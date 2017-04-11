Бизнесмен Алишер Усманов подает в суд на главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального за публикации, порочащие честь и достоинство. "Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения — клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы", — цитирует Усманова Forbes.



Иск будет касаться сведений, изложенных в фильме-расследовании "Он вам не Димон".

