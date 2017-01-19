История моего сбора средств на общественные и политические проекты — это и история о том, как ФСБ, МВД, администрация президента, ЦБ и прочее жульё пытается запретить в России сбор средств на такие проекты.

Первый раз это произошло так открыто ещё в мае 2011 года после успешного сбора денег на РосПил. Тогда власть взбесилась от того, что независимый антикоррупционный проект получил 12 тысяч пожертвований в первые недели своей работы. Поэтому сначала они объявили, что это имитация и 12 366 переводов на небольшие суммы сделал некий тайный олигарх. Потом ФСБ изъяло у Яндекс.Денег данные о плательщиках, после чего этих плательщиков стали обзванивать члены движения НАШИ с вопросами в духе «а вы действительно поддерживаете Навального?»

Впрочем, результат был ровно обратный:

1. Все окончательно убедились, что РосПил (как впоследствии ФБК) действительно финансируется многими тысячами людей, жертвующими небольшие суммы.

2. «Наезд ФСБ» никого не испугал, и число переводов выросло тогда чуть ли не в десять раз.

И каждый раз так: прессинг Яндекс.Денег и других платёжных систем, изъятие документов. После мэрских выборов сфабриковано уголовное дело о том, что Ашурков, Ляскин и Янкаускас похитили деньги избирательной кампании. Мы написали миллион писем, что никто ничего не похищал, все переводы полностью прозрачны, открыты и есть в отчёте кампании. В деле нет ни состава, ни потерпевших. Тем не менее оно формально до сих пор «расследуется»: Ляскин несколько лет под подпиской о невыезде, Янкаускас год просидел под домарестом, а Ашурков был вынужден покинуть страну.

Понятное дело, что «интересы следствия» удивительным образом совпали с интересами АП запретить или максимально осложнить ведение избирательных кампаний (и вообще политической активности) для всех троих.

Ну и понятное дело, мы ждали, что и в этот раз прибежит банда, чтобы мешать нам собирать деньги (на сегодняшний день собрано 12,7 млн рублей).

Ждать пришлось недолго, и уже спустя неделю после начала сбора хорошие люди из Яндекс.Денег честно сказали нам: чуваки, нам звонит ЦБ (Яндекс.Деньги как платёжная система попадает под их регулирование) и требует, чтоб мы под любым предлогом закрыли кошелёк Леонида Волкова, на который мы собираем деньги.

На возражение «так они же ничего не нарушают» сотрудники Эльвиры Набиуллиной отвечают: да нам пофиг, как хотите, так и закрывайте.

Эльвира Набиуллина и единственный человек, которому, по её мнению, можно собирать деньги на избирательную кампанию.

Мы тогда сообщили Яндекс.Деньговикам, что очень сочувствуем им, возмущены давлением, но добровольно ничего закрывать не будем — закон полностью на нашей стороне.

Тут надо отметить, что сбор средств на ФБК идёт во многом через сервис Яндекс.Касса от Яндекс.Денег, они всегда помогали нам и даже специальную форму разработали для общего удобства, поэтому ссориться мы с ними точно не хотим и хотим сотрудничать, но молча выполнить незаконные требования тоже не можем.

Какое-то время ничего не происходило, но видимо, Кремль не в силах больше был терпеть растущие цифры нашей кампании, и в пятницу Волков получил следующее письмо:

Яндекс.Деньги в одностороннем порядке заблокирует счёт по причине того, что регулятор (ЦБ) может подумать, что мы нарушаем закон.

То есть мы его не нарушаем, но вдруг регулятор подумает? А чтоб он вообще не думал на эту тему, то давайте скорее закроем.

В связи с этим я хочу заявить:

1. Действие сотрудников ЦБ — уголовное преступление, и я требую, чтобы глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала свои разъяснения на эту тему. Эльвира Сахипзадовна всячески у нас стремится поддерживать имидж продвинутого западника-либерала и подчёркнуто дистанцируется от всяческого адо-трэша, творимого властью. Но тут мы видим прямое участие ЦБ в адо-трэше в том же формате, как это обычно делает ФСБ или СК.

Надо определиться. Либо красиво в Давосе рассказывать как всё по закону, либо добро пожаловать в клуб к Яровой, Бастрыкину и байкеру Хирургу.

Здесь моё официальное обращение к Набиуллиной.

Вот обращение владельца аккаунта Яндекс.Денег Леонида Волкова на этот счёт.

2. Мы ужасно любим и Яндекс, и Яндекс.Деньги (которые купил Сбербанк, надо различать — это две разные компании), и всех сотрудников Яндекса. Мы понимаем, что они долгие годы терпят головную боль в связи с тем, что нам удобно пользоваться их сервисами. Тем не менее добровольно закрывать счёт не будем. Мы не нарушали правил пользования, мы не нарушали закон, нас не за что закрывать.

Вот юридический анализ ситуации, почитайте.

В связи с этим мы предлагаем Яндекс.Деньгам создать согласительную комиссию (можно с участием юристов ЦБ), где рассмотреть юридические аспекты этого дела.

На этот счёт я намерен официально обратиться и к Герману Грефу, главе Сбербанка, который владеет и управляет Яндекс.Деньгами. Герман Оскарович на всех публичных мероприятиях так захватывающе рассказывает о блокчейне, биткойне, электронных платежах, и вообще, новых технологиях. Но на фоне этого его компания незаконно лишает нас права пользоваться этими электронными платежами.

3. Обращаюсь ко всем: давайте ударим рублём по бездорожью и разгильдяйству по наглым мордам, плюющим на закон и желающим решать, кому участвовать в выборах, а кому — нет. На чью кампанию вам можно отправлять деньги, а на чью — нет.

Ясен пень, наши планы по открытию 77 штабов в 65 регионах Кремль не устраивают категорически. Им нужна привычная кампания, где кандидаты в президенты не делают ничего и тихо ждут теледебатов, где скажут своё обычное: в целом курс президента поддерживаю, а вот правительство очень плохое.

У нас планы другие. Вне зависимости от исхода процесса «Кировлес-2», взявшего сейчас темп бешеной лошади, мы будем вести настоящую избирательную кампанию. На неё нужны деньги, по деньгам они и бьют.

Поддержите нас.

Вот страница сбора пожертвований.

Мы собираем на биткойн:

И да — мы собираем через обычные банковские карты, используя сервис Яндекс.Деньги, потому что имеем полное право пользоваться этим сервисом, как и все остальные пользователи в стране. Пока Яндекс.Деньги принимают платежи, ничего не заблокировано, и надеемся, что этого не случится.

Мы будем рады вашему пожертвованию любого размера и каждый ваш рубль эффективно потратим на борьбу с бандой беспредельщиков, захвативших власть.

Какой там, блин, экономический рост через инновации? Вы же видите, они готовы задушить сервисы электронных денег только для того, чтобы нам помешать. Они просто разрушают вокруг себя всё, что не служит цели удержания их власти.

Ну и не забывайте оставлять подписи в поддержку выдвижения, если ещё этого не сделали.