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Посты по теме
#ПомогиРостов
#ПомогиРостов
blogНаталья Авилова
22.08 21:15 |  число просмотров 425
Мы начинаем собирать груз, в первую очередь, для пострадавших семей с детьми среди погорельцев из Ростова-на-Дону
 
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Лобби застройщиков и деятельность застройщиков - это позор России
Лобби застройщиков и деятельность застройщиков - это позор России
22.08 21:54 | число просмотров 694
blogEkaterina Vinokurova
вот полыхает Астрахань, полыхает Ростов-на-Дону. Потому что появился застройщик, и все начало гореть там, где нужно застройщику.
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Ряженые против Гринпис
Ряженые против Гринпис
13.09 15:05 | число просмотров 2312 число постов 10
На волонтёров Гринпис России, приехавших тушить пожар на Кубань, напали ряженые казаки. Экологам сперва запретили работать, после чего избили при полном попустительстве полиции
 
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Пожар в Ростове-на-Дону <код для ЖЖ>
Пожар в Ростове-на-Дону
В соцсетях начали сбор помощи пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону, где 21 августа сгорела улица, жителями которой уже угрожали застройщики
Создан: 21.08.2017 18:36, обновлен: 22.08.2017 21:19
Просмотров: 1246
Теги:
22 августа
А когда центр Астрахани таким же образом выжигали для расчистки участков под застройку где все были?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/petunder/blogПетр Шкуматов
22.08. 21:19
Пожар в Ростове. Все почему то делают вид, что это что-то из ряда вон выходящее. Да вы что? А когда центр Астрахани таким же образом выжигали для расчистки участков под застройку где все были? Ну это для примера. В Ростове просто поджигатели перестарались (или обнаглели) и сожгли весь квартал к херам собачьим. Вот вся страна и всполошилась. А когда в Астрахани горели в центре дома поодиночке, даже местная пресса нос воротила, а пожарные сетовали на неисправную проводку.
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По Ростову к сбору помощи подключился фонд "Справедливая помощь" покойной доктора Лизыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ekaterina.vinokurova.3/blogEkaterina Vinokurova
22.08. 21:18
По Ростову к сбору помощи подключился фонд "Справедливая помощь" покойной доктора Лизы. Огромное им спасибо, репутация фонда такова, что мы можем быть уверены, что все дойдет по назначению.
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Мы начинаем собирать груз, в первую очередь, для пострадавших семей с детьмиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015269253635blogНаталья Авилова
22.08. 21:18
Друзья! Волонтеры и друзья «Справедливой помощи Доктора Лизы» из Ростова-на-Дону переслали первый отчет о нуждах погорельцев. Мы начинаем собирать груз, в первую очередь, для пострадавших семей с детьми. Медикаменты, детское питание, средства гигиены, дезинфицирующие средства и питьевая вода нужны уже сейчас, поэтому мы решили не возить их из Москвы, а закупить на месте и раздать оперативно своими силами и с помощью волонтеров. Несколько детей находятся в больнице, для них срочно нужны памперсы, влажные и дезинфицирующие салфетки, вода, соки.
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Преступление богатых против бедных. Сильных против слабых. Приравнять к терактуссылка на данный пост
https://twitter.com/roizmangbn/blogroizmangbn
22.08. 05:50
Одно из самых подлых преступлений - коммерческий поджог. Преступление богатых против бедных. Сильных против слабых. Приравнять к теракту.
21 августа
Я и Мария Баронова открываем нашу маленькую группу помощи Ростову и собираем сейчас инфу о том, что нужноссылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
21.08. 18:03
Друзья! Я и Мария Баронова открываем нашу маленькую группу помощи Ростову и  собираем сейчас инфу о том, что нужно. Если у вас есть идеи и желание присоединиться, пишите пока сюда в личку. Сейчас консолидируем всю инфу и чуть позже пришлем обновление о том, как можно помочь.
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Про Ростов-на-Донуссылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
21.08. 17:04
Про Ростов-на-Дону. И правда, позиция "ну и что, что все сгорело, все равно ваш дом нам не нравился" - это отвратительное отсутствие эмпатии. Люди остались без коыши над головой. Без вещей, без документов.
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вот вам для сравнения "реновация по-ростовски"ссылка на данный пост
https://t.me/whalesgohigh/blogwhalesgohigh
21.08. 16:06
Сегодня настал, наконец-то, тот день, когда я пересмотрел свое отношение к Сергею Семеновичу Собянину. Сергей Семенович - очень мягкосердечный и либеральный правитель. Сами посудите, частную собственность сносят стыдливо и незаметно, под покровом ночи. Перед как выкинуть людей из домов - их долго уговаривают, проводят какие-то потешные голосования и т.д. А вот вам для сравнения "реновация по-ростовски". Пару недель назад угрожали, что всех сожгут. И вот все горит теперь!
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В Ростове горит целая улица в частном секторе, жителям которой застройщики угрожали поджогамиссылка на данный пост
https://twitter.com/msvetov/blogMikhail Svetov
21.08. 15:37
В Ростове горит целая улица в частном секторе, жителям которой застройщики угрожали поджогами. Подробности тут https://vk.com/rostovnadonu
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    Пожар в районе Театралки 21.8.2017 Ростов-на-Дону Главный
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