Поскольку сценарий силовой стабилизации становится безальтернативным, следует взглянуть на него безоценочно и без эмоций. 1. Прежде всего - почему безальтернативен? Потому, что прочие предложения несостоятельны. Разве что тотальное внедрение цифровых технологий в общество и госуправление. Это потребует больших инвестиций, но теоретически возможно. Оценка последствий - не сейчас. Но сценарий силовой стабилизации не противоречит цифровому. Скорее наоборот - они могут дополнять друг друга. Однако тотальное внедрение цифровых технологий не может произойти сразу. Потребуется 5 - 10 лет (это как минимум). Поэтому на ближайшую перспективу - просто силовой сценарий. 2. Я склоняюсь к тому, что современная российская власть не пойдет на применение летального оружия, как это было в России в 1905 и в Китае на площади Тяньаньмынь. Во всяком случае, власть постарается, чтобы такого не произошло. Будут дубинки, спецтехника, точечые задержания. Активистов будут сажать и, возможно, пытать, как это было с Развозжаевым и Дадиным. Пример Белоруссии показывает, что силовой сценарий может обеспечить стабильность политического режима на неопределенный срок. Еще более показателен пример Венесуэлы - несмотря на огромные масштабы протестов Мадуро не ушел. И похоже, что протестное движение там пошло на спад. Хотя мне кажется, что в среднесрочной перспективе режим Мадуро все-таки обречен. 3. Выше я писал, что нет стратегических предложений. Это не совсем так. Предложений много, они в избытке. Другое дело, что они несостоятельны. Но несмотря на это, они являются важным политическим фактором. Люди, инициирующие эти предложения, будут использвать панику (истерику) властей. Максим Кваша как-то употребил термин "маразматическое лоббирование". Мне кажется, что это неплохой термин. Результат: власти, как бандерлоги, будут хвататься то за одно, то за другое "спасительное" предложение. Такое уже было в СССР в 80-е годы. В сравнении с этим лично я предпочел бы власть, которая вообще ничего не делает. 4. Что будет результатом силовой стабилизации? Варианты: кризис, застой, медленное развитие. Не берусь судить, какой сценарий реализуется. Вариант быстрого развития в обозримой перспективе маловероятен. Хотя берусь утверждать, что спонтанные позитивные изменения в российском обществе происходят, хотя и медленно. Но неустанные попытки властей пришпорить "экономическую лошадь" ведут скорее к негативным последствиям. 5. Силовой сценарий предполагает, что выборы придется имитировать-фальсифицировать неопределенно долгий срок. Людям это нравится все меньше и меньше. 6. Неизбежное снижение легитимности власти при передаче ее преемнику породит массовый пассивный протест (типа кухонных разговоров). На гипотетических свободных выборах это привело бы к смене власти. Но сможет ли пассивный протест сменить политический режим в условиях имитации выборов - это вопрос. В обессиленном обществе сил может не хватить.

На этом пока все.