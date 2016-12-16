Я давно собирался написать об этой истории — и вдруг сейчас увидел, что уже поздно. 70-летний парализованный инвалид из Нижнего Новгорода Тагир Хасанов умер в тюрьме.

Диабет, туберкулез, ишемия, паралич — с этим набором заболеваний два подряд суда (в том числе апелляция) отправили человека на верную смерть — на этап его везли на носилках.

Смертная казнь в России запрещена: только вчера Павел Крашенинников предлагал вычеркнут упоминания о ней из законов. А что тогда произошло в Нижнем, если не осознанное убийство государством человека?

За что? В 2014 году квартирант покойного уехал воевать в Сирию. В 2016 году следствие решило, что под его влинияем. И какая разница, что в Сирии уже воевал брат этого квартиранта, а другие показания свидетей были выбиты под пытками?

Чтобы обвинение было солидней, пришлось подкинуть еще 5 патронов — и добавить статью о щнезаконном хранении оружия.

Так Россия борется с террористами. Так она убивает людей. Парализованный старик в тюрьме, полгода без врачебной помощи.

Эту историю описала «Коза-ппресс» Ирины Славиной — ей как раз на днях прокололи колеса машины за неправильную скорбь по Ту-154. Кто будет скорбеть по убитому Тагиру Хасанову?