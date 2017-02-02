Вокруг Исаакия в РПЦ происходят интересные движения. Пострадавшей стороной явно становится митрополит Петербургский (он же-управляющий делами РПЦ) митрополит Варсонофий. Митрополит серьезно "подставился": именно он стал "виновником" конфликта с общественностью. Причем, возникшего, якобы, "без санкции Кремля". Понятно, что Варсонофий согласовывал свои действия с патриархом Кириллом. Но патриарх публично занял сторону компромиссных решений. А все шишки- от инициативы передачи Собора до проведения крестных ходов - достались Варсонофию. Неожиданно как-то всем вдруг стало понятно, что Варсонофий профессионально слаб и авторитета у него в Питере нет. Оказавшись в состоянии конфликта митрополит Варсонофий не придумал ничего лучшего, как силой продавливать решение по Исаакию, подставил власть, привлек малахольных.

После окрика из Кремля, Варсонофий фактически отстранен от решения конфликта. Зато активизировался митрополит Меркурий, глава Донской митрополии и руководитель Отдела религиозного образования. Человек из близкого окружения патриарха, начинавшего службу еще секретарем Кирилла в Калининграде.

Митрополит Меркурийпролоббировал назначение настоятелем Исаакиевского собора протоиерея Леонида Калинина, с которым работал в Нью-Йорке.

Между тем, позиции митрополита Варсонофия (по церковному раскладу- человека №2 в РПЦ) сильно ослабли. Многие отметили, что митрополит не присутствовал на похоронах старца Кирилла (Павлова) в этот четверг в Троице-Сергеевой Лавре. На церемонию собрался весь "актив лаврских", представителем которых считается Варсонофий. Говорят, что патриарх не хотел оказаться на фото и видео с митрополитом Варсонофием.

Пошли разговоры, что в ближайшее время может сбыться мечта патриарха и митрополит Варсонофий потеряет важнейшую должность управляющего делами РПЦ (которую он временно сохраняет с 2014 года). А значит между группировками в РПЦ вновь развернется борьба за место человека №2.