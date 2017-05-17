Именем Императора Строго говоря, такая игра слов возможна только в русском языке благодаря французскому произношению немецких фамилий. Жорж-Эжен Осман родился в Париже, но был потомком протестантов из вечно переходящего из рук в руки Эльзаса (так что содеянное с Парижем можно рассматривать как месть за Варфоломеевскую ночь). Распространенная немецкая фамилия Haussmann в Германии читалась бы как Хаусман, но во Франции из него сделали Османа. Однако, прежде чем перейти к главному герою истории Парижа третьей четверти XIX века, надо сказать пару слов о его патроне — Осман оставался лишь слугой, правда слугой старательным и исполнительным. В 1848 году был свергнут последний, уже конституционный, французский король Луи-Филипп. После этого Франция несколько устала от революций, а революции — от Франции. Все хотели порядка — и связывали порядок с крепкой властью. Привело это к тому, что на выборах 10 декабря 1848 года 75 процентов проголосовало за избрание президентом сорокалетнего Шарля-Луи Наполеона Бонапарта, племянника великого императора. Тот, разумеется, поклялся и побожился, что будет верен республике и конституции. Ни он сам, ни те, кто его поддерживал, на самом деле ничего такого в виду не имели. 2 декабря 1851-го, в годовщину Аустерлица, новый Наполеон разогнал Национальное собрание и совершил государственный переворот. Тут же был проведен референдум, в ходе которого почти 7,5 млн проголосовало за увеличение президентского срока с четырех лет до десяти и за расширение президентских полномочий. Против высказалось меньше 650 тысяч. Результат референдума стал явным сигналом того, что народ не против и более жесткой власти. Если новый Наполеон, которого в недалеком будущем Бисмарк — заслуженно — назовет большим, но пока не признанным ничтожеством, чего и умел, так это улавливать настроения. Он их и уловил. Вылилось это в то, что в следующем, 1852-м, году был проведен еще один референдум, ставший логическим продолжением первого. Вопрос, поставленный на нем, звучал так: «Поддерживаете ли вы ратификацию установленной сенатским указом Конституции империи?» Идея возвращения империи оказалась суперпопулярной. За нее проголосовало более 7,8 млн избирателей, а против — лишь чуть более 250 тысяч. Люди быстро наелись относительной демократии и хотели сильной руки. Через 18 лет, когда их страна позорно проиграет Франко-Прусскую войну, а сам император, вошедший в историю как Наполеон III, окажется в плену, люди узнают, кого выбрали своим повелителем, и постараются забыть о нем, словно не они его поддерживали. Между тем с будущим Третьим Наполеоном все было ясно с 1836-го, когда он предпринял настолько идиотическую попытку государственного переворота, что Луи-Филипп его, как дурака, простил и отправил в изгнание. В 1840 году Шарль Луи повторил попытку и на этот раз загремел на шесть лет, после чего уехал из Франции. В ходе своих разъездов Наполеон побывал в Лондоне, который его совершенно очаровал правильностью застройки, прямыми и широкими улицами и масштабами — все это, как ни странно, имеет самое прямое отношение к истории Парижа.