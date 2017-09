Американский менталитет изнутри: взгляд украинского разработчика 24.09 11:07 526 ibigdan Сейчас часто можно слышать выражение cultural fit (соответствие корпоративной культуре). Особенно популярно оно у рекрутеров как универсальное объяснение отказа в должности, например. Это похоже на математическую бесконечность — все о ней слышали, но никто ее не видел, и каждый представляет ее по-своему. Тем не менее он, cultural fit, существует, так как своя культура есть в каждой компании, не говоря уже об особенностях культуры целых стран.



Учитывая интерес программистов к работе и переезду в разные страны, я решил написать о том, что отличает американскую деловую культуру и на что следует обратить внимание, работая в США. Немного о себе. Я живу в Америке уже почти 7 лет. За это время имел возможность поработать на различных позициях, как в IT, так и вне его, отучиться в «brick-and-mortar» (т. е. не онлайн) бизнес-школе, посетить ряд тренингов и даже провести несколько тренингов самому. Иными словами, у меня была возможность общаться с американцами в разных коллективах и составить свое мнение об особенностях их работы и взаимодействия.







Хочу сразу оговорить несколько моментов:



- Эта статья не претендует на всеобъемлющий обзор деловой культуры США. Это просто то, что я успел заметить и отметить, как важное и интересное. Чистое ИМХО, так сказать.

- Я не претендую на истину в последней инстанции и, если вы с чем-то не согласны, буду рад увидеть это в комментариях.



Надеюсь, мои наблюдения помогут как тем, кто планирует жить и работать в США, так и тем, кто сталкивается с американцами по работе или бизнесу, живя в Украине.



Attitude is everything



Наверное, самая большая особенность американцев, отличающая их от украинцев и от других народов вообще, — их отношение к жизни. Американцы чрезвычайно позитивны и излишне эмоциональны. Если что-то хорошо, то это не просто хорошо, это «great», «fantastic», «awesome» и тому подобные прилагательные. Здесь принято улыбаться, хвалить, излучать оптимизм и can-do attitude. Американцы редко показывают плохое настроение или жалуются на жизнь. Это просто здесь не принято, особенно среди коллег на работе. Внешний образ типичного американского работника — это такой бодрячок, готовый покорять новые профессиональные вершины. И если вы хотите добиться в Штатах успеха, вы должны тоже немного играть эту роль. Кислые, вечно недовольные лица здесь не очень популярны. Особенно помните об этом во время собеседований. На это смотрят и обращают внимание.



Это же правило верно и в решении рабочих задач. В Украине часто при постановке задачи начинается обсуждение того, почему это нельзя выполнить, или почему это нельзя выполнить в указанные сроки, или почему это вообще не будет работать, или даже какой дурак все это придумал? Мы проявляем в этом огромный креатив и критическое мышление. В Штатах такое бывает очень редко. Зацикливаться на негативе здесь не принято и дискуссии, как правило, ведут вокруг того, каким путем это можно сделать. Это не значит, что нельзя ставить критические вопросы и подвергать что-либо сомнению. Просто от вас будут ожидать не просто критики, а конструктивных решений.



Умение слушать



Самое непривычное в общении в Америке первое время — это то, что тебя внимательно слушают. Это очень странное чувство после Украины, что тебя никто не перебивает. Несмотря на неродной английский и акцент. Я помню, на одном корпоративном тренинге был индус, который говорил с таким акцентом, что понять что-либо было невозможно. Причем он любил говорить на любую тему долго и пространно. Я все ждал, когда же ему заткнут рот, но этого так и не произошло. Все внимательно слушали, даже если ничего не понимали, и даже тень улыбки не пробежала по лицам аудитории. Американцы умеют слушать, и самый большой challenge для нашего человека — это научиться слушать и не перебивать. Некоторые, даже живя в Америке много лет, так и не овладевают этим навыком.



