2016 год, декабрь: мы спорим о янагихаре и навальном, составляем рождественские плейлисты, отправляем друзьям ссылочки на дешевые билеты к морю с подмигивающим смайлом, скупаем разный мерцающий в темноте душеспасительный новогодний стафф, полоскаем горло с солью и содой, потому что на улице минус двенадцать, и мы накануне вернулись с ледяными ногами, варим глинтвейн с гвоздикой и дал с имбирем, привозим лучшим друзьям с гастролей смешные сувениры и сравниваем с землей самый большой сирийской город, мешая детей с бетоном. прямо вот сейчас в эту самую минуту; бомбят так, что живых не останется. большей частью молчим об этом, потому что непонятно, что сказать: ну, вот так, не мы это выбрали. а скажешь - и сразу придет смеющийся, видящий насквозь: как детей развели вас, хохотнет, любому фейку верите! мы неплохо отпразднуем, мы всех обнимем. мы соберем отличную компанию и съездим к морю. мы никогда не отмоемся.



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