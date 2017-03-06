  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
Сюжет по теме
Димон держится
Димон держится
3.03 13:05 | число просмотров 3154 число постов 31
Фонд борьбы с коррупцией выпустил огромное расследование, посвящённое Дмитрию Медведеву. Роскошные подарки от олигархов, яхты, виллы, дом с лифтом для автомобиля, модные гаджеты и одежда. Новый фильм ФБК может повторить успех "Чайки", а блогеры поднимают вечные вопросы: сколько же нужно для счастья и как же хорошо, кода у тебя есть настоящий друг
 
Сюжеты
Болотное дело
3.03 число просмотров 251270 число записей 660
 
Столетие Революции
2.03 число просмотров 82 число записей 3
 
Обыск у Зои Световой
1.03 число просмотров 810 число записей 13
 
Дело Дадина
26.02 число просмотров 12167 число записей 121
 
"Слишком свободный человек"
24.02 число просмотров 5014 число записей 15
 
все записи
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Беглый Вороненков
16.02 число просмотров 3156 число записей 10
 
Димон держится
3.03 число просмотров 3154 число записей 31
 
Собянин и хрущовки
3.03 число просмотров 2169 число записей 16
 
Майор Прилепин
16.02 число просмотров 2110 число записей 17
 
Двухсотый Гиви
9.02 число просмотров 2107 число записей 14
 
Прислать свою ссылку
Чего нельзя было британской принцессе — а нам можно?
Чего нельзя было британской принцессе — а нам можно?
Елена Дьякова
6.03 15:18 |  число просмотров 228
(«Новая газета»)

В 1947 году Кристиан Диор вывел на подиумы Парижа свою первую коллекцию — и с ней стиль New Look. Ошеломляюще отличные от коротких юбок и жакетиков хаки начала 1940-х, — платья трубили о том, что война окончена. О том, что Париж вновь будет столицей мировой моды: в Берлин она не вывозится и в Нью-Йорк не продается… О новом изяществе. О том, что платье-перчатки-шляпа могут быть прекрасны, точны и эстетически ценны, как статуи Лувра.Однако: на строгую элегантность «от Диора» уходило метров по 20 шелка. В 1947-м. В послевоенном Париже с карточками, вдовами, деревянными подметками — консенсус на сей предмет не сложился.

Дамы и журналы сходили с ума. Зато при уличной съемке новой коллекции на Монмартре разъяренные тетки с пустыми сумками прямо на рю Лепик изорвали манто New Look. Расцарапали девчонку-модель. А фотографу, «который просто делал свое дело», — разбили камеру.

И тогда (кажется, именно после этого) королевский дом Великобритании запретил своим дамам носить вещи от Диора. В послевоенной стране с не разобранными еще руинами Лондона, с жертвами, с общей скудостью и стоицизмом дамы Виндзор не могли выходить к нации в этом великолепии.

Принцесса Елизавета и иже с ней были огорчены. Но зарок держали.

Вторая часть истории: в 1990-х я помогала одной прекрасной пожилой женщине разбирать диван. Со дна постельного короба извлекли три платья из креп-жоржета: в разных цветах, но одной модели.

— А-а… это мы через Москву в 1948-м ехали. Муж получал в министерстве назначение: на Урал, директором рудника. Начальник главка дал мне записку в закрытое ателье возле Старой площади. Там лежали иностранные модные журналы: я их и не видела никогда. Выбрала это по картинке — очень понравилось. Сшила в трех цветах: когда еще доведется? И больше в том месте не была.

И тут до меня дошло: на старом битом паркете лежат три копии классической модели Диора. Куда гражданочка в них ходила в уральском рудничном поселке конца 1940-х, ума не приложу… Но возмущенья в народе, похоже, не было.

Как послевоенный СССР отличался от Парижа и Лондона тех лет — сами знаете.

