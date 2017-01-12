Господин губернатор. Обращаюсь к вам как не ленинградец к не ленинградцу. Этот город для нас с вами как и ещё для миллионов людей — не чужой. Хоть и не родной. Это единственный город в стране, который считают «родным и любим» все, кто хоть раз бывал в нем. По праву чувства любви к прекрасному — а не крови. Подвиг людей культуры, подвиг героев блокады и обороны города — сделал его таким. Любимым. Мы с вами люди разных взглядов и убеждений. Но всё это пустяки по сравнению с тем, что нас объединяет — любовь к Петербургу. И я уверен, что в эти дни вы совершаете непоправимую ошибку. Цена которой — труд, героизм и любовь наших с вами соотечественников. Русская Православная Церковь на протяжении двадцати с лишним лет истории новой России могла в полной мере гордиться и простите за это слово использовать славу Исаакиевского собора. И в представлении обывателя церковь и собор всегда были вместе. До вчерашнего дня. Ваше решение — разъединило церковь и собор. Потому что сердцем и того и другого являются люди. Петербуржцы. Верующие и не верующие. развернуть>>