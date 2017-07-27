|А вы откуда прискакали, родные?
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2.09 21:18 | 571
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Вот это изделие наша прекрасная московская мэрия сооружает сейчас прямо рядом с Кремлем, Красной площадью и собором Василия Блаженного.
Отходишь от них метров триста-пятьсот - и там будет оно.
Называется "парящий мост".
Так что оно теперь будет парить - вместе с так называемым "парком" из бетона, в котором строят гостиницу, концертный зал, искусственную тундру и Бог знает что еще.
Ну а что?
Почему бы и не пофантазировать, не сочинить что-нибудь свое, парящее, - рядом с Кремлем?
Я вот что хочу сказать обо всем этом.
В эпоху, когда Москвой командовал Лужков и его бригада - было страшно, было больно, было ужасно, но это все-таки были совсем чужие люди. Те, которые подчистую снесли Остоженку, снесли Военторг, придумали нам Манежную площадь, поставили Петра.
А еще они то и дело взрывали и расстреливали друг друга.
И можно было думать, что просто городом правят гунны, например. Прискакали и правят.
Но теперь.
Теперь я все время вижу мальчиков и девочек - интеллигентных, улыбчивых, культурных, книжки читавших, вроде бы очень милых, - которые занимаются тем, что проектируют и рекламируют вот эти парящие мосты.
Это не гунны, а как будто бы близкие люди.
Почти.
И когда я в очередной раз смотрю, как они нахваливают этот свой парящий мост и всю прочую красоту, мне хочется их спросить:
- А вы откуда прискакали, родные?
И как бы сделать так, чтобы вы ускакали отсюда?
Навсегда.
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