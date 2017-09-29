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Изгои на понтах 18.10 07:29 число просмотров 86
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- Загадочный визит

Весь мир ломает голову, зачем всё-таки король Саудовской Аравии приезжал в Москву. Впервые за всю историю российско-саудовских отношений, между прочим.

Поторговаться за уступки по Сирии? Договориться о поставках российских вооружений? Обсудить дальнейшие ограничения добычи нефти? Подписать кипу договоров о сотрудничестве и протоколов о намерениях? Полноте, такие вопросы всегда решались этажом ниже. Не тот масштаб, чтобы 81-летний человек, переживший инсульт и страдающий болезнью Альцгеймера, решился на тяжелое путешествие.

И вот, не прошло и недели с тех пор как обслуга Кремля вжималась в стены, уступая дорогу электрокару саудовского монарха, а вероятный ответ получен. Вчера Китай неожиданно предложил Саудовской Аравии продать ему 5% Saudi Aramco.

Это очень похоже на контр-офер. Контр-офер в пику возможным московским договоренностям короля Салмана и Путина по Aramco.

- IPO столетия

Для саудитов продажа пакета Aramco - вопрос первостепенной, стратегической важности. Это одновременно и центральный элемент пакета реформ "Видение-2030", направленных на снижение зависимости экономики Саудовской Аравии от нефтяных доходов, и способ заткнуть более чем 15-процентную дыру в бюджете королевства.

Выхода саудовского нефтяного гиганта на биржу ждут уже более 30 лет, и если IPO состоится, оно станет крупнейшим в истории. Предполагаемая стоимость размещения 5% Aramco настолько велика, что в одиночку с таким объемом не справится ни одна из мировых бирж. Поэтому размещение планируется одновременно на двух ведущих площадках - в Лондоне (LSE) и Нью-Йорке (NYSE).

Несомненно, участие в сделке якорного инвестора, будь то Россия или Китай, существенно упростило бы размещение акций, а, возможно, и повысило бы их цену.

- В погоне за valuation

Вопрос цены размещения - ключевой для саудитов. За 5% Aramco они хотят $100 млрд, что дает оценку всей компании в космические $2 трлн. Для сравнения: капитализация крупнейшей публичной нефтяной компании ExxonMobil составляет $350 млрд.

Однако пока желаемыми двумя триллионами для Aramco даже и не пахнет. В начале года Wood Mackenzie оценила саудовский нефтегигант в $400 млрд. Вскоре после столь скромной оценки правительство королевства задним числом снизило налог на прибыль для Aramco с 85 до 50%, приблизив его к отчислениям, которые платят публичные oil majors. Оценка компании тут же взлетела, но всё равно не превысила $1.5 трлн.

Последняя надежда шейхов выйти на нужную valuation - завышенная цена нефти. Именно этим объясняются все попытки саудитов ограничить добычу ОПЕК+, создать искусственный дефицит нефти и тем самым поднять рыночные котировки. Тщетность таких попыток мы наблюдаем уже почти год.

Сейчас большинство членов ОПЕК уже несколько месяцев кряду превышают свои квоты, а всю тяжесть выполнения соглашения об ограничении добычи героически несет Саудовская Аравия. В результате королевство постепенно теряет свою рыночную долю и еще больше увеличивает бюджетную дыру. Но саудиты упорно удерживают котировки выше $50, считая дни до IPO.

- Коктейль из терпения и обещаний

Впрочем, шейхи справедливо полагают, что все их нынешние тяготы и лишения сторицей окупятся после IPO. И вот тогда-то они наконец поквитаются шквальным ростом добычи и ценовым демпингом с теми пассажирами-безбилетниками, которые сегодня сели им на шею и радостно свесили ножки. Замечу, что в число таких пассажиров входит и Россия.

А пока саудиты будут играть в белых и пушистых, вовсю изображая намерение сделать Aramco прозрачной и публично подотчетной. Они будут обещать подробно раскрывать инвесторам геологическую информацию, производственные расходы по каждой скважине, операционные процедуры и даже особенности взаимоотношений Aramco с правительством королевства. Сейчас вся подобная информация является строго охраняемой государственной тайной.

Поэтому пока мир не знает о саудовском нефтегиганте почти ничего. Неизвестна даже истинная цифра нефтяных запасов Aramco. Оценки колеблются между $500 млрд и $3.5 трлн. При этом саудиты заявляют о 260 млрд баррелей. Правда, они заявляют так уже несколько десятилетий.

Кроме того, неясно, как после IPO Aramco будет работать исключение из положения о 25% free float, установленного правилами биржевого листинга. Ведь королевство имеет твердое намерение оставить 95% акций Aramco под своим контролем. Какие способы защиты будут доступны миноритарным акционерам в случае, если государство-акционер начнет злоупотреблять своим доминирующим положением?

Есть вопросы и по связям Aramco с ОПЕК. Ведь после того как в результате IPO акции компании войдут в портфели большинства пенсионных и инвестиционных фондов мира, связь с ОПЕК может подставить руководство Aramco под действие антимонопольного законодательства США и Великобритании с риском уголовного преследования. И кто там станет работать под такими рисками?

