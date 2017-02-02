Война на два фрнта прекрасна тем, что получая проблемы на одном, ты не можешь маневрировать, вполне разумно ожидая получить нож в спину на другом. Кремль теперь имеет возможность полностью вкусить все прелести своей дальновидной расчетливой политики.

Минские соглашения в прочном тупике, очевидно, что как минимум одна сторона - Киев - точно не хочет их выполнения, справедливо полагая, что оба Минска были продиктованы ему после двух тяжелых поражений, а потому совершенно не отвечают его интересам. Ситуация в тупике.







У Кремля (если у него хотя бы на миг предположить желание в конце концов выполнить грозную указивку нашего квази-Верховного про "защитим и не допустим") сейчас появляется великолепный шанс использовать кризис и нанести третье разгромное поражение Киеву. Благо, нам все время торжественно докладывали об успешном военном строительстве и прекрасно организованной Народной милиции. Понятно, что где милиция, там и "люди, занимающиеся некоторыми военными вопросами".



Однако столь же очевидно, что а)желания нет, б)есть вполне обоснованные подозрения, что втянувшись в одну военную операцию, можно получить под дых в другом месте. Как - сказать трудно, ИГИЛ, понятно, не координирует свои действия с Порошенко, но есть те, кто может это сделать и за них.



Для Кремля вполне очевидно желание сократить число фронтов, и передача Донбасса в родную гавань была бы крайне желательной, чтобы выполнить условие Трампа про союзничество в деле борьбы с ИГИЛ. Пока время еще есть - три месяца, которые Трамп дал своему министерству обороны на создание плана и сколачивание коалиции, плюс еще пару-тройку месяцев, пока эта коалиция будет собираться в поход. И Киев с его обострением явно некстати - все снова стопорится.



В этом смысле грохот пушек в Авдеевке сейчас очень выгоден тем, кто хочет поссорить Владимира Владимировича с Дональдом Фредовичем, а таковые явно есть и в Соединенных Штатах. Если Кремль не сможет принять участие в походе на ИГИЛ вместе со всем цивилизованным миром или примет его не с должным усердием, это может стать причиной проблем. И обострение на Украине как раз и создает такого рода неопределенность.



К сожалению, война на два фронта - она такая. Даже если нет прямой угрозы, ты вынужден ее учитывать. И уже поэтому Кремль сейчас будет всячески уговаривать партнера успокоиться и угомонить своих ретивых военных, стараясь максимально снизить военный накал и вывернуть вопрос в то же самое русло предательских договоренностей и торга. При этом приходится учитывать, что Порошенко не факт, что способен в достаточной степени управлять своими военными, и насколько происходящее сейчас исходит лично от него - тоже большой вопрос. Минские соглашения в прочном тупике, очевидно, что как минимум одна сторона - Киев - точно не хочет их выполнения, справедливо полагая, что оба Минска были продиктованы ему после двух тяжелых поражений, а потому совершенно не отвечают его интересам. Ситуация в тупике. Из любого тупика всегда есть выход - через кризис. Рукотворный или самослучившийся.У Кремля (если у него хотя бы на миг предположить желание в конце концов выполнить грозную указивку нашего квази-Верховного про "защитим и не допустим") сейчас появляется великолепный шанс использовать кризис и нанести третье разгромное поражение Киеву. Благо, нам все время торжественно докладывали об успешном военном строительстве и прекрасно организованной Народной милиции. Понятно, что где милиция, там и "люди, занимающиеся некоторыми военными вопросами".Однако столь же очевидно, что а)желания нет, б)есть вполне обоснованные подозрения, что втянувшись в одну военную операцию, можно получить под дых в другом месте. Как - сказать трудно, ИГИЛ, понятно, не координирует свои действия с Порошенко, но есть те, кто может это сделать и за них.Для Кремля вполне очевидно желание сократить число фронтов, и передача Донбасса в родную гавань была бы крайне желательной, чтобы выполнить условие Трампа про союзничество в деле борьбы с ИГИЛ. Пока время еще есть - три месяца, которые Трамп дал своему министерству обороны на создание плана и сколачивание коалиции, плюс еще пару-тройку месяцев, пока эта коалиция будет собираться в поход. И Киев с его обострением явно некстати - все снова стопорится.В этом смысле грохот пушек в Авдеевке сейчас очень выгоден тем, кто хочет поссорить Владимира Владимировича с Дональдом Фредовичем, а таковые явно есть и в Соединенных Штатах. Если Кремль не сможет принять участие в походе на ИГИЛ вместе со всем цивилизованным миром или примет его не с должным усердием, это может стать причиной проблем. И обострение на Украине как раз и создает такого рода неопределенность.К сожалению, война на два фронта - она такая. Даже если нет прямой угрозы, ты вынужден ее учитывать. И уже поэтому Кремль сейчас будет всячески уговаривать партнера успокоиться и угомонить своих ретивых военных, стараясь максимально снизить военный накал и вывернуть вопрос в то же самое русло предательских договоренностей и торга. При этом приходится учитывать, что Порошенко не факт, что способен в достаточной степени управлять своими военными, и насколько происходящее сейчас исходит лично от него - тоже большой вопрос.