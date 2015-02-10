Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
Просят прокомментировать события в украинской Авдеевке. Я не писал о них, потому что в ФБ о трагедии этого города, в отличие от других событий на Донбассе, уже все, что можно, было написано. На что обратил внимание?
Судя по всему, первыми в Авдеевке начали атаковать сепаратисты. Для меня именно это принципиально - кто первый начал. К сепаратизму как таковому я отношусь нейтрально. А вот к войне - как к абсолютному злу. И тот, кто первым начинает полномасштабные боевые действия, всегда агрессор. И всегда преступник.
В обострении войны в Авдеевке, если честно, я не понимаю претензий украинцев к информпространству в России, в которое эти новости не проходят так остро, как они идут на Украине.
Извините, но как попадут в пространство России новости, если там не работают российские СМИ? В ЛНР и ДНР там вообще все понятно. Боевики просто уничтожили все возможности независимой прессы туда попадать. Там работают только пропагандисты войны.
Это странное чувство неловкости, когда хочешь напомнить соотечественникам про Авдеевку.
Типа - у людей такая разнообразная жизнь, а ты им о неприятном.
Да и сам только что постил фотографии из своей уютной повседневности.
Путин — типичная самодеструктивная личность, действующая по принципу, описанному у Фромма в его "Анатомии человеческой деструктивности": бессознательно кремлевский диктатор уничтожает даже то немногое (включая себя и остатки своего разума), что могло бы дать ему тактическое преимущество. Поглядим на Авдеевку: какой смысл было атаковать ее сразу после того, как Украина подала иск к России за поддержку терроризма, а Суд Евросоюза вскоре прямо подтвердил, что Кремль действительно поставляет зенитные орудия боевикам Донбасса? Украинская сторона прямо заявляла, что будет дополнять иск новыми фактами военных преступлений Москвы — и Москва радостно предоставляет новые доказательства против себя любимой, словно по заказу! Каким образом Путин собирается убеждать Трампа в том, что ему непременно следует сотрудничать с Кремлем в борьбе против терроризма, если сразу после телефонного разговора с американским визави он делает так, что США устами своей Миссии при ОБСЕ впервые в официальном документе обвиняют Россию в агрессии на Донбассе и употребляют формулировку "российско-сепаратистские войска"? С таким досье на российского сатрапа президенту США (при всей его личной слабости к ВВП) будет трудно переубедить Конгресс в том, что "друг Владимир" — не враг. Не говоря уже о санкциях, возможность снятия которых Путин в минувшие пару дней отодвинул еще на пару (десятков?) лет. Ведь санкции, как мы помним, были введены отнюдь не потому, что кому-то не понравилась красная физиономия Владимира Владимировича, а именно из-за таких вот ситуаций вроде Авдеевки. Города, который стараниями российских оккупантов остался без тепла в 20-градусный мороз, и теперь жизни 17 тыс. человек (из которых 2 тыс. — это дети) оказались под угрозой.
Война на два фрнта прекрасна тем, что получая проблемы на одном, ты не можешь маневрировать, вполне разумно ожидая получить нож в спину на другом. Кремль теперь имеет возможность полностью вкусить все прелести своей дальновидной расчетливой политики.
Читаю сообщение из Авдеевки. Не новости, а сообщение от нашего солдата из 72-й. Пишет, что такого он еще не видел. Что русские валят по ним из всего, что только возможно. Что связистки падают в обморок, но работают. И что он сам толком не спал уже трое суток. Пишет о погибших.
Недавно видел видео из ОРДЛО, где маленький мальчик сказал фразу: Когда началась война. Это резко ударило по ушам. Война продолжается, хотя и далеко от нас. Я русскоговорящий украинец никогда не забуду, что война началась из-за Путина, Кремль до сих пор массово поставляет танки и прочее вооружение на Донбасс. Российские офицеры командуют главными подразделениями - знаю это от людей, которые служат в этих подразделениях. Русский мир для Украины - смерть. Это рана для украинского народа. Те, кто называл себя братья приезжают и убивают нас. И самое главное - делают это зло, с ненавистью. Если есть суд человеческий или небесный, но каждый, кто сейчас воюет на Донбассе против Украины должен ответить. Потому что справедливость это всегда восстановление.
Друзья, спасибо всем, кто мне писал и звонил в эти два дня. Я выехала из Авдеевки. Ситуация в городе напряженная, думаю, это не стоит объяснять. Люди выезжают, но тысячи остаются без электроэнергии, мобильной связи и отопления при -20.
