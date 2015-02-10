  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
В теме
 
Реклама
Подождите.
Посты по теме
Всё, опять понеслась
Всё, опять понеслась
blogRoman Popkov
2.02 11:43 |  число просмотров 995
Профессиональная работница кремлёвского агитпропа Сергей Доренко патетически спрашивает сейчас в радиоэфире: "Вам нужна база НАТО в Харькове?!" И сам отвечает "Мне - нет!"
 
Два фронта
Два фронта
blogel-murid
1.02 12:47 |  число просмотров 885
Грохот пушек в Авдеевке сейчас очень выгоден тем, кто хочет поссорить Владимира Владимировича с Дональдом Фредовичем, а таковые явно есть и в Соединенных Штатах
 
Судьба ДНР/ЛНР
Судьба ДНР/ЛНР
blogspydell
10.06 12:44 |  число просмотров 2706
Вышел очень важный документ, который может прояснить вектор развития российско-украинских отношений и судьбу ДНР и ЛНР. В первую очередь, им предлагают реинтегрироваться в состав Украины
 
Расследование гибели спецназовцев 16-ой ОБрСпН ГРУ ГШ МО РФ
Расследование гибели спецназовцев 16-ой ОБрСпН ГРУ ГШ МО РФ
blogruslanleviev
20.05 22:44 |  число просмотров 4095
Антон Савельев, военнослужащий 16-ой бригады спецназа ГРУ погиб в начале мая (первое сообщение от родственников 6 мая), "защищая отечество", "при исполнении". Всего мы нашли могилы троих погибших спецназовцев
 
На грани войны
На грани войны
blogElena Galkina
12.05 12:33 |  число просмотров 3384
Никогда не выступала в роли пастушка, кричащего "волки", и не собираюсь это делать, но меня удивляет недооценка угрозы эскалации конфликта именно сейчас, когда она существует в реальности
 
Репортажи по теме
Первые победы ДНР. Годовщина взятия Метро в Донецке
Первые победы ДНР. Годовщина взятия Метро в Донецке
29.05 12:27 | число просмотров 1048
blogpauluskp
 
Украина расконсервировала советское оружие
Украина расконсервировала советское оружие
24.04 11:41 | число просмотров 1395
blogzloy-odessit
 
Про бабушку и дедушку из Донецка
Про бабушку и дедушку из Донецка
26.02 11:27 | число просмотров 1471
blogliseykina
 
Дебальцево
Дебальцево
24.02 13:49 | число просмотров 1304
blogmi3ch
 
Киев. Российская техника в центре города!
Киев. Российская техника в центре города!
22.02 19:50 | число просмотров 1430
bloggalex
 
Бронированные машины KrAZ Shrek для Нацгвардии Украины
Бронированные машины KrAZ Shrek для Нацгвардии Украины
14.02 12:34 | число просмотров 1180
blogbmpd
 
Донецкая опера. Шоу должно продолжаться
Донецкая опера. Шоу должно продолжаться
12.02 12:18 | число просмотров 986
blogvarlamov
 
Донецкий аэропорт
Донецкий аэропорт
11.02 11:04 | число просмотров 973
blogvarlamov
 
Статьи по теме
Расследование РБК: на чьи деньги живет Донбасс
Расследование РБК: на чьи деньги живет Донбасс
Иван Голунов, Александр Артемьев
16.06 10:43 |  число просмотров 2705
Экономика непризнанных республик на востоке Украины — или зон Т1 и Т2, как их называют российские чиновники, — тесно связана с Россией
 
В Совете Федерации допустили "крымский" вариант событий в Донбассе
В Совете Федерации допустили "крымский" вариант событий в Донбассе
Артем Филипенок
15.05 11:35 |  число просмотров 1067
Константин Косачев не исключил, что Донбасс может последовать примеру Крыма, если не получит широкую автономию
 
Синдром ополченца
Синдром ополченца
Мария Эйсмонт
7.03 10:42 |  число просмотров 1920
Мария Эйсмонт съездила в Свердловскую область, где встретилась с Игорем Гребцовым, воевавшим на стороне украинских сепаратистов, и узнала, как он живет после возвращения из Донбасса в Россию
 
"Мы все знали, на что идем и что может быть"
"Мы все знали, на что идем и что может быть"
Елена Костюченко
2.03 19:45 |  число просмотров 2213
Интервью с российским танкистом, который вместе со своим батальоном был командирован сражаться за Дебальцево
 
