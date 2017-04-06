Подозреваемый в теракте заявил на допросе о странных манипуляциях, которые проводила с ним ФСБ при задержании. Аналогичные упреки в режиссуре предъявляли фигуранты в Москве.

Сотрудники ГСУ СК России в пятницу, 21 апреля, приступили к отработке версии, ранее выдвинутой ФСБ, – о связи арестованных в Петербурге с лицами, которые предположительно наставляли и финансировали вероятного исполнителя теракта в метро. Первый допрошенный, Ибрагим Эрматов, рассказал следователю, как сотрудники контрразведки еще перед обыском брали образцы слюны подозреваемых. Одновременно медики из Киргизии подтвердили предположение, что массовые аресты не лишены постановочного творчества российской спецслужбы. Почти через три недели после подрыва поезда метро в Петербурге количество арестованных достигло 20 человек. Они названы поименно, ключевых фигур несколько. Благодаря неслыханной сетевой активности ФСБ (а она лишь осуществляет оперативное сопровождение, дело находится в производстве СКР) можно нарисовать упрощенную схему. Перед терактом Акбаржон Джалилов (считается исполнителем) звонил тому, кто его наставлял, – Аброру Азимову. У Азимова есть брат Акрам, который получал деньги от зарубежных эмиссаров. С Аброром в Подмосковье работали Садик Ортиков и Шохиста Каримова. Джалилов в свое время пересекался в суши-баре с выходцами из Средней Азии, снимавшими квартиру на Товарищеском проспекте в Петербурге. Так, повторимся, выстроена версия ФСБ. 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда сработало взрывное устройство. Оно предположительно находилось в рюкзаке 22-летнего пассажира Акбаржона Джалилова. Вместе с ним погибли и впоследствии умерли от ран еще 15 человек, пострадали более ста пассажиров. Инцидент сочтен террористическим актом. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчик установлен. Ответственность за подрыв, по состоянию на вечер 21 апреля, не взяла на себя ни одна организация. По данным «Фонтанки», о квартире на Товарищеском, 22, правоохранительные органы узнали от ее жильцов, которых теперь считают пособниками терроризма. В ночь на 6 апреля 2017 года в 23-й отдел полиции Невского района пришел 23-летний Ибрагим Эрматов. Он обратился с заявлением о безвестном исчезновении старшего брата. 26-летний Мухаммаджон Эрматов ушел с Товарищеского в десять утра 5 апреля, однако на работе его не дождались, телефон отключен, на связь не выходит. Автомобиль Chevrolet остался у дома. Ибрагим дал полное описание брата, от одежды до цвета глаз и шрама после аппендицита, оставил номер своего мобильного телефона. Сотрудники 23-го отдела заявление приняли и сходили в квартиру. Взяли несколько вещей Мухаммаджона, провели фотосъемку и удалились. Через несколько часов, в пять утра, начался штурм силами ФСБ. Жильцов, в том числе Ибрагима, положили лицом вниз. Сегодня, по данным «Фонтанки», он был вызван на дополнительный допрос к следователю ГСУ СК РФ, во время которого заявил, что оперативники сразу после вторжения взяли у задержанных образцы слюны, а потом начали обыск. Лежавшие на полу услышали, как чекист открыл шкаф и будто бы произнес: «Смотрите, кнопка». После осмотра однокомнатной квартиры подозреваемых вывели на улицу и рассадили по машинам. Примерно через час Ибрагима Эрматова, уже при следователе СКР, еще раз подняли наверх, чему свидетелем оказался корреспондент «Фонтанки», и показали на лестничной клетке огнетушитель со срезанной горловиной. Кнопочное устройство, как выяснилось позже, было по параметрам и внешности похожим на то, что найдено в кармане Акбаржона Джалилова, а огнетушитель – очевидная аллюзия на взрывное устройство, обезвреженное на станции «Площадь Восстания». Эрматов пояснил следователю, что кнопку и огнетушитель он до прихода ФСБ в квартире не видел.