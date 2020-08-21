Друзья!
Волонтеры и друзья «Справедливой помощи Доктора Лизы» из Ростова-на-Дону переслали первый отчет о нуждах погорельцев.
Мы начинаем собирать груз, в первую очередь, для пострадавших семей с детьми. Медикаменты, детское питание, средства гигиены, дезинфицирующие средства и питьевая вода нужны уже сейчас, поэтому мы решили не возить их из Москвы, а закупить на месте и раздать оперативно своими силами и с помощью волонтеров. Несколько детей находятся в больнице, для них срочно нужны памперсы, влажные и дезинфицирующие салфетки, вода, соки.
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