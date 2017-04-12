Во всей истории с Усмановым меня поразили вскрывшиеся обвинения в изнасиловании. Никаких документальных подтверждений, все со слов бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крэйга Мюррэя. Я этого не знала, и гугл особо не помог.



С судимостью Усманова все, как в фильме Spotlight, концов не найти. В официальном комментарии компании Shillings, разосланном английским газетам, говорилось, что их клиент был реабилитирован, как только к власти пришёл Горбачёв (не маленькие, понимаем, зачем здесь именно эта фамилия), на этом основании документы по делу были изъяты из досье. Позже сам Усманов заявил Guardian, что все обвинения были сняты Верховным судом Узбекистана в 2000 году. "Обвинения были сфабрикованы. Я дам вам копию приговора, если хотите знать, за какие преступления меня судили, и вы увидите, что изнасилования среди них не было." - сказал газете Усманов. Но копию приговора не дал.



Самое лучшее, что было в Усманове - это Ирина Винер. Как она рассказывала историю их знакомства: он сделал ей предложение в тюрьме, а она ходила к нему с бутербродами, гордо забивая на то, что ее команду не пускают на соревнования. Теперь все это звучит совершенно немыслимо.



Вот она, сила постправды. Что было на самом деле, мы не узнаем, а смотреть на Винер не смогу никогда.

