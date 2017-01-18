Навальный вскрывает коррупцию Лебедева, сращивание Артемия Лебедева с властью после того, как Артемий Лебедев наехал на Навального. А меня больше заинтересовало, что Артемий Лебедев, человек, который ненавидит Россию, который считает что " в России есть только один культ даже хуже православия, - культ дня победы 9 мая", - оказывается этот ненавистник России - любимец чиновников, распределяющих госконтракты, особенно московские госконтракты. Так Навальный подтверждает мою теорию, что все антипутинские протесты и русофобские проекты финансируются из бюджетных денег чиновниками, которые официально хвалят Путина, а на самом деле Путина ненавидят и финансируют антикремлевские политические и медийные проекты. Хочешь получить деньги от чиновников - стань врагом Путина. Это плохой принцип для власти и он должен быть изменен. А деньги на проекты Навального не оттуда ли же тоже? развернуть>>