Авдеевка, Ясиноватая … снова гибнут десятки людей, снова гибнут мирные жители по обе стороны линии разграничения. Кто прав, кто виноват? Правда у каждого своя, а человеческих жизней уже не вернуть. Гибнут не только люди. Гибнет инфраструктура, останавливаются производства. Авдеевка вплотную подошла к гуманитарной и техногенной катастрофе.
В две тысячи пятнадцатом мне до жути не хотелось в Дебальцево. Вот просто до черта. Бывает такое внутреннее состояние, когда надо ехать, а все в тебе сопротивляется, ты цепляешься за каждую отсрочку, тормозишь время как только можешь и так тебе тошно, хоть вой. Я, конечно, стараюсь прислушиваться к таким состояниям, потому что после войны уверовал в метафизику, но тут ехать было надо и ничего не поделаешь. Уже сидел на диванчике у своих друзей в Киеве, уже искал билеты в Одессу, куда мне надо было заехать на пару дней, а потом на Восток - и тут позвонила жена, и сказала, что дочь в больнице, сломала ногу и я им нужен. Мы немножко поругались, потому что хочешь, не хочешь, а ехать все же надо, но стало понятно, что дело серьезное, я действительно нужен на месте - и когда это стало ясно, я с огромным облегчением воспользовался отмазкой и укатил в Москву. Ребенок ногу повредил действительно серьезно, жидкость из колена никак не уходила, еще и инфекцию занесли, все это таскание в гипсе на руках по больницам и поликлиникам растянулось на несколько месяцев и я все пропустил окончательно. За что, в общем-то, и благодарен судьбе. Сейчас же сижу и грызу локти, как не вовремя сломал ногу я сам. Оно вообще очень не вовремя получилось. А конкретно в последние два дня - мое место, конечно же, должно быть в Авдеевке. В этот раз сидение дома меня ни фига не радует.
В свете недавнего приезда в Россию Меркель и Керри имеет смысл еще раз проанализировать проблему Россия-Украина. К чему может привести внешняя политика России по украинскому направлению? Какие риски и что нас может ожидать?
Классики марксизма учили, что война связана с желанием крупной буржуазии заработать. Короче говоря, война кому-то выгодна. Но, черт побери, кому выгодна эта война? Я не знаю таких людей - от самого низа до самого верха все разорены. Даже военные и полицейские стонут: цены, сука, цены. Рогозин не может въехать на Шпицберген. Тимченко проклял Керченский мост. И ни у кого нет дешевого кредита. Кредит вообще сближает самые разные классы в позднем капитализме. И его отсутствие особенно.
Рота добровольцев, состоящая примерно из 35-50 человек, отправилась накануне вечером из Екатеринбурга в Донбасс.
Бойцов на площади у железнодорожного вокзала провожали родственники и друзья, а напутствовал их священник.
В интервью этого бурята Новой Газете засветилось сразу несколько фамилий:
— Были погибшие?
— Нет. Есть Минаков, которому ногу оторвало в танке. По берец ногу разорвало. А на правой ноге у него пальца ноги нет, тоже разорвало...
В целом по ситуации. Пока между ЛДНР и Украиной установилось зыбкое перемирие. Вчера ездил со старшиной роты на наши старые позиции, такжаже оружие с собой не брали. Тишина и благолепие. Сами же мы пока стоим в казармах в Луганске. Проходим переформирование после полугода сидения в окопах и боев. Начальство пользуется нашим одновременным пребыванием в казармах пытается заставить нас ходить строем и в единой форме. Правда, пока у них ничего не получается. Вчера комбат пытался заставить нас сбрить бороды, но после наших обьяснений про традиции и память о товарищах сдался. В-общем, если все так будет продолжаться мы скоро попросимся снова в окопы. Тем более, рядовые ополченцы не в восторге от перемирия. В очередной раз нам не дали добить укропов и этим все сказано. Вообще, если говорить о Дебальцевской операции, то эта операция показала полная превосходство обьединных сил ЛНР и ДНР над ВСУ. Подчеркиваю, я говорю о превосходстве именно ополчения, а не мифической 12 тыс.российской армии, которая по словам украинских СМИ (сам слышал по радио) воевали в районе Дебальцево. Как-то.
