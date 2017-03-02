Фонд борьбы с коррупцией выпустил огромное расследование, посвящённое Дмитрию Медведеву. Роскошные подарки от олигархов, яхты, виллы, дом с лифтом для автомобиля, модные гаджеты и одежда. Новый фильм ФБК может повторить успех "Чайки", а блогеры поднимают вечные вопросы: сколько же нужно для счастья и как же хорошо, кода у тебя есть настоящий друг.
Вот, по идее, надо что-то написать об очередной "сенсации от ФБК" (бесстрашно разоблачившего "плюшевого Димона").
Но что здесь напишешь нового?
Увы, ничего. Остаётся лишь повторить то, что говорилось уже миллион раз.
Менее чем за сутки вся липовая оппозиция (именно липовая, т.к. вся не липовая отреагировала правильно) дружно отреагировала на расследование Навального не требованием отставки Медведева, а текстами против Навального.
У всех бывает так, что кто-то рассказывает что-то захватывающее и интересное, но вдруг - бац - в рассказе проскальзывает какая-то явная нестыковка. И весь рассказ из-за этого блекнет и ему перестаёшь верить.
То, что 15 февраля в "Собеседнике" было опубликовано что-то похожее на расследование ФБК доказывает вовсе не какую-то скоординированную атаку на Медведева, а только то, что некие силы знали о расследовании ФБК и попытались сделать прививку.
Допускаю, что расследование ФБК про премьер-министра Медведева - это предвыборный пиар Медведева. Да, не удивляйтесь. Видимо, в качестве преемника опять решено пускать на выборы Димона. Но в России президент - это не руководитель, собственно, электората. Это человек, способный держать в подчинении олигархат. Чтобы руководить Россией, нужно руководить олигархами. Но они могут подчиниться только сильному и хитрому хищнику, превосходящему их и богатством, и наглостью. И чтобы они подчинились Медведеву, из него решено слепить образ крутого парня - внешне чудака и тихони, который в действительности оказался расчетливым циничным коррупционером. Дескать, он свой, коррупционный, олигархический, подчиняйтесь ему. Коррупционность Медведева и его миллиарды - это и знак российским элитам, что Медведев не противостоит властной системе, что он ее часть и впитал ее атрибуты. А значит, можно смело его поддерживать. Могу ли я оказаться прав?
посмотрел отрывок того, что все нынче обсуждают -
- все не смог, скучно - но один фрагмент впечатлил: то, как курские деревенские жители там изображены - и комментарий рассказчика - "если вам случится пролетать над Курской областью..." и т.д. - на удивление неприкрытый взгляд из метрополии, даже не пытающийся говорить с другими, "населением страны" -
Суть этого скандала с дворцами и Медведевым не в том, что это "дворцы Медведева" - они и не его, он ими пользуется, но не распоряжается и не может их продать. Эти дворцы - приложение к должности, как и резиденции Путина и тд.
Краткое содержание расследования про Медведева.
Алексей Навальный и ФБК: вот, смотрите, это Дмитрий Медведев, он спиздил то-то и то-то, на него зарегистрировано то-то и то-то, вот его виноградники, яхты и поместья, вот схемы, вот люди, вот даже кроссовки в конце концов!
Сначала Явлинский сказал, что расследование активов Медведева заказал Навальному Путин, теперь Вишневский поспел: Навальный занимается обнародованием «сливов».
Бедное «Яблоко», не может тихо и молча смотреть, как Навальный вырывается вперед и начинает лидировать. В схватке Явлинский/Навальный, на мой взгляд, победа предрешена, поэтому пошили аргументы ольгинских троллей.
Мир для Дмитрия Медведева никогда уже не будет прежним, после сегодняшнего жесткого наезда Алексея Навального.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сегодня опубликовал результаты масштабного расследования о богатствах Медведева, нажитых, как утверждает Навальный, нечестным путем.
Есть в расследовании Алексей Навальный и утешительная сторона. Премьер с сыроварней, виноградниками и виллой XVII века в Тоскане с отметинами времени на стенах по сравнению с Межигорьем, лазуркой, страусами, Николиной горой, золотым батоном и даже квартирой Трампа в одноимённой башне - это просто сама изысканность с картонным стаканчиком за столиком кафе в стиле лофт. Не знаю, как насчёт коррупции, но со вкусом у части правителей обнаруживаем прогресс.
Кое-что в расследовательской журналистике я понимаю. И поэтому точно знаю, что собрать такое количество документов, подтверждений, фотографий и прочего одному человеку не под силу, будь он даже Навальный. Конечно, есть структура под названием ФБК. А это уже не один Навальный. Приятно, когда на тебя одного работает коллектив. Но в данном случае я дико сомневаюсь даже в возможностях коллектива. И хотя весь массив инфы о чудаке под фамилией Медведев меня впечатлил, я не могу отделаться от мысли, что чудака кто-то решил слить. И для этого слил массив инфы ( или часть массива) о чудаке М. в ФБК.
На подарках у Медведева за 15 лет накопилось всяких активов на 1 млрд евро, - таковы результаты расследования ФБК. Это дает некоторое представление о всей "системе подарков" внутри этого типа политических систем. Это очень богатый "нефтяной авторитаризм" с тотальной практикой "подношений", поэтому и объемы очень велики. При этом "разрывы" в цене подарков между каждым следующим уровнем очень велики. "Подарки" стягиваются на самые верхние этажи, потому что именно на этих этажах решаются "реальные проблемы". Поэтому - да - возможно "на подарках" у Путина накопилось, скажем, 40 млрд., а у второго в иерархии - 1 млрд., а у третьего - уже только 50 млн... и так далее - и уровне "директора мяскокомбината" на подарках накапливается не больше 10 тыс. в год., например.
