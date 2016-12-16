Какая странная сделка. 19,5% акций “Роснефти” продали Катарскому Инвестиционному Фонду (Qatar Investment Authority) и швейцарскому трейдеру “Гленкор” (Glencore) за €10,2 млрд. При этом Катарский фонд инвестирует €2,5 млрд, а “Гленкор” только €300 млн. за равные доли акций. Остальную сумму обеспечивает итальянский банк “Интеза” (Intesa Sanpaolo). Но, как заявили в “Гленкор”, российские банки активно помогут - и финансами, и кредитами.

Все эта схема крайне запутана и непонятна, и можно лишь догадываться, что произошло на самом деле. Но что же особенно странно в этой сделке? Итак, по пунктам:

1. Россия и Катар жестоко воюют друг с другом сегодня в Сирии. Катар поставляет оружие и финансирует тех самых повстанцев и исламистов из той самой сирийской оппозиции, которую вовсю бомбят российские ВКС. Теперь же катарский государственный фонд профинансировал Россию.

2. Россия продала 19,5% самого дорогого что у неё есть - акции главной нефтяной компании, половину из этого пакета отдав своему стратегическому противнику, союзнику США - Катару.

3. Далеко не самый крупный итальянский банк “Интеза” откуда-то взял миллиарды евро, чтобы смело нарушить санкции. При этом российские банки оказывают сделке финансовую помощь.

4. Поскольку вырученные от сделки средства, как было объявлено, направляются в бюджет, то по сути российские банки и “Интеза” косвенно профинансировали дефицит российского бюджета, то есть правительство РФ. Не исключено, что российские банки профинансировали и “Интеза”. Причем, можно предположить, что в операции были задействованы крупнейшие российские банки, то есть принадлежащие государству, а, следовательно, и сами деньги могут быть государственными.

5. Продажа 19,5% акций “Роснефти” за €10,2 млрд - это примерно на 5% ниже рыночной стоимости акций компании на день продажи, что, кстати говоря, несколько не дотягивает до обещанных бюджету к середине декабря 710,8 млрд рублей (€11,1 млрд).

Своей непрозрачностью эта сделка очень напоминает залоговые аукционы 1990-х, когда российские банки якобы кредитовали бюджет и получали в залог акции лучших предприятий. Однако кредиты банки выдавали тогда в основном за счет средств того же самого государственного бюджета, которые хранились в этих банках.

При такой схеме свежих дополнительных денег, столь необходимых бюджету 2017 года, эта сделка не принесет. Скорее, это просто перекладывание в основном российских средств с одних счетов на другие, но при странном отчуждении значительной доли госсобственности.

Главное все же в том, что с крупнейшими государственными российскими активами от имени российского правительства на глазах у всего мира происходят манипуляции, суть которых никто толком не понимает и в законность которых очень мало кто верит.

Думаю, что довольно скоро мы узнаем много нового об этой странной сделке.