Несмотря на чад и угар кубинских баров, в которые я хожу танцевать, протокол на сальса-вечеринках всегда очаровательно старомоден: девочки стоят и ждут, мальчики приглашают. Девочки сами приглашают мальчиков только если они с ними знакомы. А если ты пришла одна (я всегда хожу одна), то тебе остаётся только занимать стратегически выгодную локацию у бара и игривым подергиванием туфельки выражать своё желание быть ангажированной. Я, вообще, довольно застенчива при общении с незнакомцами. Но в какой-то момент я решила, что долой этот гендерный прескриптивизм, и надо смотреть своим страхам в лицо, и вообще, тварь я дрожащая или право имею. Собралась с духом и первой подошла к парню, с которым мы очень жарко плясали пару недель назад и, кажется, остались друг другом весьма довольны. К моему ужасу, парень прохладно улыбнулся и сказал, что устал и потанцует со мной позже. Чтобы вы понимали: это такой мягкий способ отшить, я говорю ровно то же самое, если партнёр мне категорически неприятен. От неожиданности растеряв всё смущение, я вытаращилась на него и сказала: “Do you even know how much courage it takes to invite a guy?!” На что он c негодованием ответил: “Well, probably just as much as it takes to invite a woman!” В тот вечер он со мной так и не потанцевал. Ещё один раз я решила похерить протоколы, когда мне ужасно (прямо ужасно) понравился один художник, с которым мы три часа проболтали в баре. Я решила: хрена ли? – и накрыла своей ладонью его руку на столике. Художник задумчиво потупился и стал рассматривать паркет. Рука его, как мёртвая рыбина, ещё секунд тридцать неподвижно пролежала под моей, а потом я забормотала и удрала в туалет. Мы смогли после этого продолжить светскую беседу и сделать вид, что ничего такого не произошло, но воспоминания об этих тридцати секундах молчаливого отказа преследовали меня ещё неделю, вызываыыыааааыя судорогу в челюсти. И только когда ужас прошел, я вспомнила, как часто в жизни МОЯ рука превращалась в мёртвую рыбину, давая партнёру понять, что его прикосновение мне не нужно. Какое же это, оказывается, преотстойнейшее ощущение! Я это всё не к тому, что женщины – безжалостные стервы, а мальчиков жалко. Всех жалко, никто не стерва. Мы выбираем, нас выбирают, и это не совпадает, и что ж тут поделаешь. Но просто – как-то я никогда не учитывала эту сторону эмансипации. Ну, сексистские пугалки про равноправие обычно какие? «И что, раз такая умная, то согласна и сама за себя платить, и шурупы сама завинчивать, и в армии служить?» – Да госспади, да пожалуйста! Но вот спросил бы меня кто: «Готова ли ты жить в мире, где, чтобы вступить в эротический контакт, тебе самой надо пятерым потенциальным партнёрам задать вопрос, и в четырёх случаях из пяти получить отказ, к тому же не всегда вежливый?» - Ой, мамочки, не знаю (( Ну то есть, теперь-то знаю, конечно: придётся научиться терпеть отказы и не париться, раз уж я хочу приблизить мир, в котором правила игры для всех будут одинаковыми. Но блин, можно я лучше за кого-нибудь в ресторане лишний раз заплачу? Photo: www.christinerichter.net