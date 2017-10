Вчера я сделал пост о премьерах фантастических сериалов, которые стартуют в октябре. Но что смотреть тем, кто не любит фантастику? Сейчас тоже расскажу





Перезапуск одного из самых популярных сериалов 80-х "Династия" (Dynasty). Правда это в Штатах, в России я что-то его особо не помню









Документальный проект от НВО "Спилберг" (Spielberg). Думаю сами знаете про кого









"The Last O.G." - ситком о вышедшем из тюрьмы преступнике





"White Famous" - комедия об актёре Джейми Фоксе









Второй сезон криминального детектива "Ривердэйл" (Riverdale)









Третий сезон комедии "Чокнутая бывшая" (Crazy Ex-Girlfriend)









Девятый сезон комедии "Умерь свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm)









Это из зарубежных



Есть кое-что и из отечественных





Для любителей детективов - "Нюхач", что уже начался на Первом









Для любителей истории "Троцкий" с Константином Хабенским в главной роли









Для любителей экранизаций - "Хождение по мукам" по мотивам трилогии Алексея Толстого









А для любителей ситкома - "Физрук"









Думаю достаточно



