ДАР Медведева. Как связаны премьер и финансово-промышленная группа Ролдугин Олег 1 3.03 09:38 | («Собеседник») То, что интересы Дмитрия Медведева обслуживает фонд региональных некоммерческих проектов «ДАР» – не сек­рет. Sobesednik.ru впервые писал об этом еще шесть лет назад. Однако за эти шесть лет ситуация изменилась: и сам вроде бы некоммерческий ДАР ударился в коммерцию, и премьер сегодня богат уже не ДАРом единым: этот фонд стал родоначальником целой сети связанных друг с другом фирм, распутать которую взялся Sobesednik.ru.



Формально — особняком



Изначально усадьбу Миловка в Плёсе, в которой любит отдыхать премьер, реставрировал именно фонд ДАР. В тот момент наблюдательный совет фонда возглавлял Илья Елисеев, приятель Дмитрия Медведева по юрфаку, а гендиректором ДАРа был бывший ученик Елисеева Филипп Полянский. Сегодня Полянский формально – в свободном полете: на него записано 70% уставного капитала «Цертум-Инвеста». Но первое время эта компания была зарегистрирована по одному адресу с рядом других имеющих отношение к ДАРу фирм. И это не единственное, что сближает «Цертум-Инвест» с фондом. В 2009 году структура Полянского приобрела особняк графа Кушелева-Безбородко в историческом районе Петербурга. Тогда бизнесмен выложил за здание 740 млн рублей, а сейчас выручка только от продажи квартир в этом клубном доме может составить до 2,5 млрд рэ. Правда, достанутся эти миллиарды не совсем Полянскому. Пять лет назад тот уступил дом фонду ДАР, вроде как некоммерческому. 5 лет назад ДАРу «достался» этот питерский особняк. Квартиры в нем продаются за 172 млн рублей! При этом у ДАРа, кроме северо-западного, есть еще шесть официальных филиалов в разных уголках страны: на Дальнем Востоке, в Ижевске, Твери, на Урале, Байкале, Кавказе. Так что Миловка в Плёсе – это лишь то, о чем больше всего известно. Головачев всему По документам учредитель ДАРа – компания «Левит» газового олигарха Леонида Михельсона. Однако Михельсон в интервью «Ведомостям» уже заявлял, что лично в управлении фондом не участвует. Для этого была создана управляющая компания фонда ДАР, позднее переименованная в ООО «Орион». В 2008 году УК фонда ДАР возглавляла Ольга Травина, нынешний учредитель другого фонда – Социально-культурных инициатив (ФСКИ), где президент – Светлана Медведева. Объединяли эти структуры общий адрес и телефон. С 2014 года во главе «Ориона» оказался бизнесмен Виталий Головачев. До этого Головачев был гендиректором Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта (ФПЗОВС). Именно на этот фонд два с половиной года назад ДАР переоформил дом приемов «Псехако» в Красной Поляне, в котором во время визитов в Сочи останавливается Дмитрий Медведев. По документам единственным учредителем ФПЗОВС является УК «Меритаж». Сейчас эта УК принадлежит тому же Виталию Головачеву, но до него ею владели однокурсник Медведева Алексей Долгушевский и одна из «дочек» «Ориона» – «Гарант-Клуб», учредителем которого был опять-таки Долгушевский. В 2010 году, когда Дмитрий Медведев занимал пост президента, кремлевский завхоз Владимир Кожин уступил «Гарант-Клубу» под застройку 20 га казенного леса на Рублевке за 2,5% кадастровой стоимости. Виталий Головачев общаться с Sobesednik.ru отказался.