Сильная этика



В Штатах сильна корпоративная этика. Не знаю, где их этому учат, может быть, в школе, ибо я не помню каких-нибудь тренингов по этой теме. В чем это проявляется на работе? Во многом. Американцы очень редко сплетничают и обсуждают за спиной своих коллег или даже босса. Никогда не перекладывают свою вину на других и не пытаются найти козла отпущения, если что-то пошло не так. Они никогда не покажут, что вы чего-нибудь не знаете или не умеете, и уж тем более не будут подшучивать над этим. Здесь не принято публично отчитывать, да и вообще отчитывать, «строить» подчиненных, угрожать увольнением. Новый шеф никогда не скажет: «Забудьте все, что вы делали до этого. Теперь я научу вас работать по-настоящему».



Они даже умудряются не ругать конкурентов. Причем в рекламе на телевидении это разрешено, и они тролят конкурентов по полной, но я не слышал, чтобы представитель какой-нибудь компании говорил о конкурентах плохо. Ибо это не этично. По этой же причине здесь нет таких интересных корпоративов и групповых гуляний, как в Украине. Вообще в умении отдыхать мы оставили американцев далеко позади. Они редко отрываются на полную катушку, и наутро после американского корпоратива никому ни за что даже не стыдно :)



Халява не в почете



Американцы не очень любят халяву. Например, на прошлой работе у нас был бар в офисе и там была кола и другие напитки, но во время ланча каждый покупал напитки за свои деньги. Еще пример. Мы как-то офисом волонтерили в Food Bank, помогали паковать в ящики еду для малоимущих. Вокруг горы еды, банок и бутылок с разной водой, соками и прочей фигней. Мы, естественно, устали и хотели пить, но никто даже не взял бутылку воды, даже несмотря на то, что ее все равно раздавали бесплатно. Это не значит, что они не любят, когда компания заказывает ланч или когда босс ведет команду в ресторан. Но нередки случаи, когда руководитель платит за это из своего кармана или когда каждый платит за себя.



Work-life balance



При всей легендарной работоспособности американцев, они не живут работой и стараются разделять работу и личную жизнь. Шеф не будет звонить вам поздно вечером, чтобы обсудить важный проект. Скорей всего он даже не знает ваш телефон, в крайнем случае напишет в месседжере. Иногда даже может казаться, что ваша работа никому не нужна, так как интерес к ней проявляют только во время ежедневных (или реже) standup-митингов. Да и то, если в Украине часто идет живое обсуждение проделанной работы, в Америке на таких митингах редко задают уточняющие вопросы и проводят разбор полетов. Каждый отрапортовал и пошли работать.



Постоянные переработки тут тоже не приняты, или же они оплачиваются. Хотя, если у человека позиция, на которой платят действительно большие деньги, подразумевается (или даже оговаривается в контракте), что он может работать ненормированный рабочий день. Программисты, конечно, особая каста, которых оценивают по результату, а не по процессу, поэтому их график и место работы могут быть очень гибкими. Ибо программирование — работа творческая и, как говорил Остап Бендер, с художником надо обращаться бережно :)



Нет интригам



Что мне лично нравится, что здесь гораздо меньше политики на работе. Всех этих интриг, сплетен, группировок, противостояний новичков и дедов, местных и приезжих, сыроедов и продажников или каких-то еще вариантов. Тут даже мудаков почти нет, которые трахают вам мозг. Если и встречаются, то очень редко и мелкого калибра. Все друг с другом nice, пришли, поработали, ушли и забыли о работе до 9 утра. Американцы научились получать кайф от работы и правильно сделали, ибо работа — это место, где мы проводим примерно третью часть жизни.



Доверие



«Здесь особенно тебя не проверяют, здесь во всем тебе, как другу, доверяют...», — пел Вилли Токарев в своей песне об Америке. И это действительно так. В Штатах принято доверять людям. И даже более того, выражение недоверия само по себе считается оскорбительным, а американцы очень щепетильны по поводу чужих чувств и эмоций. Именно поэтому я не помню, чтобы в супермаркете или любом другом магазине проверяли сумки или требовали оставить их на входе, как это принято в Украине. Когда у жены не было машины, я забирал ее после шоппинга, и она, пока ждала меня, могла с полной тележкой из супермаркета пойти в соседний «Target» и, как говорят, no questions asked. В Америке доверяют вам до тех пор, пока вы не доказали обратное.