Околокремлевские телеграмм-инсайдеры задули в одну дудку: Навальный на кого-то там сработал. Ну да, а брат его сидит в одиночке в качестве поощрения от его кремлевских хозяев. Вот этих всех умников, которые рассуждают о его работе на кого-то, хочется спросить: а в чем его интерес на кого-то работать? Жить под прессингом и колпаком? Лишить бизнеса себя и родителей? Брата посадить в тюрьму? В каком месте и в каком виде он получает свою награду-то? Все те, кто работает хоть на самую нищую и жалкую башенку Кремля купаются в бабле и безнаказанности, но Навальный-то каким боком может быть в этом заподозрен? Конспирология головного мозга - это очень тяжелая болезнь.
Особенно мне вот эта версия понравилась: "Конфликт из-за Плеса между сечинским зятем Тимербулатом Керимовым и медведевскими аукнулся ДАМу очередным расследованием от Навального." Ну конечно же ну конечно Навальный работает на Сечина. Все, кто работает на Сечина, получают уголовные дела, посадки братьев и травлю во всех государственных СМИ. Навальный просто мазохист такой: работает на Сечина, мстит Медведеву за зятя, целый фильм подготовил! - а в ответ ему плевки и пинки.
Худшим наследием путинских лет будет вот это всеобщее отравление конспирологией. То, что даже неглупые казалось бы люди с готовностью все вокруг объясняют исключительно заговорами кого-то против кого-то и напрочь отказываются видеть у других людей иные мотивы кроме "он работает на имярек" - вот это страшно. Конспирологическое мышление - это признак примитивизации и одичания. Ничуть не убедительнее, чем объяснять все вселением бесов или порчей. Впрочем, в наше время и в порчу верят, и в бесов.
Почитал отличное расследование Навального про премьера Медведева. Печально, что никакое СМИ в России не может сейчас такие расследования делать. Отсюда вывод: такие материалы могут получиться а)у идеологически "заряженных" журналистов б)финансово независимых - миллионы рублей по краудфандингу, неограниченное время на работу, без погони за ежедневным трафиком.
...Думаю, даже не только в России — и в мире мало кто из СМИ может позволить делать такие огромные расследования, тщательно и красиво их упаковывать. Это работа нескольких человек на протяжении несколько месяцев.
Интересно, что Медведева вообще никому не жалко. У Путина есть поклонники, целая армия. А у Медведева никого нет, кроме Н.А. И я прямо чувствую висящее в интернетах злорадство. Да и сам, что там, испытываю его по полной программе. Ну то есть _вообще никакого сопереживания_. Хотя я обычно за колхозы, когда против колхозов Навальный. Для устранения этого внутреннего диссонанса буду придерживаться парадигмы Романа Хоменко: руками Навального Медведева мочит Игорь Иванович. Мне эта версия _нравится_
Уж вроде бы и устали удивляться, но новый фильм ФБК все-таки потрясает. Как-то все нагло, тупо, примитивно и пошло: просто обязали олигархов накидать в шапку миллиардов Димону на цацки, они и накидали. А он сидит и покупает себе все что нравится - от виноградников в Тоскане до кросовок. И вот это бессмысленное и жалкое существо у нас премьер-министром служит. И ведь что особенно чудовищно - от этого фильма ничего у них там не щелкнет. Утрутся. Ну, может быть, Путин Медведеву выскажет что-нибудь на тему осторожности с покупками и инстаграммом, посоветует хоть немного тщательнее прикрывать свои схемы.
В России никто кроме Навального не проводит таких расследований по простой причине: а зачем? Навальный делает это в политических целях, борется с режимом. На Западе расследования делаются крупными СМИ для того, чтоб повысить свой авторитет, а значит - тираж, а значит - доходы. Другой смысл расследований там - повлияться на власть (и тем самым опять-таки добиться повышения авторитета - вот мы какие крутые, свалили такого-то!). В России никакое СМИ не сможет прожить ни за какие доходы от рекламы, авторитет не стоит ничего. Свалить кого-то публикацией в СМИ (если это не спецоперация) - фантастика. И какой вот смысл кропотливо что-то расследовать? Чтоб премию получить, вперемешку с обысками и уголовками? Для того, чтоб были расследования, нужен интерес для расследователей - и финансовый, и статусный.
Свежий ролик ФБК демонстрирует перспективность Навального как диктора разоблачительной ТВ-программы. Он будет органичен в таком амплуа, также как Хинштейн, Латынина и вся "Новая" целиком. Интересно не содержание компромата на зиц-главу правительства, а мотивы и обстоятельства, определяющие момент данного слива.
Конечно, заказчики могли бы организовать рупор и погромче, выдвинув блогера кандидатом в президенты... Но, во-первых опасно - вдруг исполнитель сорвётся..! А во-вторых и главных, - это же всё не для познания народом сути и масштабов происходящего, а всего лишь приём в текущем уравновешивании баланса среди группировок братвы.
Так, что игра продолжается. Каждый получает своё... согласно выбранной роли.