Кино, вино, дом…



Также имя Головачева встречается среди учредителей Главкино – одного из крупнейших кинотелевизионных концернов СНГ, где снимался недавний «Викинг». Первым (и постоянным) клиентом концерна стала Comedy Club Production, к актерам которой неравнодушен премьер-министр. Одновременно Головачев остается единственным учредителем Фонда поддержки социально значимых госпроектов (Соцгоспроект). Формально это независимая контора, однако у филиалов «Ориона» и одной из «дочек» Соцгоспроекта (УК «Стратегия») – общий адрес в Приволжске Ивановской области. Да и возглавляет «Стратегию» бывший гендиректор «Ориона» Николай Базлов. – В университете они общались, но не теснее обычного, – вспоминает их общий знакомый Виктор Луговой. – В прокуратуре Алексей был следователем по особо важным делам, но он – человек упертый. Его нельзя купить. Поэтому там он так и не нажил себе латифундий. Руководит Соцгоспроектом еще один однокурсник Медведева – Алексей Четвертков Зато теперь Четвертков управляет латифундиями чужими. Соцгоспроект и его дочерняя компания «Грин Ярд» стали собственниками роскошной усадьбы в рублевском селе Знаменское. Еще одна из «дочек» Соцгоспроекта – краснодарский «Скалистый берег» – занимается производством вина. Через «Техинпро» эта фирма связана с агрокомплексом «Мансурово» (27 тыс. га земли и более 3 тыс. голов крупного рогатого скота). Экс-гендиректор агрокомплекса Наталья Харитонова – бывшая студентка Дмитрия Медведева. Кроме нее, в руководстве компании засветились однокурсник премьера Илья Елисеев, связанный с фондом ДАР, и кузен чиновника Андрей Медведев.



Источник: То, что интересы Дмитрия Медведева обслуживает фонд региональных некоммерческих проектов «ДАР» – не сек­рет. Sobesednik.ru впервые писал об этом еще шесть лет назад. Однако за эти шесть лет ситуация изменилась: и сам вроде бы некоммерческий ДАР ударился в коммерцию, и премьер сегодня богат уже не ДАРом единым: этот фонд стал родоначальником целой сети связанных друг с другом фирм, распутать которую взялся Sobesednik.ru. Формально — особняком Изначально усадьбу Миловка в Плёсе, в которой любит отдыхать премьер, реставрировал именно фонд ДАР. В тот момент наблюдательный совет фонда возглавлял Илья Елисеев, приятель Дмитрия Медведева по юрфаку, а гендиректором ДАРа был бывший ученик Елисеева Филипп Полянский. Сегодня Полянский формально – в свободном полете: на него записано 70% уставного капитала «Цертум-Инвеста». Но первое время эта компания была зарегистрирована по одному адресу с рядом других имеющих отношение к ДАРу фирм. И это не единственное, что сближает «Цертум-Инвест» с фондом. В 2009 году структура Полянского приобрела особняк графа Кушелева-Безбородко в историческом районе Петербурга. Тогда бизнесмен выложил за здание 740 млн рублей, а сейчас выручка только от продажи квартир в этом клубном доме может составить до 2,5 млрд рэ. Правда, достанутся эти миллиарды не совсем Полянскому. Пять лет назад тот уступил дом фонду ДАР, вроде как некоммерческому. 5 лет назад ДАРу «достался» этот питерский особняк. Квартиры в нем продаются за 172 млн рублей! При этом у ДАРа, кроме северо-западного, есть еще шесть официальных филиалов в разных уголках страны: на Дальнем Востоке, в Ижевске, Твери, на Урале, Байкале, Кавказе. Так что Миловка в Плёсе – это лишь то, о чем больше всего известно. Головачев всему По документам учредитель ДАРа – компания «Левит» газового олигарха Леонида Михельсона. Однако Михельсон в интервью «Ведомостям» уже заявлял, что лично в управлении фондом не участвует. Для этого была создана управляющая компания фонда ДАР, позднее переименованная в ООО «Орион». В 2008 году УК фонда ДАР возглавляла Ольга Травина, нынешний учредитель другого фонда – Социально-культурных инициатив (ФСКИ), где