То же самое и в рабочей среде. Никто не будет заглядывать вам через плечо, требовать постоянной отчетности или выражать сомнение в вашем трудолюбии. Значит ли это, что никто не оценивает вас и вашу работу? Конечно, нет. Ситуация примерно как в американской очереди, в которой никто не дышит вам в затылок и, на первый взгляд, вообще за ней даже и не следит. Но стоит кому-то попробовать пролезть без очереди, как его быстро и вежливо вернут на место. Причем, скорей всего, это сделает сам продавец, в чьи обязанности, собственно, это и входит. Поэтому, несмотря на отсутствие жесткого контроля, злоупотреблять доверием американцев не советую. Если американцы о чем-то не говорят, это совсем не значит, что они этого не видят, да и стукануть в определенных ситуациях здесь не считается зазорным. Они сами открыты и ожидают этого от других.



Мой менеджер как-то отказал в собеседовании девушке веб-дизайнеру, кстати русскоязычной. Ситуация была следующей. Он ей позвонил и предложил поучаствовать в отборе на вакансию. Она сказала, что эта позиция ей не интересна. Спустя некоторое время она позвонила сама и сказала, что хочет пройти интервью. Менеджер спросил, почему она передумала, и она ответила, что хотела изначально, но он ее не так понял. В общем простой вопрос и, если бы она просто сказала как есть, то смогла бы поучаствовать в отборе. No big deal. Но из-за этого маленького bullshit менеджер вообще передумал приглашать ее на интервью, сославшись на тот же cultural fit. В общем, honesty is the best policy.



О чем говорить



Разговоры на работе здесь больше похожи на small talk. Излишняя политкорректность перечеркивает множество тем: о политике нельзя, о религии нежелательно, о женщинах вообще табу, начальство обсуждать не этично... В общем, грусть-тоска. Во время последних президентских выборов, несмотря на то, что для многих американцев это были самые драматичные выборы в истории, на которых, по их мнению, решалась чуть ли не судьба всей американской демократии, в офисе вообще не было разговоров о политике. То есть, абсолютно. Не понимаю, как им это удается? Правда, если вы с кем-то в дружеских доверительных отношениях, то вы можете говорить на все эти темы, но только когда вы один на один. О чем же тогда американцы говорят на работе? Вот несколько популярных тем:



О еде. Американцы любят поесть и поговорить о том, кто что ел, приготовил, пробовал. Кстати, много мужчин здесь любят готовить.

О спорте. Правда, здесь у вас изначально мало шансов, так как самые популярные виды спорта — это бейсбол и американский футбол (в Америке это просто футбол, а наш футбол — это soccer), в которых мы ничего не понимаем.

Огромная тема — это ТВ шоу и сериалы. Их очень много, и они очень популярны.

О семье говорят, если собеседник сам инициирует об этом разговор, так как в личную жизнь лезть тоже не принято. Вдруг вы голубой и не хотите об этом говорить.

Ну и работа, конечно же, самая безопасная тема на работе. Рукопожатие и приветствие



Миф о крепком американском рукопожатии правдив только наполовину. В том смысле, что оно имеет место быть только при первичном знакомстве и прощании. После этого здороваться за руку не принято. А наша традиция обойти всех в комнате и пожать руку каждому будет, скорей всего, воспринята, как некий интересный заморский ритуал. Как я заметил, американцы вообще не любят излишних прикосновений, у них насчет этого какой-то гигиенический пунктик. При этом они без проблем едят в забегаловках с грязными столами и пьют старбаксовский кофе через крышку, которую бариста при них закрыл всей своей пятерней :)



Еще пару слов о приветствии. Здесь принято здороваться с кем-то, кто идет тебе навстречу в коридоре, но не всегда здороваются со всеми, кого видят первый раз в день. Например, если вы заходите в комнату и ваши коллеги беседуют между собой, вряд ли кто-то будет прерывать беседу, чтобы сказать вам: «Hi! How are you?». Или даже если люди работают в open space, часто приходя на работу, они просто молча садятся за свое место. Мне эти мелочи изначально были очень непривычны после Украины, где люди обычно здороваются с каждым чуть ли не за руку. Но местные не сильно парятся по поводу этих формальностей, поэтому и вы не парьтесь.



