  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжеты
Михалков против "Ельцин Центра"
19.12 число просмотров 877 число записей 11
 
Судьба ПАРНАСа
18.12 число просмотров 1875 число записей 32
 
Сирия наш
18.12 число просмотров 13408 число записей 56
 
Новый госсекретарь США
16.12 число просмотров 804 число записей 5
 
"Острова дружбы"
16.12 число просмотров 1253 число записей 5
 
все записи
 
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Тусовка-мама
10.12 число просмотров 3545 число записей 11
 
"Слишком свободный человек"
7.12 число просмотров 3184 число записей 11
 
Послание Путина-2016
2.12 число просмотров 3014 число записей 24
 
Навальный идет в президенты
17.12 число просмотров 2721 число записей 45
 
Умер Фидель
26.11 число просмотров 1869 число записей 21
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
FIDEL
FIDEL 26.11 20:00 число просмотров 1566
Mikhail Kozhukhov
 
Он был великим лидером. В далекие 70-е годы, когда автор этих строк числился студентом Гаванского университета, у Тереситы, моей подружки и одноклассницы, темпераментной, как и положено мулатке, вылезли на лоб глаза, когда я спросил ее, пойдет ли она на площадь Революции слушать доклад товарища Фиделя.
- Разве ты не ходишь на Красную площадь, когда там выступает товарищ Брежнев?! – удивилась она. Не пойти на площадь Революции в Гаване, когда там выступал Кастро, - для кубинца это было немыслимо. Как немыслимо было не повесить дома, как икону, его портрет, вырезанный из «Гранмы», главной газеты страны, названной в честь легендарного судна, которое привезло на Кубу из Мексики отряд мятежников. Теперь немногие помнят: экспедиционеры попали в засаду. Из нескольких десятков человек, которые отправились сражаться с отвратительным режимом диктатора Фульхенсио Батисты, в живых остались тринадцать. Кубинскую революцию совершили тринадцать отважных! Он был Давидом ХХ века. Голиафом была Америка.
Тогда, в 60-х, еще никто не рассуждал о правах человека и преимуществах демократии. Америка, как петух кур, топтала соседей, как и когда хотела, выкачивая из континента нефть, руду, бананы и кофе. «Латинская Америка похожа на окорок, - заметил один из госсекретарей США, имя которого теперь памятно лишь историкам. - У Дяди Сэма острая вилка: он съест его!»
Фидель был первым, кого не удалось съесть. Первым, кто в Западном полушарии морально победил Голиафа. Вопреки блокаде, вооруженному вторжению, сигарам, пропитанным ядом, и прочим глупостям, которые придумывали злоумышленники для дерзкого бородача. И за это им восхищались во всем Новом свете - и правые, и левые, и все остальные, - от Мексики до Огненной земли кубинского президента всегда встречали овациями.
За что его обожали кубинцы? Никто из мировых лидеров ХХ века не был способен так говорить со своим народом - шесть, восемь часов подряд! Ни один другой глава государства не был способен так безжалостно к себе, публично, перед всем миром, просить прощения за свои ошибки. В 60-е годы компартия Кубы (читай: Фидель) поставила перед страной невыполнимую задачу: собрать 10 млн тонн сахара. Под плантации тростника были вырублены посевы кофе и цитрусовых, перепаханы прочие поля. Ценой неимоверных усилий рубщики, которые трудились от рассвета до заката, собрали около 7 миллионов тонн. Денег, на которые рассчитывал Фидель, собрать не удалось. Стране, где продовольствие уже тогда распределяли по карточкам, стало еще голоднее. Фидель вышел на площадь Революции. Простите меня , сказал он. Это моя вина! И они прощали, и отдавали последнее.
Два десятилетия спустя, в 80-х, когда части кубинской армии перебрасывались в Анголу, раздираемую кровавой племенной войной, он так же, с трибуны на площади Революции призвал каждую семью отдать ангольским братьям по фунту риса - это ровно треть их скудного недельного рациона! И они отдали, потому что об этом их просил сам Команданте.
Родившийся в благополучной семье и получивший юридическое образование, он стал пламенным революционером. «Historia me absolvera!» - «История меня оправдает!» - его речь на суде после неудачной атаки на казармы Монкада вошла во всемирную хрестоматию борьбы за свободу и справедливость. А вот коммунистом Фидель не был - вопреки подозрениям всего мира, что за кубинской революцией стоял СССР. Не стоял. Единственный человек из Москвы, с которым случайно познакомились братья Кастро в Мексике, где они находились в эмиграции, был сотрудник советской внешней разведки Николай Леонов. Но тогда эта встреча закончилась только вежливым обменом телефонными номерами. Контакт пригодился позже, уже после того, как колонны бородачей вошли в Гавану…
А потом революция, как и положено ей роковой кармой, угаданной еще Робеспьером, стала пожирать своих детей. Самолет, на котором летит любимец народа Камило Сьенфуэгос, загадочным образом терпит крушение. Оставив посты и прощальное письмо, погибает в боливийской сельве Че. За ними безмолвно уходят десятки тысячи менее известных бывших соратников и верных партийцев - исчезают в лагерях, бегут в Майами, просят убежища в Мадриде. Последним громким делом становится расстрел генерала Очоа, легендарного командующего кубинским войсками в Анголе. Он наладил на Острове Свободы «аэродром подскока» для самолетов колумбийских наркобаронов, везущих кокаин в Штаты. Но это придумал не генерал. Перед кубинской разведкой была поставлена задача - зарабатывать валюту любой ценой. И они зарабатывали. В то, что Очоа сделал это без ведома братьев Кастро, на Кубе не поверил никто.
И все же он был мужчиной. У него не хватило мужества всего-навсего на две вещи. Первое - назвать по имени женщин, которые шли с ним рядом. Их было несколько за минувшие десятилетия, и все - кроме первой, брак с которой продлился недолго, - были тенями великого бородача. Их имена знали на острове, о них шептались, но ни одна из них не удостоилась чести быть названной по имени и представленной кубинцам - женой, спутницей жизни. Официально их не было, и это – примечательная особенность тоталитарных режимов, которая больше говорит, наверное, о состоянии общества, чем о характере его лидера.
Второе, главное и самое печальное - ему не хватило мужества или мудрости признать главную ошибку всей своей жизни. От вырезанного из газеты портрета на стене до презрительного «Скорее бы уже он ушел!» - таким стал его путь для кубинцев. Дорога длиной в пятьдесят семь лет, по которой он вел за собой 10-миллионный народ, оказалась дорогой в тупик.
Ну, на то он и “верный” - именно так переводится с испанского его имя.
 
