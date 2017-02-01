Профессиональная работница кремлёвского агитпропа Сергей Доренко патетически спрашивает сейчас в радиоэфире: "Вам нужна база НАТО в Харькове?!" И сам отвечает "Мне - нет!" Реально так пахнуло сейчас 2014 годом. А самое мерзкое в случае с Доренко - он вопит по угрозу натовской базы в Харькове для того, чтобы на курорт в натовской Испании заработать. Скорее всего и на виллу в натовской Испании себе копит, рассказывая в России дурням про угрозу НАТО. Нет, правда, Дореныч же совершенно не стесняясь пишет в курортный сезон в соцсетях: "Поехал на Пиренеи, обозреваться южный фланг НАТО". Издевательски пишет.

И вот такие гниды будут копить бабло на виллы в странах НАТО, рассказывая дуракам из Череповца про угрозу НАТО в Харькове. И дураки из Череповца поедут умирать на войну. А Доренко на войне не умрет, он своей выводок повезёт греть гениталии на пляжах Североатлантического Альянса.