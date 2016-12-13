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Грандиозная affair
Грандиозная affair
Karina Orlova
16.12 10:56 |  число просмотров 2103
 Эпиграф.

Есть в английском языке такое выражение - arrogant prick, что на русский можно перевести как самонадеянный козел, или самодовольное х***ло.

Самый пренеприятный тип американского политика - пожилой белый мужчина с наследным состоянием. Когда такой мужчина родился, в первой половине 20-го века, в Америке еще не была официально запрещена сегрегация, а когда прадедушка такого мужчины делал свое состояние, у него дома еще прислуживали рабы. Поэтому такой мужчина, несмотря на свое отменное образование и 21-ый век на дворе, ненавидит, ясное дело, Обаму. 
Объясняет это левой политикой 44-го президента США, когда на самом деле считает, что чернокожий не может и не должен добиваться таких высот. 
Ненависть эта застилает разум таким типам настолько, что из врагов Обамы они делают лучших друзей, надеясь побольше насолить ненавистному. Например, называют Владимира Путина самым влиятельным человеком в мире и помещают на обложку своего журнала, как делает Forbes под руководством Стива Форбса четвертый год подряд. 
Таким типам даже рассказывать не нужно, что человек, под руководством которого в стране исчезли продукты с полок магазинов, не может быть самым влиятельным в мире. Не может быть самым влиятельным и тот, отключение от СВИФТа чьей страны, что за пять минут может сделать Барак Обама, обернется крахом всего государства (ну хорошо, не крахом, а всего лишь Венесуэлой). Стив Форбс все это прекрасно понимает, в отличие от челяди, на потеху которой он помещает Путина на обложку. Но ненависть к Обаме (в этом году он на 48-ой позиции), как уже было сказано, застилает любой, даже выхолощенный в Принстоне разум.

Конечно, спустя десятилетия журнал Форбс со своим рейтингом самых влиятельных людей мира войдет в раздел «политические клоуны начала 21-го века». Вместе, наверное, с газетой Financial Times, которая назвала сделку по приватизации «Роснефти» триумфом и личным прорывом Путина. 
Конечно, хвалебная статья была написана еще до того, как сначала в сделке всплыл банк Интеза (друг друга Владимира Путина Сильвио Берлускони), который дофинансирует 75% сделки, а потом и «синдикат из четырех-пяти российских банков», которые вместе с Интезой дофинансируют сделку по продаже Роснефти консорциуму Glencore и Катарского инвестфонда QIA. 
Ну и вот теперь, вуаля, оказывается, что тем самым российским банком будет Газпромбанк.

И все равно, не подозревать махинации в случае с приватизацией Роснефти было нельзя, если не жил последние двадцать лет на Луне, конечно.

А вот как выглядит «триумф Владимира Путина вопреки Западным санкциям» на самом деле. Консорциум Glencore и QIA купили 19.5% акций Роснефти за 10.2 млрд евро. QIA, при этом, заплатил только 2.5 млрд евро. Glencore - только 300 миллионов евро, для чего создал отдельную компанию Glencore Equity и в своем пресс-релизе так прямо и заявил, что ограничивает свою ответственность по сделке в пределах 300 миллионов евро. 
Остальные 7.4 млрд евро для покупки акций Роснефти - в кредит. 
Что значит, что при наступлении маржин колла, то есть если акции Роснефти упадут в цене более, чем на 5.7% (которыми являются те самые 300 млн евро в соотношении с 50%-ной долей Glencore в консорциуме), Интеза либо потребует от Glencore довнести необходимые деньги, либо заберет акции Роснефти, которые у Интезы находятся, естественно, в обеспечении по кредиту, если Glencore не довнесет требуемую сумму. А Glencore не довнесет, потому что уже об этом заявил. Для этого в сделке понадобился Glencore, имеющий давнюю и тесную историю взаимоотношений с Владимиром Путиным. 
Соответсвенно, Интеза заберет акции Роснефти и продаст их третьему лицу или лицам. Для этого понадобился банк Интеза. 
Что конкретно за третьи лица, мы вряд ли узнаем, частная сделка все же, но догадаться можно. Очередной фонд или оффшор «бабушкиалиныкабаевой». Для этого понадобился синдикат российских банков, и в частности, Газпромбанк.

Замечательная сделка провернется, в итоге. Роснефть «триумфально» приватизирована, а главный триумфатор, похоже, обеспечил себе неплохое выходное пособие. 
Но если второй части этой грандиозной affair еще только предстоит случиться, то приватизация Роснефти самим себе (Газпромбанк принадлежит государству и отцу предполагаемого зятя В.Путина Кирилла Шамалова) - «триумф» и вправду случившийся.
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Приватизация века Приватизация века
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