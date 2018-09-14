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Новички в Лондоне
Новички в Лондоне
16.09 13:15 | число просмотров 9606 число постов 41
На следующий день после заявления В.Путина, подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью Маргарите Симоньян и каналу RT. Они заявили, что были в Солсбери как туристы и хотели посмотреть городской собор
 
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Солберецкие
Солберецкие
Совместное расследование The Bellingcat и The Insider
14.09 20:03 |  число просмотров 291
(«The Insider»)

Совместное расследование The Bellingcat и The Insider позволило подтвердить, что Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Это подтверждается рядом документов, а также прямыми и косвенными свидетельствами. Сегодня мы публикуем первую часть расследования, полная версия которого будет опубликована в начале следующей недели.

 

«Сведений не давать. Совершенно секретно»

Если посмотреть на данные Александра Петрова в базе ФМС, то создается впечатление, что он «родился» в 2009 году. То есть по паспорту он родился 13 июля 1979 в городе Котлас, но на деле никаких следов его присутствия в этом мире до 2009 года, когда ему был выдан этот паспорт, нет. В обычных досье ФМС на «простых смертных» имеются заметки о получении других национальных и загранпаспортов, факты регистраций по разным адресам. В досье Петрова ничего этого нет. Свой паспорт в 2009 году он получил «взамен испорченного», и в досье указан номер этого «испорченного» паспорта, которого никогда не существовало в природе.

 

 

Солберецкие. The Bellingcat и The Insider удалось подтвердить причастность Петрова и Боширова к спецслужбам

 

На файле с паспортными данными значится штамп «сведений не давать»:

 

Солберецкие. The Bellingcat и The Insider удалось подтвердить причастность Петрова и Боширова к спецслужбам

 

А файл с биографией — пуст и помимо штампа «сведений не давать» стоит подпись — «с.с.» (совершенно секретно).
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16.09 |  число просмотров 9606
Новички в Лондоне
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