Гендер



Про отношения полов в американской деловой среде уже много написано, и я не буду повторять то, что уже давно известно. В целом самая безопасная стратегия здесь — это представлять, что все вокруг бесполые. То есть, нет ни мужчин, ни женщин, а все как бы одного пола. Забудьте про флирт, комплименты внешности, сексуальный подтекст. Так проще и, главное, безопасней. Особенно, если вы женаты/замужем. Друг, работавший в IBM, поведал одну очень показательную историю. Их команда переезжала в новый офис, и они переносили свои вещи. Один коллега, показывая на девушку из их команды, спросил: «А почему она не носит вместе со всеми?» Другой пошутил: «Потому что у нее сиськи». За что был успешно уволен.



Проблема еще в том, что, как я уже писал выше, американцы очень позитивны и улыбчивы со всеми, и это легко принять за выражение симпатии лично к вам или даже флирт. Но это иллюзия. Как там у Макаревича: «Она улыбается всем, нет только тебе. Но как-то не взаправду и очень издалека». В Америке стараются не смешивать работу и личную жизнь, поэтому, как правило, ищут себе партнеров в других местах, в основном в интернете.



Индивидуализм и инициатива



Индивидуализм является частью американского образа жизни, и американца с детства приучают к тому, что он сам ***ец (вставьте нужные буквы) своего счастья. В чем это проявляется на работе? В том, что здесь никто ни с кем не возится. Например, если в компании предусмотрен вводный тренинг, вам его проведут (все чаще это делается онлайн), а если нет, то вам просто дадут компьютер и вы начнете работать. С наставничеством или обучением на рабочем месте здесь огромные проблемы. Я не знаю почему, но американцы не любят передавать опыт или долго что-то объяснять. Спросишь — ответят, но обычно не более того.



Я сам долгое время работал в тренинге в Украине и видел много людей, получавших удовольствие от работы коуча, от развития подчиненных. В Штатах я таких не встречал, может быть, мне просто не повезло. Тут все нужно спрашивать, узнавать, читать и учить самому. В той же бизнес-школе профессор никогда не будет призывать вас учиться или сильно переживать за ваши оценки. Если вы не сдали экзамен, то возьмете этот предмет еще раз, а значит еще раз заплатите и сдадите экзамен в следующем семестре. Ему все равно, будете вы учиться 2 года или 10 лет, система гибкая и допускает различные варианты.



Я не помню, чтобы кто-то из преподавателей оставался после занятий, помогая кому-либо усвоить предмет. Им за это не платят, поэтому если вы что-то не поняли, есть библиотека. Также и в карьере, если вы хотите двигаться вперед, то должны сами об этом заявлять и проявлять инициативу. Тут вообще не популярен вопрос «почему?»: типа «почему ты работаешь 10 лет на одной позиции?» или «почему опоздал?» или «почему вы поехали на красный свет?». Считается, что если взрослый человек что-то делает, у него на это есть свои причины и это его личное дело. Поэтому если вам что-то не дали, не объяснили, не включили в интересный проект, об этом надо говорить, а не надеяться что сами предложат. Возможно, не предложат. Излишняя скромность здесь не в почете. Американцы умеют «продавать» себя и не стесняются говорить о своих сильных сторонах. Это важный навык в американской карьере, также как и здоровая настойчивость. Америка — это страна, где надо уметь продавать и продвигать. И в первую очередь себя.



Вот такой небольшой обзор. Буду рад, если описанное выше окажется кому-то полезным в первые недели работы в американском коллективе.