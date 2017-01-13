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Для своих московских френдов, которые не понимают, "что такого" в передаче Исаакиевского собора РПЦ
Для своих московских френдов, которые не понимают, "что такого" в передаче Исаакиевского собора РПЦ 12.01 20:41 число просмотров 523
Polina Nemirovsky
 

Для своих московских френдов, которые не понимают, «что такого» в передаче Исаакиевского собора РПЦ. Типа возвели петербуржцы поклёп на церковь, а какая разница, а что для людей изменится. Для людей изменится следующее:

- для 393 сотрудников музея и 58 сезонных экскурсоводов изменится место работы;
- для бюджета города изменится наличие в нём 800 миллионов рублей ежегодно на культуру (театры и тп);
- для остальных статей бюджета (образование, транспорт, ЖКХ) изменится восполнение за их счёт отсутствующих 800 миллионов рублей;
- для самого Исаакиевского собора изменится шанс оплачивать реставрацию за счёт собственных доходов. А Исаакиевский собор — он как бы большой. Там всё время надо что-то ремонтировать. Теперь это будет делаться не за счёт РПЦ, как вы могли бы подумать, а за счёт города, который и так в прошлом пункте потерял почти миллиард рублей. То есть переговорный процесс уровня «дайте нам собор, а теперь дайте денег, потому что нам же надо на собор». Как попрошайки у метро, только очень жадные попрошайки, которые уже напопрошайничали себе на виллу и бентли, и им всё мало;
- ну а для людей изменится возможность ходить в собор в чём угодно, фотографировать со вспышкой, а может быть даже подниматься на колоннаду.

В связи с этим единственный вопрос, который имело бы смысл задавать, звучит так: когда Санкт-Петербург успел так сильно задолжать ряду конкретных попов на Бентли, что в счёт этого долга приходится отдавать одно из немногих самоокупаемых учреждений, которое при всём при этом РПЦ даже никогда не принадлежало? Причём после того, как РПЦ уже отжала у города два храма. И после этого сразу начала отжимать здание Российской Национальной Библиотеки. Окей храмы, но библиотеку-то вам куда? Мне одной кажется, что это похоже уже на рэкет?

А потом в фейсбуке московские интеллектуалы мимоходом так интересуются — а что изменится-то? Ну да, действительно.
 
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