Русский мир, бессмысленный и небогатый
Русский мир, бессмысленный и небогатый
Екатерина Винокурова
24.02 12:26 |  число просмотров 2125
Конфликт с Украиной должен стать уроком для России: мы стремительно теряем свои позиции во внешнем мире, даже в ближайших странах
 
В пампасах Донбасса
В пампасах Донбасса
Илья Барабанов
20.02 11:10 |  число просмотров 1801
Специальный корреспондент “Ъ” Илья Барабанов о тех, кто воевал под Дебальцево
 
Как Украине выйти из войны с минимальными потерями и большими перспективами
Как Украине выйти из войны с минимальными потерями и большими перспективами
Андрей Громов
14.02 12:11 |  число просмотров 1959
И если для Российского государства и руководителей Новороссии от войны сплошные гешефты, то для Украины все происходящее во всех смыслах – убийственная катастрофа
 
"Ополченцы заходят в дома и находят стариков, умерших от голода"
"Ополченцы заходят в дома и находят стариков, умерших от голода"
Екатерина Винокурова
13.02 10:49 |  число просмотров 2051
Гуманитарная помощь из России не спасает Донбасс от гуманитарной катастрофы. Возможно, часть просто разворована
 
"Если родни нет, могут и на месте гибели прикопать"
"Если родни нет, могут и на месте гибели прикопать"
Сергей Гуляев
13.02 08:13 |  число просмотров 1765
"Здесь-то чего делать? Ни работы, ни семьи нет, друзья все там. В жизни чего я еще умею? Как-то так…"
 
Тексты дня по теме
Язык ненависти
Язык ненависти
11.02 10:49 | число просмотров 2218
blogАлексей Рощин
Украинский конфликт мощно перепахал все постсоветское пространство. Сейчас на Донбассе вообще идет полноценная война. Но до сих пор не так ясен вопрос – а, собственно, кто с кем воюет? Какова природа конфликта?
Связанные сюжеты
Дело Савченко
Дело Савченко
30.03 11:23 | число просмотров 16822 число постов 101
Посольство США отвергло возможность обмена Надежды Савченко на осуждённых в США за контрабанду оружия Виктора Бута и Константина Ярошенко. Сроки их ареста примерно совпадают и прокремлёвские политологи с самого начала дела Савченко сравнивали эти процессы.
 
Минское соглашение
Минское соглашение
19.02 13:10 | число просмотров 15174 число постов 70
Минские переговоры о разрешении кризиса на Донбассе закончились спустя 16 часов подписанием мирного соглашения. Оно предусматривает обмен пленными, вывод войск под контролем ОБСЕ и особый статус для отдельный районов Донецкой и Луганской областей. Блогеры обсуждают к чему оно приведет в будущем
 
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине
5.02 10:50 | число просмотров 3323 число постов 7
В блогах пишут про мобилизацию на территории Украины: призывает в армию не только Киев, но и руководители ДНР и ЛНР
 
Самое читаемое
Анократия Шульман
8.01 число просмотров 5967 число записей 21
 
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 3064 число записей 26
 
Первая кибермировая
11.01 число просмотров 2560 число записей 17
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2117 число записей 9
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2044 число записей 20
 