Также инвесторам нужны гарантии того, что налогообложение прибыли Aramco снова не вырастет.

Короче, непоняток и вопросов столько, что разрулить их перед продажей можно только на персональной стрелке двух старших пацанов - саудовского и кремлевского. Именно этим и может объясняться исторический визит короля Салмана в Москву.

Вспомним, как еще полтора года назад главный российский нефтяник Сечин заявлял, что был бы не против поучаствовать в приватизации Aramco. Вот только действительно ли пакет саудовского нефтегиганта предназначен для России?

- Продам Роснефть - куплю Aramco

Изгои на понтах - страшная в своей несуразности сила. Они никак не могут смириться с простой истиной: отныне их активы токсичны, а их богатства иллюзорны.

Уже год они пытаются хоть кому-то втюхать 19.5% Роснефти. При этом они готовы дарить покупателям льготные контракты на поставку нефти, снижать налоги, повышать дивиденды. Но желающих купить всё равно нет.

Пятнадцать участников несостоявшейся синдикации разбежались. Гленкор и катарцы тоже унесли ноги, оставив за собой лишь символические доли. И только какая-то мутная компашка, которая еще недавно была мелким нишевым нефтетрейдером, наконец согласилась взять пакет. И то лишь с условием, что ее прокредитуют российскими же деньгами.

В такой ситуации кремлевским давно пора было бы успокоиться и занять положенное им место на задворках мирового бизнеса и политики. Однако фантомные боли былого величия не дают покоя нерукопожатной братве. Результатом становится лишь то, что их разводят и делают пешками в чужой игре.

Не исключено, что единственной целью московских переговоров короля Салмана было поторопить китайцев с решением по Aramco и охладить их медвежий настрой по цене за пакет. Если так, то цель достигнута.

А кремлевским спасибо от шейхов за предоставленные декорации и сыгранную роль второго плана. Впрочем, если хотите немножко Aramco - why not. Могут уступить по сходной цене. Только локти себе потом не кусайте.

- На пути в уВечность, или Aramco в траурной рамке

Для России инвестиции в Aramco представляются более чем нелепыми. Нет, спекулятивный интерес вполне понятен. А вот здравая стратегия в таком решении напрочь отсутствует. Впрочем, давайте по порядку:

1. Даже если покупать не 5%, а, скажем, 1-2% Aramco - это $20-40 млрд. Таких свободных денег ни в бюджете, ни у Роснефти нет. На кредиты рассчитывать тоже не приходится. Значит, только из ЗВР.

Вкладывать ЗВР нефтезависимой экономики в нефтянку - диверсификация наоборот. Сложно представить, что среди инвесторов в IPO Aramco мы увидим, например, норвежский суверенный фонд GPFG. Потому что Норвегия, как и Россия, ходит под ресурсным проклятием. Но, в отличие от российских, у норвежских лидеров развит инстинкт самосохранения.

2. Надежды на устойчивый рост стоимости пакета Aramco тоже весьма сомнительны. Громадьё специфических кратко- и среднесрочных рисков описано выше. К этому надо добавить долгосрочные риски снижения стоимости нефтяных активов из-за глобального падения спроса на нефть. Конечно, покупка Aramco лучше инвестиций в агонизирующую Венесуэлу или мятежный Курдистан, но всё равно явно не кекс.

3. Aramco и российская нефтянка - прямые конкуренты. Хотя Россия традиционно являлась основным поставщиком нефти в Европу, а Саудовская Аравия сосредотачивалась на рынках США и Азии, в последнее время конкуренция в Европе и Азии резко обострилась.

Под давлением растущего экспорта из России Aramco пришлось ограничить поставки в Азию. В свою очередь Shell, Total, Eni, а также европейское подразделение американской ExxonMobil наращивают закупки саудовской нефти для своих НПЗ в Европе и Средиземноморье, замещая ею российскую. Лоббирующий инвестиции в Aramco Сечин не так давно заявлял, что саудиты при поставках в Польшу "активно демпингуют", а саудовская нефть дешевле российской Urals.

Если в этом соревновании победят нефтекомпании из России, выручка и капитализация Aramco снизятся. Соответственно, упадет и стоимость инвестиций Кремля в саудовский актив. Если же верх одержит Aramco, пострадает российская нефтянка.

Что делать в такой ситуации? Конечно же, отсыпать бабала конкуренту. Чтобы ему было проще тебя придушить.

- Две тысячи лет мудрости за Великой стеной

Совсем другое дело - китайцы, для которых приобретение пакета Aramco словно доктор прописал. Китай является крупнейшим покупателем саудовской нефти. Став акционером Aramco, китайцы гарантируют саудитам объемы сбыта, а себе - бесперебойные поставки на приемлемых условиях. В свою очередь Саудовская Аравия готова проинвестировать в китайские НПЗ. В общем, синергия на лицо.

- На посошок

Если рассуждать по принципу "чем хуже, тем лучше", то пакет Aramco для кремлевских - это просто must have. Более бездарный способ растранжирить ЗВР сложно придумать. Так что пусть покупают.
 
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