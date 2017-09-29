Вчера я сделал пост о премьерах фантастических сериалов, которые стартуют в октябре. Но что смотреть тем, кто не любит фантастику? Сейчас тоже расскажу
Перезапуск одного из самых популярных сериалов 80-х "Династия" (Dynasty). Правда это в Штатах, в России я что-то его особо не помню
Документальный проект от НВО "Спилберг" (Spielberg). Думаю сами знаете про кого
"The Last O.G." - ситком о вышедшем из тюрьмы преступнике
"White Famous" - комедия об актёре Джейми Фоксе
Второй сезон криминального детектива "Ривердэйл" (Riverdale)
Третий сезон комедии "Чокнутая бывшая" (Crazy Ex-Girlfriend)
Девятый сезон комедии "Умерь свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm)
Это из зарубежных
Есть кое-что и из отечественных
Для любителей детективов - "Нюхач", что уже начался на Первом
Для любителей истории "Троцкий" с Константином Хабенским в главной роли
Для любителей экранизаций - "Хождение по мукам" по мотивам трилогии Алексея Толстого
А для любителей ситкома - "Физрук"
Думаю достаточно
[Источники...]Источники
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