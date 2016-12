Есть ли СМИ после Трампа Станислав Куприянов 2078 11.11 10:45 |2078 («Forbes») Америка выбрала своего нового президента: им стал кандидат от республиканской партии Дональд Трамп. Forbes Life объясняет, почему эта победа окажет значительное влияние на мировую медиаиндустрию. Давид против Голиафа, или портал Breitbart против всех В последние месяцы президентской гонки среди популярных американских СМИ выработался консенсус, хорошо знакомый жителям России по 1996 году: «не дай бог». Практически в ежедневном режиме кандидата от республиканцев «мочили» проекты крупного интернет-издательства Vox Media — и не только популярнейший новостной портал Vox.com c 40–50 млн уникальных посетителей в месяц, но даже ресурс о технологиях The Verge (60 млн посетителей). Трампа громил творческий коллектив журнала The New Yorker с главным редактором Дэвидом Ремником. Колумнисты легендарного журнала TIME объявляли любые претензии к Хиллари Клинтон происками сексистов. Один из самых посещаемых в мире медиапорталов Huffington Post до последних дней прогнозировал победу Хиллари Клинтон с вероятностью 98,2%. Лишившись поддержки ведущих американских онлайн-изданий, республиканцы выбрали своим главным интернет-рупором консервативный и не воспринимаемый всерьез истеблишментом портал Breitbart.com, позиционирующий себя как ресурс для «альтернативных правых». В августе исполнительный директор Breitbart News Стив Бэннон даже стал начальником избирательной кампании Трампа. Сегодня можно сказать, что маленький и неполиткорректный Breitbart в лице Дональда Трампа одержал победу над коллективным New Yorker в лице Хиллари — при несравнимых аудиториях и бюджетах. Как это произошло и какие уроки стоит извлечь из этой истории? Далее