  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
В теме
 
Реклама
Подождите.
Посты по теме
А за чей счет банкет?
А за чей счет банкет?
blogDmitry Gudkov
13.01 11:01 |  число просмотров 769
РПЦ щедро отказалась от платы за вход в Исаакий: все бесплатно, только отдайте. Однако билеты отменят, собор оставят в собственности города, а РПЦ будет просто им «пользоваться». Это означает, что траты лягут на бюджет
 
Стоимость Исаакия, кому интересно
Стоимость Исаакия, кому интересно
blogААВ
12.01 12:03 |  число просмотров 1080
За 2016 год Исаакиевский собор посетило 2,38 млн. человек. Из них богослужений – 18 тыс. 400 человек или 0,78%. За тот же год выручка собора составила 466 813 877 рублей. Из них стоимость билетов — 436 588 720 рублей или 93%
 
Зачем деньгам мимо идти?
Зачем деньгам мимо идти?
blogДмитрий Ольшанский
12.01 11:54 |  число просмотров 926
Городские храмы и монастыри по всей стране в разрухе. Деревенские я даже не обсуждаю. Но передавать церкви нужно, конечно, Исаакиевский собор, много лет уже как действующий, - и, главное, с его огромным туристическим потоком
 
Репортажи по теме
ОккупайИсаакий в ночь на старый Новый год
ОккупайИсаакий в ночь на старый Новый год
14.01 12:25 | число просмотров 188
www.facebook.com
 
Тексты дня по теме
Для своих московских френдов, которые не понимают, "что такого" в передаче Исаакиевского собора РПЦ
Для своих московских френдов, которые не понимают, "что такого" в передаче Исаакиевского собора РПЦ
12.01 20:41 | число просмотров 762
blogPolina Nemirovsky
Единственный вопрос, который имело бы смысл задавать, звучит так: когда Санкт-Петербург успел так сильно задолжать ряду конкретных попов на Бентли, что в счёт этого долга приходится отдавать одно из немногих самоокупаемых учреждений, которое при всём при этом РПЦ даже никогда не принадлежало?
Самое читаемое
Крушение Ту-154
7.01 число просмотров 5390 число записей 24
 
