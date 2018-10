«Умный, хороший, сообразительный» Александр Топилин 226 27.09 17:28 |226 («Коммерсант») Вчера, 26 сентября, The Insider и Bellingcat заявили, что установили личность одного из подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля — Руслана Боширова. По их версии, господин Боширов — это полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига. “Ъ” выяснил у жителей села Березовка, в котором долгое время жил господин Чепига, узнали ли они его в материалах СМИ. Их мнения разошлись. The Insider и Bellingcat утверждают, что Анатолий Чепига — уроженец села Николаевка в Амурской области, выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), служивший в 14-й бригаде спецназа ГРУ. “Ъ” удалось найти знакомых Анатолия Чепиги в селе Березовка, где долгое время жила семья Чепига, и спросить у них, насколько он похож на человека, известного в СМИ как Руслан Боширов.

Собеседники "Ъ" попросили не называть их имен, опасаясь проблем с ФСБ. Они уточнили, что видели Анатолия Чепигу давно, лет десять назад. По их словам, в последние дни жители Березовки пересматривают и перечитывают все опубликованные материалы по данной теме. Это он, Толя»,— подтвердила землячка господина Чепиги, с которой он близко общался в школьные годы. «Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его,— утверждает собеседница "Ъ".— В 1996 году он окончил Березовскую школу и поступил в ДВОКУ. Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был. Точно помню, день рождения у него был в начале апреля. Сестра Галя была чуть старше». Собеседница "Ъ" заявила, что узнает Анатолия Чепигу во всех опубликованных материалах. Опубликованная The Insider выписка из системы «Российский паспорт» 2014 года Отец Анатолия Чепиги Владимир Максимович в 1990-е был директором строительной передвижной механизированной колонны (СПМК) «Ивановская» в Березовке, потом устроился в воинскую часть. По данным Kartoteka.ru, В. М. Чепига был соучредителем ЗАО СПМК «Ивановская» в Амурской области с долей в 5,61% (доля в уставном капитале — 3 300 руб.). Мать работала бухгалтером на одном из предприятий. Семью Чепига помнят в селе, хотя они несколько лет назад переехали в Благовещенск. Анатолий Чепига после окончания военного вуза уехал по распределению. По сведениям сельчан, он женат, у него двое детей. Не так давно в деревне обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве. «То, что он на секретной службе в горячих точках, мы знали. Его мама плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится,— говорит еще одна жительница Березовки.— Жена в Хабаровске жила, ждала. Я последний раз его видела лет десять назад, когда он приезжал к родным».