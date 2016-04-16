Медиахолдинг РБК в понедельник был признан судом виновным в нанесении ущерба деловой репутации компании "Роснефть", однако сумма компенсации оказалась намного меньше, чем требовал истец - всего 390 тыс. рублей вместо трех с лишним миллиардов. Если бы Арбитражный суд Москвы согласился с оценкой ущерба "Роснефти", то столь гигантская сумма штрафа могла поставить точку в истории существования медиахолдинга. Однако и без этого РБК в этом году сильно лихорадило: после скандального увольнения главреда газеты РБК Максима Солюса, инициированного владельцами холдинга, издательский дом покинули его шеф-редактор Елизавета Осетинская, главред информагентства РБК Роман Баданин, а вслед за ними и большая часть журналистской команды РБК. В первую очередь с именем Осетинской, пришедшей в РБК в 2014 году, связывают реформу медиахолдинга, благодаря которой РБК стал одним из самых цитируемых и влиятельных СМИ в России. Полгода спустя после ее ухода из РБК с Елизаветой Осетинской, находящейся на учебе в США, специально для Русской службы Би-би-си побеседовала журналист Наталия Ростова. "Конкретная публикация вызвала раздражение" Наталия Ростова: Может, мы начнем все-таки с причин вашего увольнения, ухода? Как я понимаю, с должности вы ушли сами. Елизавета Осетинская: У нас вышла заметка про устриц, и она стала где-то последней каплей. Я даже сама точно не знаю, где, потому что не стала подробно разбираться в этом. От акционера поступило желание уволить главного редактора газеты - Максима [Солюса]. Для меня это было несовместимо с дальнейшей работой. Если ты играешь в шахматы, то это такая комбинация - шах и мат. Вариантов не было. Н.Р.: Звонил лично Прохоров? Е.О.: Мне никто не звонил, я общалась с [генеральным директором РБК] Николаем Молибогом, как с CEO, а [бывший генеральный директор РБК, вице-президент "Онэксим"] Дерк [Сауэр] был где-то на яхте, в длительном отъезде. Нет, за пределами компании я никому не звонила. Н.Р.: Разве Дерк уже не был вне компании? Он же уходил уже? Е.О.: Он на яхте плавал в это время! Н.Р.: Говорили, что он ушел из-за давления Кремля задолго до вашего скандала. Е.О.: Он ушел вице-президентом в "Онэксим". Думаю, это было, скорее, связано с формальным требованием закона, известного вам [вероятно, имеется в виду вступивший в силу закон об ограничении доли иностранного капитала в СМИ 20 процентами - Русская служба Би-би-си]. В "Онэксиме" он все равно курировал медиа-стратегию "Онэксима", а никаких других медиа, кроме РБК у "Онэксима" не было. Мы с ним регулярно виделись на моей работе. Н.Р.: Вы говорите про последнюю каплю. А что было прежде? Е.О.: У нас вышло много материалов про Panama Papers, по мотивам публикаций [в документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей и его СМИ-партнерами, включая Би-би-си, есть данные о миллиардной схеме по отмыванию денег якобы при участии близких соратников российского президента Владимира Путина]. И так получилось, что наши публикации были заметными в Яндекс-новостях. У нас было большое покрытие [темы], и мы [ее] довольно эффективно отрабатывали. Нашей целью был трафик, никаких других целей за пределами трафика и наращивания объемов мы не ставили. Это очень сильно связано с экономикой конкретно этого интернет-медиа. Когда у тебя большое медиа, ты можешь хорошо и эффективно продавать дисплейную рекламу, то, что работает только с большим медиа. Я слышала из разных источников (не могу с достоверностью на сто процентов утверждать), что конкретная публикация вызвала раздражение, конкретно этот большой объем публикаций про панамские офшоры стал некой последней каплей для руководства страны. И это вылилось каким-то образом в эти проверки у акционера, атмосфера вокруг компании и вокруг акционера стала очень тяжелой...