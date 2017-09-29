Прочел книгу Хиллари Клинтон 13.10 16:11 236 Evgeny Feldman Почти все англоязычные книги я читаю, существенно ускоряясь во второй половине. Наверно, привыкаю к ритму и специфике языка.

С новой книгой Хиллари Клинтон — ровно наоборот. Ее «Что случилось» вышла в середине сентября, и я как раз успел выхватить в Амстердаме экземпляр из числа приехавших в Европу в первой партии.

Клинтон известна своей закрытостью, и новую книгу как раз позиционировали как эдакий слом границ и портрет новой Хиллари, которой уже нечего терять и которая может раскрыть свои чувства.

Это получилось. Ее предыдущая книга закладывала нарратив президентской кампании, и рассказывала о четырёх годах работы в Госдепартаменте. Читать ее было невозможно, все было слишком правильно и сухо. Новая книга начинается с действительно зубодробительно эмоциональных глав: сначала о приезде Клинтон на инаугурацию Трампа, а потом — о ее чувствах сразу после поражения на выборах. Например, она рассказывает, как в ресторане пожилая женщина подвела к ней свою взрослую дочь — чтобы та извинилась за решение не ходить на выборы. Клинтон пишет, что хотела на дочь наорать. Или подробно перечисляет заявления республиканцев, называвших ее антихристом — и довольно, кажется, искренне пишет о том, как это переживала.

Но дальше становится хуже: мы-то понимаем, откуда эта закрытость, но Клинтон острые углы из прошлого старается обходить и не пишет, что закрылась после того, как ей пришлось показать ранимость и решительность, спасая кампанию Билла Клинтона от обвинений в изменах.

В общем, после рассказа о том, что было после выборов, оставшиеся 80% — пересказ кампании. Достаточно искренний в мелочах: Клинтон рассказывает вещи, которые не принято выносить в паблик, например, о своих визажистах и их процедурах во время кампании. С довольно удачными байками: например, о том, как одна из ее косметологов постоянно сетует на сухой воздух в самолётах и после приземления прыскает на Хиллари их пульверизатора. А потом на соседей и иногда на агентов Секретной службы. Вдвойне забавно читать о том, с чем я сталкиваюсь сейчас сам, находясь в поездках с Навальным: как организованы селфи после митингов? Как взаимодействует команда, ездящая с кандидатом? Как устроен график? Хиллари пишет, что в таких поездках всегда все постоянно думают о еде, могу ответственно подтвердить, что это правда.

Вот только на этом вся живость и кончается. Вторая часть книги — перечисление внешних причин ее поражения. Начинается этот кусок с сильной главы про сексизм — как политический, так и социальный. Например, Клинтон пишет о необходимости бороться с emotional labor, который в большинстве компаний возлагают на женщин: бесконечные неформальные обязанности в обеспечении быта офисов, праздников, помощи новичкам и так далее.

Неплохие ценностные куски есть и дальше, например, об эмпатии и ценностном переломе в 1992-ом, но в целом после главы о феминизме с каждой частью текст становится все хуже и банальней. Левые популисты виноваты в популизме, правые тоже. Берни обещал несбыточное, Трамп использовал худшие глубинные мотивы в американцах (нет). Путин ненавидит Клинтон, поэтому хакеры (такое). Директор ФБР Коми повёл себя непрофессионально, возобновив расследование из-за имейлов, а медиа раздули эту историю — хотя Клинтон тысячу раз и вовремя извинилась (неправда).

Хиллари Клинтон проиграла выборы из-за поражений в трёх штатах — Пенсильвании, Мичигане и Висконсине — с общим отрывом в 80000 голосов на 10 миллионов проголосовавших. В Мичиган она приехала лишь в последний день перед выборами, в Висконсине, будучи уверена в победе, не побывала ни разу.

«Что случилось» сопровождается огромным автобусным туром с участием Клинтон, с презентациями в книжных магазинах. На незаданный вопрос в названии книга не отвечает. Зато автобусный тур с презентациями пройдёт и через Висконсин, и через Мичиган.

***

Что случилось на самом деле — конечно, слишком комплексный вопрос. Я прочитал под сотню статей, три большие книги, и все равно не могу дать ответ в двух словах.

Трамп — самый слабый и удобный кандидат для любого демократа (и если он доработает до конца срока, в 2020 мы с высочайшей вероятностью увидим просто вынос). Но и Хиллари — самый уязвимый противник любого республиканца. Ее кампания допустила критические ошибки — от медленной реакции на скандал с имейлами за полтора года до выборов до ставки на негативную ТВ-рекламу вместо низовой агитации. И, конечно, слишком поверила в успех в рабочих штатах северо-востока.

Но ключ к поражению — конечно, сама Хиллари. Ее самоуверенность; закрытость; готовность зажать всех потенциальных конкурентов среди демократов, отбив желание выдвигаться — а заодно и поддерживать ее саму; нежелание доверять полноценное руководство кампанией одному центру, провоцирование этим скандалов внутри и замедленной реакции на скандалы снаружи; негибкость стратегии в самых сложных политтехнологически выборах за долгий срок.

Но в книге это заменяется глубоким пересказом хроники и интересным рассказом об эмоциях изнутри. Что случилось? Фиговый кандидат, который совсем не умеет оценивать сам себя. Обсудить в блоге автора