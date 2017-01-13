|Для своих московских френдов, которые не понимают, "что такого" в передаче Исаакиевского собора РПЦ
|12.01 20:41
|523
|Polina Nemirovsky
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Для своих московских френдов, которые не понимают, «что такого» в передаче Исаакиевского собора РПЦ. Типа возвели петербуржцы поклёп на церковь, а какая разница, а что для людей изменится. Для людей изменится следующее:
- для 393 сотрудников музея и 58 сезонных экскурсоводов изменится место работы;
В связи с этим единственный вопрос, который имело бы смысл задавать, звучит так: когда Санкт-Петербург успел так сильно задолжать ряду конкретных попов на Бентли, что в счёт этого долга приходится отдавать одно из немногих самоокупаемых учреждений, которое при всём при этом РПЦ даже никогда не принадлежало? Причём после того, как РПЦ уже отжала у города два храма. И после этого сразу начала отжимать здание Российской Национальной Библиотеки. Окей храмы, но библиотеку-то вам куда? Мне одной кажется, что это похоже уже на рэкет?
А потом в фейсбуке московские интеллектуалы мимоходом так интересуются — а что изменится-то? Ну да, действительно.
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