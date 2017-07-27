Вот это изделие наша прекрасная московская мэрия сооружает сейчас прямо рядом с Кремлем, Красной площадью и собором Василия Блаженного.

Отходишь от них метров триста-пятьсот - и там будет оно.

Называется "парящий мост".

Так что оно теперь будет парить - вместе с так называемым "парком" из бетона, в котором строят гостиницу, концертный зал, искусственную тундру и Бог знает что еще.

Ну а что?

Почему бы и не пофантазировать, не сочинить что-нибудь свое, парящее, - рядом с Кремлем?

Я вот что хочу сказать обо всем этом.

В эпоху, когда Москвой командовал Лужков и его бригада - было страшно, было больно, было ужасно, но это все-таки были совсем чужие люди. Те, которые подчистую снесли Остоженку, снесли Военторг, придумали нам Манежную площадь, поставили Петра.

А еще они то и дело взрывали и расстреливали друг друга.

И можно было думать, что просто городом правят гунны, например. Прискакали и правят.

Но теперь.

Теперь я все время вижу мальчиков и девочек - интеллигентных, улыбчивых, культурных, книжки читавших, вроде бы очень милых, - которые занимаются тем, что проектируют и рекламируют вот эти парящие мосты.

Это не гунны, а как будто бы близкие люди.

Почти.

И когда я в очередной раз смотрю, как они нахваливают этот свой парящий мост и всю прочую красоту, мне хочется их спросить:

- А вы откуда прискакали, родные?

И как бы сделать так, чтобы вы ускакали отсюда?

Навсегда.