Прислать свою ссылку
Прерванное перемирие <код для ЖЖ>
Прерванное перемирие

Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
Создан: 10.02.2015 12:10, обновлен: 02.02.2017 16:52
Просмотров: 15987
Теги:
2 февраля
Об Авдеевкессылка на данный пост
https://www.facebook.com/igor.klymakin/blogIgor Klymakin
02.02. 16:51
Просят прокомментировать события в украинской Авдеевке. Я не писал о них, потому что в ФБ о трагедии этого города, в отличие от других событий на Донбассе, уже все, что можно, было написано. На что обратил внимание?
развернуть>>
Для меня именно это принципиально - кто первый началссылка на данный пост
https://www.facebook.com/daniel.kotsiubinsky/blogDaniel Kotsiubinsky
02.02. 10:11
Судя по всему, первыми в Авдеевке начали атаковать сепаратисты. Для меня именно это принципиально - кто первый начал. К сепаратизму как таковому я отношусь нейтрально. А вот к войне - как к абсолютному злу. И тот, кто первым начинает полномасштабные боевые действия, всегда агрессор. И всегда преступник.
В обострении войны в Авдеевке, если честно, я не понимаю претензий украинцевссылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.kozyrev.7/blogOleg Kozyrev
02.02. 09:22
 В обострении войны в Авдеевке, если честно, я не понимаю претензий украинцев к информпространству в России, в которое эти новости не проходят так остро, как они идут на Украине. Извините, но как попадут в пространство России новости, если там не работают российские СМИ? В ЛНР и ДНР там вообще все понятно. Боевики просто уничтожили все возможности независимой прессы туда попадать. Там работают только пропагандисты войны.
развернуть>>
Мы все несем прямую ответственность за этот ужас, дорогие россияне.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762579664blogВиктор Шендерович
02.02. 01:19
Это странное чувство неловкости, когда хочешь напомнить соотечественникам про Авдеевку. Типа - у людей такая разнообразная жизнь, а ты им о неприятном. Да и сам только что постил фотографии из своей уютной повседневности.
развернуть>>
1 февраля
Я был этим летом в Авдеевкессылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergei.davidisblogСергей Давидис
01.02. 21:45
 Я был этим летом в Авдеевке. Несмотря на постоянную стрельбу, особенно в частном секторе, это все же был самый "благополучный" населенный пункт на линии разграничения из тех, что мы посетили.
развернуть>>
Поглядим на Авдеевку: какой смысл было атаковатьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/aleksandrkushnar/blogАлександр Кушнарь
01.02. 21:27
Путин — типичная самодеструктивная личность, действующая по принципу, описанному у Фромма в его "Анатомии человеческой деструктивности": бессознательно кремлевский диктатор уничтожает даже то немногое (включая себя и остатки своего разума), что могло бы дать ему тактическое преимущество. Поглядим на Авдеевку: какой смысл было атаковать ее сразу после того, как Украина подала иск к России за поддержку терроризма, а Суд Евросоюза вскоре прямо подтвердил, что Кремль действительно поставляет зенитные орудия боевикам Донбасса? Украинская сторона прямо заявляла, что будет дополнять иск новыми фактами военных преступлений Москвы — и Москва радостно предоставляет новые доказательства против себя любимой, словно по заказу! Каким образом Путин собирается убеждать Трампа в том, что ему непременно следует сотрудничать с Кремлем в борьбе против терроризма, если сразу после телефонного разговора с американским визави он делает так, что США устами своей Миссии при ОБСЕ впервые в официальном документе обвиняют Россию в агрессии на Донбассе и употребляют формулировку "российско-сепаратистские войска"? С таким досье на российского сатрапа президенту США (при всей его личной слабости к ВВП) будет трудно переубедить Конгресс в том, что "друг Владимир" — не враг. Не говоря уже о санкциях, возможность снятия которых Путин в минувшие пару дней отодвинул еще на пару (десятков?) лет. Ведь санкции, как мы помним, были введены отнюдь не потому, что кому-то не понравилась красная физиономия Владимира Владимировича, а именно из-за таких вот ситуаций вроде Авдеевки. Города, который стараниями российских оккупантов остался без тепла в 20-градусный мороз, и теперь жизни 17 тыс. человек (из которых 2 тыс. — это дети) оказались под угрозой.
Два фронтассылка на данный пост
http://el-murid.livejournal.com/blogel-murid
01.02. 01:28
Война на два фрнта прекрасна тем, что получая проблемы на одном, ты не можешь маневрировать, вполне разумно ожидая получить нож в спину на другом. Кремль теперь имеет возможность полностью вкусить все прелести своей дальновидной расчетливой политики.