В Песках я наблюдал странную картину, как 4 часа, артиллерия ДНР утюжила на окраине аэропорта дом, в котором находилось другое подразделение ДНР. Даже новость про это сделал. Я не мог понять, зачем, и что происходит И украинские офицеры не могли понять, только говорили, что это происходит довольно часто. Постреляли по своим, а потом начали стрелять по ним, Ответ пришел из Новосибирска, спустя три месяца, местный житель, который вернулся из ДНР, он там воевал добровольцем, рассказал. Он рассказал, что так убивают наемников из России, которым не собираются платить обещанную зарплату. У них может быть задолженность по три месяца, и перед возвращением, их валят из артиллерии, если выжили в каком-нибудь бесперспективном бою. Таким местом, кстати и был донецкий аэропорт. "Списали бабки". А вот в этом репортаже, есть и про батальон "Август", в котором отмывал танки заключенный киевского следственного изолятора Гаджиев, который утверждает, что попал туда из полицейской камеры в Ростове. Sergey Erzhenkov проделал огромную работу, он снял другую историю, про российских наемников на войне в Украине.
Еще заметка телезрителя. Официальная установка сейчас такая, что минские договоренности соблюдаются, поэтому про бои больше нельзя. Приходится довольствоваться украинскими гонениями на журналистов НТВ и маршем 500 "нацистов" в Киеве, ну и подобной скукотищей. Рассказы об экономических тяготах Украины, в принципе, работают, но звучат в российском контексте несколько двусмысленно. Боюсь, если так пойдет дальше, то раздастся мощный голос простого россиянина: где рыдающая бабушка? где окровавленный дедушка? где дети с Донбасса, которые под бомбежкой страдают всеми болезнями сразу? где славные ополченцы и жалкие украинские военнопленные? И у меня такое чувство, что эта духовная жажда будет-таки утолена. Скоро.
Когда последний раз ВСУ проводили масштабные наступательные операции? Август 2014. После того, как им надавали по зубам под Иловайском запал исчез. С тех пор ВСУ и карательные отряды непрерывно добили артиллерией, проводили локальные боестолкновения и позиционные сражения за аэропорт. Но масштабных наступательных операций (инициированных Киевом) не было. Дебальцево – это необходимость отодвинуть фронт войны в результате перманентных провокаций Киева в отношении мирных жителей Донецка.
Наш блог уже сообщал о 63-летнем пенсионере из Кривого Рога (Украина) Валерии Крыжове, который в приступе украинского патриотизма прошлым летом продал свою трехкомнатную квартиру и на вырученные от этого средства приобрел самосвал МАЗ-5549, переоборудовав его в самодельным образом блиндированный "гантрак". На этой машине В. Крыжов в сентябре отправился добровольцем воевать в зону "антитеррористической операции" против "российско-террористической агрессии".
США. Работа посольства. Вообще то, это конечно, не мое дело, как им там работать, и как нашему МИДу работать с ними, но было много вопросов, поэтому я поясняю. 1. Посол имел за это время важные встречи, например, с Патриархом Кириллом, и с главой Совета Безопасности РФ Патрушевым, который под санкциями, но, не смотря на это, поехал в Вашингтон на конференцию по безопасности. Потому что часть силовиков в Москве и Вашингтоне не в восторге от той гибридной войны, которую развязала партия войны на Украине против России, приведя к власти хунту с стиле Пиночета. С лидером оппозиции Зюгановым. Но в целом у посольства нет возможности нормально выполнять свою работу. И главная причина, это санкции и украинский кризис. 2. По поводу моего визита. Я знаком с послом уже 20 лет. Моя позиция против цветных революций всем настолько известна, что ни у кого нет сомнений, что я в этой борьбе на стороне закона и России и народов Украины и Новороссии, сражаюшихся против преступной хунты, и буду противостоять попыткам переворота и мятежа. Но после того, как мы отобьем атаку на нас и поможем освободиться народам Украины и Новороссии, надо будет восстановливать нормальные отношения и с ЕС и с США. Тем более, что в США есть очень много людей, которые не поддерживают ту гибридную войну, которую партия войны ведет против России. И они пытаются вырулить на мир.
Поговорил я намедни с очень сурьезными людями.
Говорят, что простреленная нога Захарченко, два отправленных к праотцам русских генерала и еженедельное разложение на атомы кадыровских собак, никакая не дешевая наша пропаганда.
Отличный текст Барабанова. Документальный. Контрактники разрывают договор с МО и едут воевать на Донбасс. В случае гибели, прав у родственников никаких-могут помогать семье, а могут нет. Вот близкие и молчат под страхом лишиться пособий по утрате кормильца.