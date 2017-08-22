Друзья!
Волонтеры и друзья «Справедливой помощи Доктора Лизы» из Ростова-на-Дону переслали первый отчет о нуждах погорельцев.
Мы начинаем собирать груз, в первую очередь, для пострадавших семей с детьми. Медикаменты, детское питание, средства гигиены, дезинфицирующие средства и питьевая вода нужны уже сейчас, поэтому мы решили не возить их из Москвы, а закупить на месте и раздать оперативно своими силами и с помощью волонтеров. Несколько детей находятся в больнице, для них срочно нужны памперсы, влажные и дезинфицирующие салфетки, вода, соки.
Для тех, кто хочет помочь нам в этой срочной работе и может перечислить средства на покупку необходимого для пострадавших, наши реквизиты:
https://doctorliza.ru/?page_id=27
с указанием платежа: #ПомогиРостов
Для тех, кто сможет помочь позже, в том числе, принести к нам в подвал на Пятницкую необходимое для пострадавших, подробную информацию по состоянию на сегодня уже опубликовала наша коллега Екатерина Винокурова:
https://www.facebook.com/ekaterina.vinokurova.3/posts/10155803241199873
СПАСИБО!