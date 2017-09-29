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Три супернеформальных признака проблем у банка
Три супернеформальных признака проблем у банка 10.10 22:41 число просмотров 279
moneyhack
 

Это совершенно несерьёзные признаки, но когда я вижу что-то из этого в работе банка, я вздрагиваю. 

 

1. Неоправданные понты (дорогие офисы, нереальные обещания)

 

В декабре прошлого года ЦБ отозвал лицензию у небольшого банка "Миръ". Экс-замминистра финансов Алексей Саватюгин написал тогда отличный пост о том, как понял, что bank is in trouble. 

«Я ничего не знал об этом банке, не анализировал его отчетность, не подозревал о владельцах. Но сразу, когда увидел его вывеску летом прошлого года, понял - банк не жилец. Почему? Чисто эстетически. Если банк делает себе логотип в виде золотого кельтского креста со знаками евро по кругу, называет себя "Банкъ Мiръ" и при этом в качестве рекламного слогана выбирает "Мир финансовых инноваций" (странно ещё что не "мiръ финансовыхъ инновацiй"), то ясно что это не просто у них очень-очень плохой рекламщик, это значит, что руководство банка вообще не представляет, как и зачем себя позиционировать и зачем они пришли в этот мiръ, кроме как срубить побыстрее и побольше денег. Ну и конечно ещё латинское Ordo an chao ("порядок из хаоса") + глаз в треугольнике над каждой дверью. То есть мистические кельты, святая Русь, гордые римляне, финансовые инновации, масоны и дешевые понты в одном флаконе.

Это значит полное несоответствие формы и содержания, текста и контекста и вообще полна мешанина в голове, а представления о прекрасном зависли на уровне кавказского барокко начала 1990-х.

Дополнительным неубиваемым аргументом было наличие нескольких офисов на Тверской улице. Банковский офис на Тверской - это не бизнес, это понты, которые могут позволить себе далеко не все. А у Мiра их было больше, чем у Сбербанка и ВТБ.

Вот и вся банковская аналитика".

Тот самый офис на Тверской

Мой пример - погибший банк iBank из, кажется, шестой сотни по активам. Он жил тихой спокойной жизнью, Но в какой-то момент у него появился новый акционер. И понеслось. Банк открыл офисы в самом пафосном месте - московском Сити. Выглядел он как космический корабль. Впечатление усиливали сотрудницы модельной внешности, одетые в костюмы стюардесс. По моим ощущениям все это выглядело как-то искусственно. Знаете, в таких случаях говорят "слишком хорошо, чтобы быть правдой". Но я тогда к ощущениям не прислушалась. Сомнения начали грызть, когда новый акционер заявил, что собирается купить банк Тинькофф. Тинькофф тогда оценивался в несколько сотен миллионов долларов, уж не знаю, кто кроме верхушки списка Forbes был в состоянии его купить. При этом источники средств акционера IBank были очень туманны. Говорили, что он заработал деньги где-то на Западе на супергениальных инвестициях в медицину. Банк проработал месяцев 8, а потом благополучно лишился лицензии. Акционер, кажется, снова отчалил на запад. 

Офис Ibank

 

Вывод: бизнес есть бизнес. Если кто-то тратит в разы больше денег, чем конкуренты, это подозрительно. Либо это пускание пыли в глаза, либо перед нами плохой бизнесмен. 

Исключение: если новый банк получил инвестиции на развитие от понятных инвесторов с историей, то он, естественно, внедряет крутые инновации. Так, например, начинали "Тинькофф", "Рокетбанк", Modulbank. 

 

2. Что-то сломалось

Несколько раз замечала, что перед отзывом лицензии происходили большие сбои. Так было у кучи мелких банков и у двух больших. Перед отзывом лицензии у "Югры" в одну из пятниц произошёл сбой - деньги не выдавали, банкоматы не работали. Он длился несколько дней. В банке говорили, что это проблемы с IT. Доказательств, что это было не так, у меня нет. Но блин, в такие совпадения я не верю. 

У "Открытия" незадолго до санации был перерезанный кабель. Думаю, вы все помните эту историю. Ребята из Рокета написали после этого эмоциональное письмо с объяснениями, выложили фотки с тем самым кабелем и все такое. Очень хочется верить, что все так и было. Но даже я со своей верой в лучшее в людях не до конца уверена, что они рассказали нам всё. 

Вывод: когда после слухов о проблемах в банке, у него внезапно что-то надолго ломается, я напрягаюсь. 

Исключение: сбои бывают у всех. У Сбербанка переодически отрубается интернет и мобильный банк, не срабатывают карты, да и кого только не. Но по моим ощущениям, если сбой длиться больше 3 часов, что-то пошло не так. 

 

3. Реклама на маршрутках

У той же Югры было безумное количество рекламы. Причём в самых неожиданных местах - в общественном транспорте, в торговых центрах. 

Сейчас, когда я вижу в вагонах метро рекламу кредитов в очередном банке, я вздрагиваю и прошу знакомых аналитиков изучить их баланс. Метро – явно не лучшее место, чтобы искать заёмщиков. Тот, кто это делает, либо в полном отчаянье (и ему уже плевать, вернут-не вернут деньги), либо очень плохо разбирается в маркетинге (и в будущем придёт к состоянию отчаянья, когда ему не вернут кредиты). 

Но это, кстати, не относится к рекламе в Wi-fi в метро. Интернет-реклама таргетируется на перспективных клиентов. 

Вывод: реклама в неподходящих местах появляется не от хорошей жизни. 

Исключение: большим банкам, как и потребительским брендам типа Tide, Macdonalds и т.д. всегда надо быть на виду, поэтому они тратят кучу денег на рекламу. Например, «Сбербанк», ВТБ, «Альфа», «Тинькофф» регулярно запускают огромные рекламные кампании. Это не признак проблем.

 
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