развернуть>>
31 января
Украина официально спонсирует ополченцевссылка на данный пост
http://nemihail.livejournal.comblognemihail
31.01. 22:00
 Вы можете себе представить, чтобы в 1942 году Гитлер закупал у СССР теплую одежду, ватники и валенки? Вот и я не могу.
развернуть>>
Желаю, чтобы всемссылка на данный пост
https://www.facebook.com/applecrysis/www.facebook.com
31.01. 17:09
 Читаю сообщение из Авдеевки. Не новости, а сообщение от нашего солдата из 72-й. Пишет, что такого он еще не видел. Что русские валят по ним из всего, что только возможно. Что связистки падают в обморок, но работают. И что он сам толком не спал уже трое суток. Пишет о погибших.
развернуть>>
Война продолжается, хотя и далеко от насссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maxxbutchenko/blogМаксим Бутченко
31.01. 14:56
Недавно видел видео из ОРДЛО, где маленький мальчик сказал фразу: Когда началась война. Это резко ударило по ушам. Война продолжается, хотя и далеко от нас. Я русскоговорящий украинец никогда не забуду, что война началась из-за Путина, Кремль до сих пор массово поставляет танки и прочее вооружение на Донбасс. Российские офицеры командуют главными подразделениями - знаю это от людей, которые служат в этих подразделениях. Русский мир для Украины - смерть. Это рана для украинского народа. Те, кто называл себя братья приезжают и убивают нас. И самое главное - делают это зло, с ненавистью. Если есть суд человеческий или небесный, но каждый, кто сейчас воюет на Донбассе против Украины должен ответить. Потому что справедливость это всегда восстановление.
Я выехала из Авдеевкиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ukrjournalistin/www.facebook.com
31.01. 14:43
 Друзья, спасибо всем, кто мне писал и звонил в эти два дня. Я выехала из Авдеевки. Ситуация в городе напряженная, думаю, это не стоит объяснять. Люди выезжают, но тысячи остаются без электроэнергии, мобильной связи и отопления при -20.
развернуть>>
Авдеевка, Ясиноватая … снова гибнут десятки людейссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010720391976www.facebook.com
31.01. 13:49
 Авдеевка, Ясиноватая … снова гибнут десятки людей, снова гибнут мирные жители по обе стороны линии разграничения. Кто прав, кто виноват? Правда у каждого своя, а человеческих жизней уже не вернуть. Гибнут не только люди. Гибнет инфраструктура, останавливаются производства. Авдеевка вплотную подошла к гуманитарной и техногенной катастрофе. 
развернуть>>
Мое место, конечно же, должно быть в Авдеевкессылка на данный пост
https://www.facebook.com/babchenkoa/blogАркадий Бабченко
31.01. 13:31
В две тысячи пятнадцатом мне до жути не хотелось в Дебальцево. Вот просто до черта. Бывает такое внутреннее состояние, когда надо ехать, а все в тебе сопротивляется, ты цепляешься за каждую отсрочку, тормозишь время как только можешь и так тебе тошно, хоть вой. Я, конечно, стараюсь прислушиваться к таким состояниям, потому что после войны уверовал в метафизику, но тут ехать было надо и ничего не поделаешь. Уже сидел на диванчике у своих друзей в Киеве, уже искал билеты в Одессу, куда мне надо было заехать на пару дней, а потом на Восток - и тут позвонила жена, и сказала, что дочь в больнице, сломала ногу и я им нужен. Мы немножко поругались, потому что хочешь, не хочешь, а ехать все же надо, но стало понятно, что дело серьезное, я действительно нужен на месте - и когда это стало ясно, я с огромным облегчением воспользовался отмазкой и укатил в Москву. Ребенок ногу повредил действительно серьезно, жидкость из колена никак не уходила, еще и инфекцию занесли, все это таскание в гипсе на руках по больницам и поликлиникам растянулось на несколько месяцев и я все пропустил окончательно. За что, в общем-то, и благодарен судьбе. Сейчас же сижу и грызу локти, как не вовремя сломал ногу я сам. Оно вообще очень не вовремя получилось. А конкретно в последние два дня - мое место, конечно же, должно быть в Авдеевке. В этот раз сидение дома меня ни фига не радует.
14 мая
В свете недавнего приезда в Россию Меркель и Керриссылка на данный пост
http://spydell.livejournal.com/blogspydell
14.05. 08:41
 В свете недавнего приезда в Россию Меркель и Керри имеет смысл еще раз проанализировать проблему Россия-Украина. К чему может привести внешняя политика России по украинскому направлению? Какие риски и что нас может ожидать?
развернуть>>
21 апреля