президент – Светлана Медведева. Объединяли эти структуры общий адрес и телефон. С 2014 года во главе «Ориона» оказался бизнесмен Виталий Головачев. До этого Головачев был гендиректором Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта (ФПЗОВС). Именно на этот фонд два с половиной года назад ДАР переоформил дом приемов «Псехако» в Красной Поляне, в котором во время визитов в Сочи останавливается Дмитрий Медведев. По документам единственным учредителем ФПЗОВС является УК «Меритаж». Сейчас эта УК принадлежит тому же Виталию Головачеву, но до него ею владели однокурсник Медведева Алексей Долгушевский и одна из «дочек» «Ориона» – «Гарант-Клуб», учредителем которого был опять-таки Долгушевский. В 2010 году, когда Дмитрий Медведев занимал пост президента, кремлевский завхоз Владимир Кожин уступил «Гарант-Клубу» под застройку 20 га казенного леса на Рублевке за 2,5% кадастровой стоимости. Виталий Головачев общаться с Sobesednik.ru отказался. Кино, вино, дом… Также имя Головачева встречается среди учредителей Главкино – одного из крупнейших кинотелевизионных концернов СНГ, где снимался недавний «Викинг». Первым (и постоянным) клиентом концерна стала Comedy Club Production, к актерам которой неравнодушен премьер-министр. Одновременно Головачев остается единственным учредителем Фонда поддержки социально значимых госпроектов (Соцгоспроект). Формально это независимая контора, однако у филиалов «Ориона» и одной из «дочек» Соцгоспроекта (УК «Стратегия») – общий адрес в Приволжске Ивановской области. Да и возглавляет «Стратегию» бывший гендиректор «Ориона» Николай Базлов. Руководит Соцгоспроектом еще один однокурсник Медведева – Алексей Четвертков. – В университете они общались, но не теснее обычного, – вспоминает их общий знакомый Виктор Луговой. – В прокуратуре Алексей был следователем по особо важным делам, но он – человек упертый. Его нельзя купить. Поэтому там он так и не нажил себе латифундий. Руководит Соцгоспроектом еще один однокурсник Медведева – Алексей Четвертков Зато теперь Четвертков управляет латифундиями чужими. Соцгоспроект и его дочерняя компания «Грин Ярд» стали собственниками роскошной усадьбы в рублевском селе Знаменское. Еще одна из «дочек» Соцгоспроекта – краснодарский «Скалистый берег» – занимается производством вина. Через «Техинпро» эта фирма связана с агрокомплексом «Мансурово» (27 тыс. га земли и более 3 тыс. голов крупного рогатого скота). Экс-гендиректор агрокомплекса Наталья Харитонова – бывшая студентка Дмитрия Медведева. Кроме нее, в руководстве компании засветились однокурсник премьера Илья Елисеев, связанный с фондом ДАР, и кузен чиновника Андрей Медведев. То, что интересы Дмитрия Медведева обслуживает фонд региональных некоммерческих проектов «ДАР» – не сек­рет. Sobesednik.ru впервые писал об этом еще шесть лет назад. Однако за эти шесть лет ситуация изменилась: и сам вроде бы некоммерческий ДАР ударился в коммерцию, и премьер сегодня богат уже не ДАРом единым: этот фонд стал родоначальником целой сети связанных друг с другом фирм, распутать которую взялся Sobesednik.ru. Формально — особняком Изначально усадьбу Миловка в Плёсе, в которой любит отдыхать премьер, реставрировал именно фонд ДАР. В тот момент наблюдательный совет фонда возглавлял Илья Елисеев, приятель Дмитрия Медведева по юрфаку, а гендиректором ДАРа был бывший ученик Елисеева Филипп Полянский. Сегодня Полянский формально – в свободном полете: на него записано 70% уставного капитала «Цертум-Инвеста». Но первое время эта компания была зарегистрирована по одному адресу с рядом других имеющих отношение к ДАРу фирм. И это не единственное, что сближает «Цертум-Инвест» с фондом. В 2009 году структура Полянского приобрела особняк графа Кушелева-Безбородко в историческом районе Петербурга. Тогда бизнесмен выложил за здание 740 млн рублей, а сейчас выручка только от продажи квартир в этом клубном доме может составить до 2,5 млрд рэ. Правда, достанутся эти миллиарды не совсем Полянскому. Пять лет назад тот уступил дом фонду ДАР, вроде как некоммерческому. 