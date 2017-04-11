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С судимостью Усманова все, как в фильме Spotlight, концов не найти
С судимостью Усманова все, как в фильме Spotlight, концов не найти
blogznachit_net
12.04 12:35 |  число просмотров 1333
Во всей истории с Усмановым меня поразили вскрывшиеся обвинения в изнасиловании. Никаких документальных подтверждений, все со слов бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крэйга Мюррэя
 
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#ДимонОтветит
#ДимонОтветит
29.03 09:56 | число просмотров 10532 число постов 72
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
 
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Иск Усманова к Навальному <код для ЖЖ>
Иск Усманова к Навальному

Бизнесмен Алишер Усманов подает в суд на главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального за публикации, порочащие честь и достоинство. "Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения — клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы", — цитирует Усманова Forbes.

Иск будет касаться сведений, изложенных в фильме-расследовании "Он вам не Димон".
 
Создан: 11.04.2017 13:36, обновлен: 12.04.2017 12:35
Просмотров: 1663
Теги:
12 апреля
С судимостью Усманова все, как в фильме Spotlight, концов не найтиссылка на данный пост
https://t.me/znachit_net/blogznachit_net
12.04. 11:40
Во всей истории с Усмановым меня поразили вскрывшиеся обвинения в изнасиловании. Никаких документальных подтверждений, все со слов бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крэйга Мюррэя. Я этого не знала, и гугл особо не помог.
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11 апреля
Такого человека прятать надо от людей, а не выводить под свет прожекторовссылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
11.04. 19:10
Все-таки узбекский человек по имени Алишер Бурханович Усманов со всеми своими советскими судимостями никак не может быть человеком, которого председатель правительства России посылает отстаивать свою честь и разить супостатов. Такого человека прятать надо от людей, а не выводить под свет прожекторов. Но нет. Ну молодцы, что сказать.
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Очень надеюсь, Усманов дойдет до суда и подаст свое заявлениессылка на данный пост
https://www.facebook.com/alburov/blogGeorgy Alburov
11.04. 12:09
Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету http://tass.ru/proisshestviya/4171680
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Будет крайне познавательно. В любом независимом судессылка на данный пост
https://twitter.com/mich261213/blogmich261213
11.04. 10:28
Будет крайне познавательно. В любом независимом суде. Ведь у обоих межународная репутация и аудитория?

https://t.co/zLdguw5QhU
ссылка на данный пост
https://twitter.com/100Rm/blog100Rm
11.04. 10:11
Усманов объяснил, почему «Коммерсант» не писал про расследование ФБК
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Алишер Бурханович - успешный инвестор. Он всегда чует, где деньгиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maxim.kononenko.3blogMaxim Kononenko
11.04. 09:16
Какие с утра интересные новости. Я вот что думаю: Алишер Бурханович - успешный инвестор. Он всегда чует, где деньги.
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Усманов (отсидевший 6 лет ещё в Узбекской ССР) сообщает, что я "преступник"ссылка на данный пост
https://twitter.com/navalny/blogAlexey Navalny
11.04. 08:05
О, Алишер Усманов (отсидевший 6 лет ещё в Узбекской ССР) сообщает, что я "преступник" и он подаст на меня "заявление в органы"
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