Классики марксизма учили, что война связана с желанием крупной буржуазии заработатьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kmartynov/blogKirill Martynov
21.04. 02:07
 Классики марксизма учили, что война связана с желанием крупной буржуазии заработать. Короче говоря, война кому-то выгодна. Но, черт побери, кому выгодна эта война? Я не знаю таких людей - от самого низа до самого верха все разорены. Даже военные и полицейские стонут: цены, сука, цены. Рогозин не может въехать на Шпицберген. Тимченко проклял Керченский мост. И ни у кого нет дешевого кредита. Кредит вообще сближает самые разные классы в позднем капитализме. И его отсутствие особенно.
развернуть>>
12 марта
Новости перемирияссылка на данный пост
https://www.facebook.com/konagen/blogPavel Konagen
12.03. 13:59
Рота добровольцев, состоящая примерно из 35-50 человек, отправилась накануне вечером из Екатеринбурга в Донбасс. Бойцов на площади у железнодорожного вокзала провожали родственники и друзья, а напутствовал их священник.
развернуть>>
4 марта
По следам интервью бурята - в поисках российских танкистовссылка на данный пост
https://www.facebook.com/anton.pavlushko/blogAnton Pavlushko
04.03. 23:38
 В интервью этого бурята Новой Газете засветилось сразу несколько фамилий: — Были погибшие? — Нет. Есть Минаков, которому ногу оторвало в танке. По берец ногу разорвало. А на правой ноге у него пальца ноги нет, тоже разорвало...
развернуть>>
2 марта
операция показала полная превосходство обьединных сил ЛНР и ДНР над ВСУссылка на данный пост
https://www.facebook.com/effectmecht/blogАлександр Григоренко
02.03. 18:32
В целом по ситуации. Пока между ЛДНР и Украиной установилось зыбкое перемирие. Вчера ездил со старшиной роты на наши старые позиции, такжаже оружие с собой не брали. Тишина и благолепие. Сами же мы пока стоим в казармах в Луганске. Проходим переформирование после полугода сидения в окопах и боев. Начальство пользуется нашим одновременным пребыванием в казармах пытается заставить нас ходить строем и в единой форме. Правда, пока у них ничего не получается. Вчера комбат пытался заставить нас сбрить бороды, но после наших обьяснений про традиции и память о товарищах сдался. В-общем, если все так будет продолжаться мы скоро попросимся снова в окопы. Тем более, рядовые ополченцы не в восторге от перемирия. В очередной раз нам не дали добить укропов и этим все сказано. Вообще, если говорить о Дебальцевской операции, то эта операция показала полная превосходство обьединных сил ЛНР и ДНР над ВСУ. Подчеркиваю, я говорю о превосходстве именно ополчения, а не мифической 12 тыс.российской армии, которая по словам украинских СМИ (сам слышал по радио) воевали в районе Дебальцево. Как-то.
26 февраля
Так убивают наемников из России, которым не собираются платить ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/timur.olevskiy/blogTimur Olevskiy
26.02. 16:55
В Песках я наблюдал странную картину, как 4 часа, артиллерия ДНР утюжила на окраине аэропорта дом, в котором находилось другое подразделение ДНР. Даже новость про это сделал. Я не мог понять, зачем, и что происходит И украинские офицеры не могли понять, только говорили, что это происходит довольно часто. Постреляли по своим, а потом начали стрелять по ним, Ответ пришел из Новосибирска, спустя три месяца, местный житель, который вернулся из ДНР, он там воевал добровольцем, рассказал. Он рассказал, что так убивают наемников из России, которым не собираются платить обещанную зарплату. У них может быть задолженность по три месяца, и перед возвращением, их валят из артиллерии, если выжили в каком-нибудь бесперспективном бою. Таким местом, кстати и был донецкий аэропорт. "Списали бабки". А вот в этом репортаже, есть и про батальон "Август", в котором отмывал танки заключенный киевского следственного изолятора Гаджиев, который утверждает, что попал туда из полицейской камеры в Ростове. Sergey Erzhenkov проделал огромную работу, он снял другую историю, про российских наемников на войне в Украине.
Заметка телезрителяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/grigorii.golosov/blogGrigorii Golosov
26.02. 11:51
Еще заметка телезрителя. Официальная установка сейчас такая, что минские договоренности соблюдаются, поэтому про бои больше нельзя. Приходится довольствоваться украинскими гонениями на журналистов НТВ и маршем 500 "нацистов" в Киеве, ну и подобной скукотищей. Рассказы об экономических тяготах Украины, в принципе, работают, но звучат в российском контексте несколько двусмысленно. Боюсь, если так пойдет дальше, то раздастся мощный голос простого россиянина: где рыдающая бабушка? где окровавленный дедушка? где дети с Донбасса, которые под бомбежкой страдают всеми болезнями сразу? где славные ополченцы и жалкие украинские военнопленные? И у меня такое чувство, что эта духовная жажда будет-таки утолена. Скоро.