Анократия Шульман
8.01 число просмотров 5256 число записей 21
 
"Викинг"
5.01 число просмотров 2916 число записей 7
 
Лишить Божену гражданства
29.12 число просмотров 2633 число записей 19
 
Смерть от "Боярышника"
23.12 число просмотров 2577 число записей 17
 
Прислать свою ссылку
Исаакиевский раздор <код для ЖЖ>
Исаакиевский раздор

РПЦ МП вновь хочет забрать Исаакиевский собор, ежегодно генерирующий сотни миллионов рублей прибыли. Георгий Полтавченко распорядился передать Исаакий к декабрю 2017 года. Однако петербужцы настроены решительно против. Собрано около 150.000 подписей, эксперты говорят, что собор исторически являлся государственной собственностью. В ночь на старый Новый год около Исаакия народный сход в несколько сотен человек объявил о начале кампании протеста и общегородском митинге 28 января
Создан: 12.01.2017 10:56, обновлен: 14.01.2017 12:28
Просмотров: 1135
Теги:
13 января
До встречи 28 января в 13.00 на Марсовом полессылка на данный пост
https://www.facebook.com/brewerovblogAndrey Pivovarov
13.01. 23:23
Сегодняшний сход у Исаакия оставил очень доброе впечатление. Первый раз на моей памяти со времён Охта-центра и монетизации льгот люди разных политических взглядов объединились вместе.  Это хороший знак, значит есть шанс переломить ситуацию. 
развернуть>>
Устал отвечать в комментах на повторяющиеся вопросы, так что вот вам сразу всем пост-ответссылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.kozyrev.7/blogOleg Kozyrev
13.01. 13:25
Устал отвечать в комментах на повторяющиеся вопросы, так что вот вам сразу всем пост-ответ про Исаакиевский собор "но сегодняшняя РПЦ не прекрасна, ежели бы она была прекрасна и замечательна, вот тогда можно было бы вернуть Исаакиевский собор"
развернуть>>
12 января
Для своих московских френдов, которые не понимают, «что такого» в передаче Исаакиевского собора РПЦссылка на данный пост
https://www.facebook.com/nmrsk/blogPolina Nemirovsky
12.01. 17:09
Для своих московских френдов, которые не понимают, «что такого» в передаче Исаакиевского собора РПЦ. Типа возвели петербуржцы поклёп на церковь, а какая разница, а что для людей изменится. Для людей изменится следующее:
развернуть>>
FAQ: Исаакиевский Соборссылка на данный пост
http://echo.msk.ru/blog/void_floo/blogПавел Никонов
12.01. 09:59
Что нужно знать об Исаакиевском Соборе (ИС), прежде чем вступать в споры (намеренно простым языком и по пунктам для лучшей усвояемости): 1. Его строили и перестраивали многие цари для нужд именно Церкви. Под музеи эти же цари строили иные сооружения (гугли «Кунсткамера»).
развернуть>>
РПЦ не намерена содержать Исаакий, она хочет лишь бесплатно им пользоватьсяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/visboris/blogБорис Вишневский
12.01. 09:52
РПЦ не намерена содержать Исаакий, она хочет лишь бесплатно им пользоваться, получая при этом не облагаемые налогами доходы от фактической продажи в виде "пожертвований".  Содержать собор будет государство, то есть все мы – своими налогами, независимо от вероисповедания или его отсутствия.
развернуть>>
11 января
Храм не может быть ни овощным складом, ни бассейном, ни скульптурной мастерской, ни музеемссылка на данный пост
https://www.facebook.com/elena.zelinskaya.9/blogElena Zelinskaya
11.01. 22:53
Вот что я бы хотела сказать своим друзьям, которые сегодня выступают против возвращения Исаакиевского собора Церкви. Соглашусь с вами, что, да, решение принято обычным неуважительным по отношению к горожанам способом, а мнение противников будут заглушать всеми средствами.
развернуть>>
Почему я против планируемой передачи Исаакиевского собора РПЦссылка на данный пост
http://echo.msk.ru/blog/samodurovblogЮрий Самодуров
11.01. 22:20
Я выступаю против передачи Исаакия РПЦ не потому что расходы на содержание этого памятника национальной культуры, скорее всего,  лягут на госбюджет. Считаю, что поскольку Исаакий — памятник архитектуры и культуры национального (федерального) значения, расходы по содержанию памятника в порядке и по его ремонту должно нести государство независимо от того, кто пользуется памятником. Конечно в эти расходы государства не могут и не должны включаться затраты на обеспечение религиозных функций в Исаакии и любых других храмах, т.к. по Конституции РФ церковь отделена от государства.
развернуть>>
В эти дни вы совершаете непоправимую ошибкуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/nikolaj.solodnikov/blogНиколай Солодников
11.01. 19:37
