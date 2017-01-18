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Сатка. Город поразивший Лебедева и давший повод Навальному
Сатка. Город поразивший Лебедева и давший повод Навальному
19.01 13:27 | число просмотров 314
blogusolt
 
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Лебедев против Навального <код для ЖЖ>
Лебедев против Навального
В соцсетях следят за конфликтом дизайнера Артемия Лебедева и главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Лебедев раскритиковал намерение Навального участвовать в президентских выборах, в ответ Навальный написал о миллионных госзаказах, которые получает компания Лебедева.
Создан: 18.01.2017 23:12, обновлен: 18.01.2017 23:31
Просмотров: 664
Теги:
18 января
Тема забронзовелссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kirill.shulika/blogКирилл Шулика
18.01. 16:14
Навальный вот на Тему прыгнул! Вообще я вам скажу, что Тема забронзовел. И в плане творческом тоже. Навигация в метро стало отвратительная. Зрение у меня хуже не стало, но буквы на указателям на том же Проспекте Мира я уже почти не вижу, хорошо, что ориентируюсь без всякой навигации. Но то, что люди теряются и постоянно переспрашивают, я лично вижу довольно регулярно.
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Навальный против Лебедева: кто мудак?ссылка на данный пост
http://varlamov.ru/blogvarlamov
18.01. 10:43
Хотел бы высказать свое мнение по поводу разгорающегося на наших глазах конфликта Алексея Навального и Артемия Лебедева. Кратко перескажу вам, что случилось:
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17 января
Навальный вскрывает коррупцию Лебедевассылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergey.markov.5/blogSergey Markov
17.01. 19:37
Навальный вскрывает коррупцию Лебедева, сращивание Артемия Лебедева с властью после того, как Артемий Лебедев наехал на Навального. А меня больше заинтересовало, что Артемий Лебедев, человек, который ненавидит Россию, который считает что " в России есть только один культ даже хуже православия, - культ дня победы 9 мая", - оказывается этот ненавистник России - любимец чиновников, распределяющих госконтракты, особенно московские госконтракты. Так Навальный подтверждает мою теорию, что все антипутинские протесты и русофобские проекты финансируются из бюджетных денег чиновниками, которые официально хвалят Путина, а на самом деле Путина ненавидят и финансируют антикремлевские политические и медийные проекты. Хочешь получить деньги от чиновников - стань врагом Путина. Это плохой принцип для власти и он должен быть изменен. А деньги на проекты Навального не оттуда ли же тоже?
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Ответ Артемию Лебедеву, крупному господрядчикуссылка на данный пост
https://navalny.com/blogNavalny
17.01. 14:47
Уважаемый Артемий Лебедев так заволновался, что даже написал пост без единого матерного слова. Очень приятно на это посмотреть, но ещё приятнее будет получить от него некоторые ответы по существу.
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Чем Навальный отличается от мелкопоместного чиновника?ссылка на данный пост
http://tema.livejournal.com/blogtema
17.01. 11:00
Ничем. Прочитав нейтральную, взвешенную и обоснованную критику в свой адрес (см. пост "Заставили быть старостой", http://tema.livejournal.com/2391758.html), Навальный, как настоящий мелкопоместный чиновник, начинает строчить доносы и использовать админресурс.
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15 января
Насколько я могу судить, Навальный не сделал в своей жизни ровным счетом абсолютно ничегоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/temalebedev/blogАртемий Лебедев
15.01. 19:15
Алексей Навальный заявил о том, что хочет быть президентом России. Не могу об этом промолчать, потому что ближайший год вся либеральная пресса будет срать в мозги множеству близких мне людей, те начнут снова надрачивать на Навального, а мне придется говорить им, что с таким же успехом они могут доверять рулону туалетной бумаги, и они опять будут обижаться на меня.
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