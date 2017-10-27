Реабилитация 90-х – хорошее и нужное дело 27.10 20:42 437 Mikhail Vinogradov Термин «лихие 90-е» был придуман в 2007 году, до этого граждане особо не подозревали, что они были лихими и что это было какое-то постыдное и позорное время. Ну вернее эта идея существовала в гетто читателей газеты «Завтра».

И дело даже не в том, что 90-е были отнюдь не худшим периодом отечественной истории. И совершенно не худшим десятилетием XX века. В конце концов у всех было по-разному, у кого-то, может, и худшим. Просто обесценивание эпохи означает ее вычеркивание из жизни целого поколения – как неудачный брак или учебу в вузе, из которого в итоге отчислили. Такое восприятие прожитых лет гарантирует большое количество неврозов и, мягко говорят, не повышает общенациональную самооценку.

При прочих равных можно было бы говорить, что 90-е – время национального подвига. Когда люди # держались вопреки # денегнет . Когда многие не побоялись начать жизнь с нуля, освоить новую профессию, пойти наперекор общей деструкции, по сути воссоздав экономику и страну. И пора уже признать, что подавляющее большинство граждан все же не ездило на стрелки, не взрывало конкурентов, не торговало телом и даже его отдельными органами, не ныло по утраченному СССР (распад которого тогда в России никто особо и не заметил – расковыривание этой виртуальной болячки начнется позже).

Обидно только, что такая полезная тема реабилитации 90-х будет, вполне вероятно, брошена теперь всеми сторонами в топку избирательной кампании-2018. А задачи деневротизации отношения нации к недавнему прошлому, отказа от выдуманной истерики по отношению к нему окажется отложена еще на сколько-то лет. Обсудить в блоге автора