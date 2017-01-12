РПЦ МП вновь хочет забрать Исаакиевский собор, ежегодно генерирующий сотни миллионов рублей прибыли. Георгий Полтавченко распорядился передать Исаакий к декабрю 2017 года. Однако петербужцы настроены решительно против. Собрано около 150.000 подписей, эксперты говорят, что собор исторически являлся государственной собственностью. В ночь на старый Новый год около Исаакия народный сход в несколько сотен человек объявил о начале кампании протеста и общегородском митинге 28 января
Сегодняшний сход у Исаакия оставил очень доброе впечатление. Первый раз на моей памяти со времён Охта-центра и монетизации льгот люди разных политических взглядов объединились вместе.
Это хороший знак, значит есть шанс переломить ситуацию.
Устал отвечать в комментах на повторяющиеся вопросы, так что вот вам сразу всем пост-ответ про Исаакиевский собор
"но сегодняшняя РПЦ не прекрасна, ежели бы она была прекрасна и замечательна, вот тогда можно было бы вернуть Исаакиевский собор"
Для своих московских френдов, которые не понимают, «что такого» в передаче Исаакиевского собора РПЦ. Типа возвели петербуржцы поклёп на церковь, а какая разница, а что для людей изменится. Для людей изменится следующее:
Что нужно знать об Исаакиевском Соборе (ИС), прежде чем вступать в споры (намеренно простым языком и по пунктам для лучшей усвояемости):
1. Его строили и перестраивали многие цари для нужд именно Церкви. Под музеи эти же цари строили иные сооружения (гугли «Кунсткамера»).
РПЦ не намерена содержать Исаакий, она хочет лишь бесплатно им пользоваться, получая при этом не облагаемые налогами доходы от фактической продажи в виде "пожертвований".
Содержать собор будет государство, то есть все мы – своими налогами, независимо от вероисповедания или его отсутствия.
Вот что я бы хотела сказать своим друзьям, которые сегодня выступают против возвращения Исаакиевского собора Церкви. Соглашусь с вами, что, да, решение принято обычным неуважительным по отношению к горожанам способом, а мнение противников будут заглушать всеми средствами.
Я выступаю против передачи Исаакия РПЦ не потому что расходы на содержание этого памятника национальной культуры, скорее всего, лягут на госбюджет. Считаю, что поскольку Исаакий — памятник архитектуры и культуры национального (федерального) значения, расходы по содержанию памятника в порядке и по его ремонту должно нести государство независимо от того, кто пользуется памятником. Конечно в эти расходы государства не могут и не должны включаться затраты на обеспечение религиозных функций в Исаакии и любых других храмах, т.к. по Конституции РФ церковь отделена от государства.
Господин губернатор. Обращаюсь к вам как не ленинградец к не ленинградцу. Этот город для нас с вами как и ещё для миллионов людей — не чужой. Хоть и не родной. Это единственный город в стране, который считают «родным и любим» все, кто хоть раз бывал в нем. По праву чувства любви к прекрасному — а не крови. Подвиг людей культуры, подвиг героев блокады и обороны города — сделал его таким. Любимым. Мы с вами люди разных взглядов и убеждений. Но всё это пустяки по сравнению с тем, что нас объединяет — любовь к Петербургу. И я уверен, что в эти дни вы совершаете непоправимую ошибку. Цена которой — труд, героизм и любовь наших с вами соотечественников. Русская Православная Церковь на протяжении двадцати с лишним лет истории новой России могла в полной мере гордиться и простите за это слово использовать славу Исаакиевского собора. И в представлении обывателя церковь и собор всегда были вместе. До вчерашнего дня. Ваше решение — разъединило церковь и собор. Потому что сердцем и того и другого являются люди. Петербуржцы. Верующие и не верующие.
Не надо лукавить. Никакое не "государство" строило Исаакиевский собор. Его строили верующие люди (и простые и царствующие) для верующих людей. Пришли коммунисты, устроили там глумление в виде антирелигиозного музея, а теперь глумятся вновь, размышляя, вернуть ли собор верующим людям, или нет. Конечно вернуть!
Кто поможет ответить на три вопроса? У самого как-то не получается(
1. Какую проблему решает город, передавая РПЦ Исаакиевский собор?
2. Какие положительные изменения для жителей и гостей города произойдут после передачи РПЦ Исаакиевского собора?
Друзья, привет!
По Исаакиевскому собору большинство коллег уже высказались. Со своей стороны добавлю, что происходящее является очередным вызовом горожанам, который мы не будем терпеть. Не переходя на воинствующую терминологию “дадим бой”, “впереди сражение”, “создаем фронт” заверяю вас, что мы сделаем всё, чтобы Исаакиевский собор принадлежал нам — жителям и гостям нашего любимого города.
Передача Исаакия гундяеву - это уже символ зашкаливающего безумства правящей мафии, жест отчаяния в ощущении неминуемого конца. Как безбожники с золотыми цепями на шеях в лихие 90-е башляли возведение храмов для РПЦ где ни поподя, так и их нынешние наследники, окупировавшие Кремль и всю страну, пытаются как-то замолить свои многочисленные зверства. На самом деле, это скорее дань бандитскому ритуалу, взятка своему же агенту Михайлову на всякий случай, для отмазки... Нет, ребята, не катит... Отвечать придётся точно, кому на высшем суде, а кому в грешной Гааге...
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил сообщения о том, что Государственный Эрмитаж будет передан в пользование компании "ПроДавай", крупнейшему оператору торгово-развлекательных центров в городе. "По договоренности между генеральным директором компании и мною Эрмитаж сохранит музейно-просветительскую функцию", – цитирует его ТАСС. Многие жители опасались, что создание в главном музее города торгового центра может навредить коллекции. Но губернатор заверил, что эти опасения напрасны: "Система контроля климата и охрана во многих магазинах гораздо лучше, чем в музеях! Продуктам тоже нужна определенная температура и влажность! Кроме того, после создания в Эрмитаже торгового комплекса вход в него будет бесплатным, и многие жители города смогут не только сделать покупки, но и ознакомиться с шедеврами живописи и скульптуры! А вот котов жалко, котов придётся выселять…".
"Вопрос решён". Сказал нам губернатор, победа которого на выборах была нарисована. При котором разворовали миллиарды на строительстве стадиона. При котором в городе появился мост имени Ахмата Кадырова. Вопрос "Нужен ли нам такой губернатор?" решён. А вопрос передачи Исаакиевского собора церкви решат горожане.