А вообще, согласитесь, странно так получается в нашей великой стране.

Где оказывается застройщик, там сразу начинантся боль, беда и слезы.

Бывают варианты лайт. Когда стоял себе веками старинный особняк, но появился застройщик, и особняк мгновенно потерял историческую ценность.

Стоялидома себе рядом с метро, никому не мешали. Появились застройщики, и их включили в программу реновации, хотя они не изношены, а на их месте будут бетонные джунгли.

Бывают варианты так себе. Ездил Варламов по стране, обижал и хвалил города, даже из Грозного живой уехал. А обидел Ставропольского застройщика - сразу избили неизвестные(известные, конечно, просто дело не расследуют).

Бывают варианты страшные. Например, в Красноярске пенсионеры жили в частном доме, но появился застройщик. Пенсионеры согласились под давлением и поехали оформлять документы. Пока ездили, застройщик снес дом вместе с имуществом и домашними животными. Все погибло.

Или вот полыхает Астрахань, полыхает Ростов-на-Дону. Потому что появился застройщик, и все начало гореть там, где нужно застройщику. Лобби застройщиков и деятельность застройщиков - это позор России. То, что сейчас строят - это позор России.

Застройщики влиятельнее любых министров, любых губернаторов, потому что все понимают: выступи губернатор против застройки, и вдруг возьмет и умрет губернатор. Шальная пуля рикошетом долетит из Сирии, так бывает. Или в Белом доме случится взрыв бытового газа, хотя там электричество.

Застройщики влиятельнее ФСБ с ГРУ вместе взятыми. Я вот помню случаи, когда снимали начальников ФСБ. Даже вон руководство СК за связь с ворами в законе погорело.

А когда в последний раз у на сел или серьезно пострадал хоть один крупный застройщик? Когда было расследование связей хоть одного крупного застройщика с ОПГ?

Никогда этого не было и не будет.

Застройщики купили все. Застройщики - среди крупнейших спонсоров ЕР. Застройщики пачками силят везде - от Думы до мельчайших городских заксов.

И да, вот эти радостные комментарии "как же здорово, что сегодня сотни человек остались без крова, пусть построят что-то приличное".

Это не потому что ростовчане - нелюди. Ростовчане несут сейчас в открытые пункты приема всевозможную помощь.

А это все - вероятно, застройщики, окончательно потерявшие человеческий облик. Помните, мы все живы и здоровы всего по одной причине. На нас персонально еще не обратил внимание застройщик.