Околокремлевские телеграмм-инсайдеры задули в одну дудку: Навальный на кого-то там сработал. Ну да, а брат его сидит в одиночке в качестве поощрения от его кремлевских хозяев. Вот этих всех умников, которые рассуждают о его работе на кого-то, хочется спросить: а в чем его интерес на кого-то работать? Жить под прессингом и колпаком? Лишить бизнеса себя и родителей? Брата посадить в тюрьму? В каком месте и в каком виде он получает свою награду-то? Все те, кто работает хоть на самую нищую и жалкую башенку Кремля купаются в бабле и безнаказанности, но Навальный-то каким боком может быть в этом заподозрен? Конспирология головного мозга - это очень тяжелая болезнь. Особенно мне вот эта версия понравилась: "Конфликт из-за Плеса между сечинским зятем Тимербулатом Керимовым и медведевскими аукнулся ДАМу очередным расследованием от Навального." Ну конечно же ну конечно Навальный работает на Сечина. Все, кто работает на Сечина, получают уголовные дела, посадки братьев и травлю во всех государственных СМИ. Навальный просто мазохист такой: работает на Сечина, мстит Медведеву за зятя, целый фильм подготовил! - а в ответ ему плевки и пинки. Худшим наследием путинских лет будет вот это всеобщее отравление конспирологией. То, что даже неглупые казалось бы люди с готовностью все вокруг объясняют исключительно заговорами кого-то против кого-то и напрочь отказываются видеть у других людей иные мотивы кроме "он работает на имярек" - вот это страшно. Конспирологическое мышление - это признак примитивизации и одичания. Ничуть не убедительнее, чем объяснять все вселением бесов или порчей. Впрочем, в наше время и в порчу верят, и в бесов.