Обсудить в блоге автора
 
Сюжет по теме
Умер Фидель Умер Фидель
26.11 16:11 | число просмотров 370 число постов 16
Ушёл из жизни лидер кубинской социалистической революции Фидель Кастро. Блогеры вспоминают легендарную фигуру тёплыми и холодными словами
Посты дня
Грабли
blogВидади Аббасов    22.12 15:14 |  число просмотров 388
Грабли В качестве новогоднего подарка власти преподнесли еще одно новшество. С нового года цена на пачку сигарет может возрасти до 220 рублей. Связано это с повышением акциза с 1680 до 2123 рублей
 
"Он швырнул меня об стену, приподнял за шею и начал душить"
blogAnna Veduta    21.12 17:02 |  число просмотров 1321
"Он швырнул меня об стену, приподнял за шею и начал душить" Домашнее насилие – это не обязательно про "маргиналов, алкашей, нищету". Нет, ребята. Это ещё и про людей с двумя высшими образованиями, знающими языки и регулярно путешествующими по миру
 
Гражданин Коломойский — мировой рекорд по количеству украденного у клиентов банка
blogalex-lebedev    21.12 16:52 |  число просмотров 777
Гражданин Коломойский — мировой рекорд по количеству украденного у клиентов банка "Крыша" у Коломойского, похоже, есть не только на Украине, но и в нашей стране – хода заявлению в ФСБ и СКР не дали
 
