависимых: похищала их, истязала, удерживала.



Члены первой банды ударили электрошокером наркоторговца, избили, забрали телефон и заставили его съесть курительную смесь. Члены второй банды убили нескольких человек - например, избивая одного из них металлическим тросом.



Лидера первой банды вчера (по совокупности обвинений) посадили на 9 лет строго режима. Лидера второй банды оппозиция выдвинула на губернаторские выборы от партии “Яблоко”, а сам он несколько дней назад в эфире радиостанции “Эхо Москвы” заявил, что поддерживает уголовное наказание за употребление наркотиков.



Мораль сами додумаете.