5 лет назад ДАРу «достался» этот питерский особняк. Квартиры в нем продаются за 172 млн рублей! При этом у ДАРа, кроме северо-западного, есть еще шесть официальных филиалов в разных уголках страны: на Дальнем Востоке, в Ижевске, Твери, на Урале, Байкале, Кавказе. Так что Миловка в Плёсе – это лишь то, о чем больше всего известно. Головачев всему По документам учредитель ДАРа – компания «Левит» газового олигарха Леонида Михельсона. Однако Михельсон в интервью «Ведомостям» уже заявлял, что лично в управлении фондом не участвует. Для этого была создана управляющая компания фонда ДАР, позднее переименованная в ООО «Орион». В 2008 году УК фонда ДАР возглавляла Ольга Травина, нынешний учредитель другого фонда – Социально-культурных инициатив (ФСКИ), где президент – Светлана Медведева. Объединяли эти структуры общий адрес и телефон. С 2014 года во главе «Ориона» оказался бизнесмен Виталий Головачев. До этого Головачев был гендиректором Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта (ФПЗОВС). Именно на этот фонд два с половиной года назад ДАР переоформил дом приемов «Псехако» в Красной Поляне, в котором во время визитов в Сочи останавливается Дмитрий Медведев. По документам единственным учредителем ФПЗОВС является УК «Меритаж». Сейчас эта УК принадлежит тому же Виталию Головачеву, но до него ею владели однокурсник Медведева Алексей Долгушевский и одна из «дочек» «Ориона» – «Гарант-Клуб», учредителем которого был опять-таки Долгушевский. В 2010 году, когда Дмитрий Медведев занимал пост президента, кремлевский завхоз Владимир Кожин уступил «Гарант-Клубу» под застройку 20 га казенного леса на Рублевке за 2,5% кадастровой стоимости. Виталий Головачев общаться с Sobesednik.ru отказался. Кино, вино, дом… Также имя Головачева встречается среди учредителей Главкино – одного из крупнейших кинотелевизионных концернов СНГ, где снимался недавний «Викинг». Первым (и постоянным) клиентом концерна стала Comedy Club Production, к актерам которой неравнодушен премьер-министр. Одновременно Головачев остается единственным учредителем Фонда поддержки социально значимых госпроектов (Соцгоспроект). Формально это независимая контора, однако у филиалов «Ориона» и одной из «дочек» Соцгоспроекта (УК «Стратегия») – общий адрес в Приволжске Ивановской области. Да и возглавляет «Стратегию» бывший гендиректор «Ориона» Николай Базлов. Руководит Соцгоспроектом еще один однокурсник Медведева – Алексей Четвертков. – В университете они общались, но не теснее обычного, – вспоминает их общий знакомый Виктор Луговой. – В прокуратуре Алексей был следователем по особо важным делам, но он – человек упертый. Его нельзя купить. Поэтому там он так и не нажил себе латифундий. Руководит Соцгоспроектом еще один однокурсник Медведева – Алексей Четвертков Зато теперь Четвертков управляет латифундиями чужими. Соцгоспроект и его дочерняя компания «Грин Ярд» стали собственниками роскошной усадьбы в рублевском селе Знаменское. Еще одна из «дочек» Соцгоспроекта – краснодарский «Скалистый берег» – занимается производством вина. Через «Техинпро» эта фирма связана с агрокомплексом «Мансурово» (27 тыс. га земли и более 3 тыс. голов крупного рогатого скота). Экс-гендиректор агрокомплекса Наталья Харитонова – бывшая студентка Дмитрия Медведева. Кроме нее, в руководстве компании засветились однокурсник премьера Илья Елисеев, связанный с фондом ДАР, и кузен чиновника Андрей Медведев.Источник: http://sobesednik.ru/politika/20170215-dar-medvedeva-kak-svyazany-premer-i-finansovo-promyshlennay Далее