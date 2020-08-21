Пожар в Ростове. Все почему то делают вид, что это что-то из ряда вон выходящее. Да вы что? А когда центр Астрахани таким же образом выжигали для расчистки участков под застройку где все были? Ну это для примера. В Ростове просто поджигатели перестарались (или обнаглели) и сожгли весь квартал к херам собачьим. Вот вся страна и всполошилась. А когда в Астрахани горели в центре дома поодиночке, даже местная пресса нос воротила, а пожарные сетовали на неисправную проводку. развернуть>>