Вооруженные силы Украины (оценка потенциала и потерь)ссылка на данный пост
http://spydell.livejournal.com/blogspydell
26.02. 08:04
Когда последний раз ВСУ проводили масштабные наступательные операции? Август 2014. После того, как им надавали по зубам под Иловайском запал исчез. С тех пор ВСУ и карательные отряды непрерывно добили артиллерией, проводили локальные боестолкновения и позиционные сражения за аэропорт. Но масштабных наступательных операций (инициированных Киевом) не было. Дебальцево – это необходимость отодвинуть фронт войны в результате перманентных провокаций Киева в отношении мирных жителей Донецка.
развернуть>>
Судьба патриотассылка на данный пост
http://bmpd.livejournal.com/blogbmpd
26.02. 03:05
Наш блог уже сообщал о 63-летнем пенсионере из Кривого Рога (Украина) Валерии Крыжове, который в приступе украинского патриотизма прошлым летом продал свою трехкомнатную квартиру и на вырученные от этого средства приобрел самосвал МАЗ-5549, переоборудовав его в самодельным образом блиндированный "гантрак". На этой машине В. Крыжов в сентябре отправился добровольцем воевать в зону "антитеррористической операции" против "российско-террористической агрессии".
развернуть>>
25 февраля
в США есть очень много людей, которые не поддерживают ту гибридную войну, которую партия войны ведет против Россииссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergey.markov.5/blogSergey Markov
25.02. 11:50
США. Работа посольства. Вообще то, это конечно, не мое дело, как им там работать, и как нашему МИДу работать с ними, но было много вопросов, поэтому я поясняю. 1. Посол имел за это время важные встречи, например, с Патриархом Кириллом, и с главой Совета Безопасности РФ Патрушевым, который под санкциями, но, не смотря на это, поехал в Вашингтон на конференцию по безопасности. Потому что часть силовиков в Москве и Вашингтоне не в восторге от той гибридной войны, которую развязала партия войны на Украине против России, приведя к власти хунту с стиле Пиночета. С лидером оппозиции Зюгановым. Но в целом у посольства нет возможности нормально выполнять свою работу. И главная причина, это санкции и украинский кризис. 2. По поводу моего визита. Я знаком с послом уже 20 лет. Моя позиция против цветных революций всем настолько известна, что ни у кого нет сомнений, что я в этой борьбе на стороне закона и России и народов Украины и Новороссии, сражаюшихся против преступной хунты, и буду противостоять попыткам переворота и мятежа. Но после того, как мы отобьем атаку на нас и поможем освободиться народам Украины и Новороссии, надо будет восстановливать нормальные отношения и с ЕС и с США. Тем более, что в США есть очень много людей, которые не поддерживают ту гибридную войну, которую партия войны ведет против России. И они пытаются вырулить на мир.
24 февраля
Поговорил я намедни с очень сурьезными людямиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/borys.filatovblogBorys Filatov
24.02. 14:28
 Поговорил я намедни с очень сурьезными людями. Говорят, что простреленная нога Захарченко, два отправленных к праотцам русских генерала и еженедельное разложение на атомы кадыровских собак, никакая не дешевая наша пропаганда.
развернуть>>
19 февраля
Контрактники разрывают договор с МО и едут воевать на Донбассссылка на данный пост
https://www.facebook.com/boris.nemtsov/blogBoris Nemtsov
19.02. 22:19
Отличный текст Барабанова. Документальный. Контрактники разрывают договор с МО и едут воевать на Донбасс. В случае гибели, прав у родственников никаких-могут помогать семье, а могут нет. Вот близкие и молчат под страхом лишиться пособий по утрате кормильца.
развернуть>>
Страницы: 1 2 3
Фото
Видео
Вы можете себе представить, чтобы в 1942 году Гитлер закупал у СССР теплую одежду, ватники и валенки? Вот и я не могу. авдеевка.jpg Власти Украины неоднократно заявляли о блокаде ДНР и ЛНР, говоря,


Обращение студентов РФ в ответ на обращение студентов Украины


O планах броска России в Европу
Сказано по теме
()    Матвей Ганапольский объяснил, кто снял его текст с "Эха Москвы"
 
Цитаты
" Все смерти в этой войне — наша вина. Потому что если бы не российское вмешательство никакой бы там войны не было. "
2.02
blogMax Katz
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012