Господин губернатор. Обращаюсь к вам как не ленинградец к не ленинградцу. Этот город для нас с вами как и ещё для миллионов людей — не чужой. Хоть и не родной. Это единственный город в стране, который считают «родным и любим» все, кто хоть раз бывал в нем. По праву чувства любви к прекрасному — а не крови. Подвиг людей культуры, подвиг героев блокады и обороны города — сделал его таким. Любимым. Мы с вами люди разных взглядов и убеждений. Но всё это пустяки по сравнению с тем, что нас объединяет — любовь к Петербургу. И я уверен, что в эти дни вы совершаете непоправимую ошибку. Цена которой — труд, героизм и любовь наших с вами соотечественников. Русская Православная Церковь на протяжении двадцати с лишним лет истории новой России могла в полной мере гордиться и простите за это слово использовать славу Исаакиевского собора. И в представлении обывателя церковь и собор всегда были вместе. До вчерашнего дня. Ваше решение — разъединило церковь и собор. Потому что сердцем и того и другого являются люди. Петербуржцы. Верующие и не верующие.
развернуть>>
Лев Толстой о РПЦссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001589654713blogИгорь Эйдман
11.01. 19:04
В рубрике " Как будто сегодня сказано" продолжаю публиковать цитаты классиков. Лев Толстой о РПЦ:
развернуть>>
Передача Исаакиевского собора РПЦ - правильное решениессылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.kozyrev.7/blogOleg Kozyrev
11.01. 16:52
Не надо лукавить. Никакое не "государство" строило Исаакиевский собор. Его строили верующие люди (и простые и царствующие) для верующих людей. Пришли коммунисты, устроили там глумление в виде антирелигиозного музея, а теперь глумятся вновь, размышляя, вернуть ли собор верующим людям, или нет. Конечно вернуть!
развернуть>>
Кто поможет ответить на три вопроса?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/anton.verevkin/blogAnton Verevkin
11.01. 15:20
Кто поможет ответить на три вопроса? У самого как-то не получается( 1. Какую проблему решает город, передавая РПЦ Исаакиевский собор? 2. Какие положительные изменения для жителей и гостей города произойдут после передачи РПЦ Исаакиевского собора?
развернуть>>
Несколько лет назад мы защитили город от Охта-центра, теперь пришло время сохранить Исаакиевскийссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergei.kuzin.79/blogSergei Kuzin
11.01. 15:16
 Друзья, привет! По Исаакиевскому собору большинство коллег уже высказались. Со своей стороны добавлю, что происходящее является очередным вызовом горожанам, который мы не будем терпеть. Не переходя на воинствующую терминологию “дадим бой”, “впереди сражение”, “создаем фронт” заверяю вас, что мы сделаем всё, чтобы Исаакиевский собор принадлежал нам — жителям и гостям нашего любимого города.
развернуть>>
На самом деле, это скорее дань бандитскому ритуалуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ArkadiyYank/www.facebook.com
11.01. 12:12
Передача Исаакия гундяеву - это уже символ зашкаливающего безумства правящей мафии, жест отчаяния в ощущении неминуемого конца. Как безбожники с золотыми цепями на шеях в лихие 90-е башляли возведение храмов для РПЦ где ни поподя, так и их нынешние наследники, окупировавшие Кремль и всю страну, пытаются как-то замолить свои многочисленные зверства. На самом деле, это скорее дань бандитскому ритуалу, взятка своему же агенту Михайлову на всякий случай, для отмазки... Нет, ребята, не катит... Отвечать придётся точно, кому на высшем суде, а кому в грешной Гааге...
Полтавченко подарил попам Исаакиевский соборссылка на данный пост
http://varlamov.ru/blogvarlamov
11.01. 10:34
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил сообщения о том, что Государственный Эрмитаж будет передан в пользование компании "ПроДавай", крупнейшему оператору торгово-развлекательных центров в городе. "По договоренности между генеральным директором компании и мною Эрмитаж сохранит музейно-просветительскую функцию", – цитирует его ТАСС. Многие жители опасались, что создание в главном музее города торгового центра может навредить коллекции. Но губернатор заверил, что эти опасения напрасны: "Система контроля климата и охрана во многих магазинах гораздо лучше, чем в музеях! Продуктам тоже нужна определенная температура и влажность! Кроме того, после создания в Эрмитаже торгового комплекса вход в него будет бесплатным, и многие жители города смогут не только сделать покупки, но и ознакомиться с шедеврами живописи и скульптуры! А вот котов жалко, котов придётся выселять…".
развернуть>>
10 января
Вопрос "Нужен ли нам такой губернатор?" решёнссылка на данный пост
https://www.facebook.com/brewerov/blogAndrey Pivovarov
10.01. 21:22
"Вопрос решён". Сказал нам губернатор, победа которого на выборах была нарисована. При котором разворовали миллиарды на строительстве стадиона. При котором в городе появился мост имени Ахмата Кадырова. Вопрос "Нужен ли нам такой губернатор?" решён. А вопрос передачи Исаакиевского собора церкви решат горожане.
Страницы: 1
Фото

    • Сказано по теме
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012