Еще раз: хозяйка трех платьев из креп-жоржета была прекрасной женщиной. Просто в 1948-м, при проезде через Москву, ей достался лоскут (в трех цветах) отношения наших «властных слоев» к народу. Ну и, конечно, народа к ним.
Далее
Посты дня
Классический донос
blogЕвгений Ройзман    6.03 19:39 |  число просмотров 566
Классический донос Думаю, что все это связано с губернаторскими выборами, которые пройдут в сентябре. Они меня боятся. Так происходит уже пятнадцать лет, перед каждыми выборами
 
Ситуация с пожарами на 3 марта в Краснодарском крае
www.facebook.com    6.03 15:02 |  число просмотров 525
Ситуация с пожарами на 3 марта в Краснодарском крае Помните, осенью краснодарские власти заверяли всех, что у них нет проблемы пожаров, что сил в регионе хватает с запасом, и что никакие добровольцы им не нужны. К сожалению, эти слова очень далеки от реальности
 
Прекращаю работать на "Эхе" в полную силу
blogVorobieva Irina    6.03 14:57 |  число просмотров 943
Прекращаю работать на "Эхе" в полную силу Обо всем этом мы договорились с Венедиктовым ещё две недели назад. Именно договорились, без хлопанья дверьми, без заявлений и прочего всего
 
Никакого мироточения нет, конечно
blogAnton Naumlyuk    6.03 09:24 |  число просмотров 748
Никакого мироточения нет, конечно РПЦ от официальных комментариев отказалась. Епархиальная комиссия по проверке "чуда", о котором заявила депутат Госдумы РФ, создана не была
 
Доходы у депутатов Госдумы с начала 2017 года выросли больше, чем в два раза
blogRoman Super    6.03 09:19 |  число просмотров 1109
Доходы у депутатов Госдумы с начала 2017 года выросли больше, чем в два раза На помощников, которых теперь у депутатов 7, а не 5 (как раньше), народные избранники (в том числе Поклонская) могут потратить 231 000 рублей в месяц, а не 135 000 как прежде
 
все записи

Выбор редактора
Алтайский край. Езжу по городам и поселкам, веду "прием избирателей"
blogСергей Шаргунов    6.03 08:40 |  число просмотров 564
Алтайский край. Езжу по городам и поселкам, веду "прием избирателей" Закрытие школ, библиотек, больниц, родильных отделений, ДК в Бийске (где одних участников народных ансамблей - 400 человек, из них 200 детей)
 
Бедная страна содержит правительство lucksherry class-а
blogАлексей Синельников    3.03 12:44 |  число просмотров 2214
Бедная страна содержит правительство lucksherry class-а Это правительство модельной внешности и привычек нам определенно не по карману. Нам нужно скромное милое правительство, которое способно как-то обходиться без идиотских бань с изразцами по 1000 кв. метров, но будет хорошо варить борщ и содержать дом в чистоте
 
Вот что лично я о Дмитрии Анатольевиче Медведеве помню
blogwhalesgohigh    3.03 11:45 |  число просмотров 2385
Вот что лично я о Дмитрии Анатольевиче Медведеве помню Вовсе никакие не силовики, никакой не Сечин, никакой не Иванов были вдохновителями дела по 278 статье. Нет. Именно Дмитрий Анатольевич Медведев. Тогдашний глава Администрации президента. Наш милый добрый гномик
 
События
Ингушетия против Сталина
23.02 |  число просмотров 753
Ингушетия против Сталина
Парламент Ингушетии вспоминает 23 февраля законопроектом о запрете публичного оправдания деятельности Иосифа Сталина. В республике будет запрещено использовать его портреты, называть любые объекты его именем и любым другим способом оправдывать репрессии. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" - сотни тысяч ингушей и чеченцев были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, около половины людей умерли в дороге.
все записи
Кино
"Слишком свободный человек"
24.02 |  число просмотров 5014
"Слишком свободный человек"
Фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек" вышел в прокат. Премьера состоялась в Нижнем Новгороде. Зал на 500 человек не вместил всех желающих.
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 8118
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2844
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4395
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012