Театроведческий факультет ГИТИСа уничтожается на наших глазах
blogМарина Давыдова    21.12 16:47 |  число просмотров 485
Театроведческий факультет ГИТИСа уничтожается на наших глазах Объявленное сегодня слияние театроведческого факультета ГИТИСа с продюсерским, а по сути превращение театроведческого в отделение продюсерского факультета – это есть его уничтожение
 
Мэр Нижнего Карнилин и его квартира в Майями
blogNavalny    21.12 15:32 |  число просмотров 890
Мэр Нижнего Карнилин и его квартира в Майями Некая Альбина Карнилина покупает 130 метровые апартаменты ровно три года назад — в декабре 2013 года. Платит за это $824 000. Платит сразу всю сумму — без кредитов, ипотеки или других обременений...
 
все записи
Выбор редактора
Кунгурова приговорили к 2-м годам колонии за пост в ЖЖ
blogphilologist    21.12 14:31 |  число просмотров 402
Кунгурова приговорили к 2-м годам колонии за пост в ЖЖ Тюменский областной признал блогера и публициста Алексея Кунгурова виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и осужден на два года колонии-поселения
 
Прощай, Андрей...
www.facebook.com    20.12 14:26 |  число просмотров 899
Прощай, Андрей... Я впервые пишу на странице Посольства от своего имени. Я пишу и не могу сдержать слез. Погиб мой товарищ Андрей Карлов. Прощай, мой лучший друг, мой брат, мой дорогой товарищ
 
Чисто журналистское верхоглядство
blogАлексей Лапшин    20.12 14:17 |  число просмотров 1001
Чисто журналистское верхоглядство Сравнения убийства российского посла Андрея Карлова с гибелью Грибоедова или роковым выстрелом Гаврилы Принципа, конечно, крайне поверхностны
 
Цитаты дня
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
" Игорь Иванович захотел Юкос -посадили М.Ходорковского, Игорь Иванович захотел Башнефть -сел В.Евтушенков, Игорь Иванович решил приватизировать Башнефть -сел А.Улюкаев. "
15.11 |
blog Sergey Kalvarskiy
" "Башнефть" - это такая какая-то нехорошая компания все-таки. То олигарх Евтушенков под домашний арест, то министр Улюкаев - под задержание. Совпадение? Не думаю. "
15.11 |
blog Vadim Malkin
" Они там в Бутырке скоро правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот министр. Президента там не хватает, конечно. "
15.11 |
blog Max Katz
" По крайней мере, красавчику и ловеласу Биллу Клинтону не придётся на старости лет выступать в амплуа "первой леди". "
9.11 |
blog Alexander Osovtsov
все записи
Фото дня
Видео дня
Статьи дня
Цена пачки сигарет в новом году может превысить 200 рублей
Евгения Перцева  22.12 14:43 |  число просмотров 81
Цена пачки сигарет в новом году может превысить 200 рублей В МВД опасаются увеличения объема контрафактной продукции
Погиб сын сибирского «православного активиста»
Петр Маняхин  21.12 15:18 |  число просмотров 306
Погиб сын сибирского «православного активиста» Основная версия — самоубийство. Его отец призывал к закрытию «Тангейзера» и поместил сына в психиатрическую клинику
все записи
События
Умер Фидель
26.11 |  число просмотров 1869
Умер Фидель
Ушёл из жизни лидер кубинской социалистической революции Фидель Кастро. Блогеры вспоминают легендарную фигуру тёплыми и холодными словами
все записи
Кино
"Слишком свободный человек"
7.12 |  число просмотров 3184
"Слишком свободный человек"
В рамках фестиваля документального кино "Артдокфест" показан фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек". Первые зрители пишут отзывы: "Помимо всего прочего, это еще и краткий курс новейшей истории России, которого нет ни в одном учебнике"
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 5981
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 1128
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3038
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012