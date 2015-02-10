В две тысячи пятнадцатом мне до жути не хотелось в Дебальцево. Вот просто до черта. Бывает такое внутреннее состояние, когда надо ехать, а все в тебе сопротивляется, ты цепляешься за каждую отсрочку, тормозишь время как только можешь и так тебе тошно, хоть вой. Я, конечно, стараюсь прислушиваться к таким состояниям, потому что после войны уверовал в метафизику, но тут ехать было надо и ничего не поделаешь. Уже сидел на диванчике у своих друзей в Киеве, уже искал билеты в Одессу, куда мне надо было заехать на пару дней, а потом на Восток - и тут позвонила жена, и сказала, что дочь в больнице, сломала ногу и я им нужен. Мы немножко поругались, потому что хочешь, не хочешь, а ехать все же надо, но стало понятно, что дело серьезное, я действительно нужен на месте - и когда это стало ясно, я с огромным облегчением воспользовался отмазкой и укатил в Москву. Ребенок ногу повредил действительно серьезно, жидкость из колена никак не уходила, еще и инфекцию занесли, все это таскание в гипсе на руках по больницам и поликлиникам растянулось на несколько месяцев и я все пропустил окончательно. За что, в общем-то, и благодарен судьбе. Сейчас же сижу и грызу локти, как не вовремя сломал ногу я сам. Оно вообще очень не вовремя получилось. А конкретно в последние два дня - мое место, конечно же, должно быть в Авдеевке. В этот раз сидение дома меня ни фига не радует.