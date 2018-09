Солберецкие Совместное расследование The Bellingcat и The Insider 291 14.09 20:03 |291 («The Insider») Совместное расследование The Bellingcat и The Insider позволило подтвердить, что Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Это подтверждается рядом документов, а также прямыми и косвенными свидетельствами. Сегодня мы публикуем первую часть расследования, полная версия которого будет опубликована в начале следующей недели. «Сведений не давать. Совершенно секретно» Если посмотреть на данные Александра Петрова в базе ФМС, то создается впечатление, что он «родился» в 2009 году. То есть по паспорту он родился 13 июля 1979 в городе Котлас, но на деле никаких следов его присутствия в этом мире до 2009 года, когда ему был выдан этот паспорт, нет. В обычных досье ФМС на «простых смертных» имеются заметки о получении других национальных и загранпаспортов, факты регистраций по разным адресам. В досье Петрова ничего этого нет. Свой паспорт в 2009 году он получил «взамен испорченного», и в досье указан номер этого «испорченного» паспорта, которого никогда не существовало в природе. На файле с паспортными данными значится штамп «сведений не давать»: А файл с биографией — пуст и помимо штампа «сведений не давать» стоит подпись — «с.с.» (совершенно секретно). Далее