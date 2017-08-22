Друзья!

Волонтеры и друзья «Справедливой помощи Доктора Лизы» из Ростова-на-Дону переслали первый отчет о нуждах погорельцев.

Мы начинаем собирать груз, в первую очередь, для пострадавших семей с детьми. Медикаменты, детское питание, средства гигиены, дезинфицирующие средства и питьевая вода нужны уже сейчас, поэтому мы решили не возить их из Москвы, а закупить на месте и раздать оперативно своими силами и с помощью волонтеров. Несколько детей находятся в больнице, для них срочно нужны памперсы, влажные и дезинфицирующие салфетки, вода, соки.

Для тех, кто хочет помочь нам в этой срочной работе и может перечислить средства на покупку необходимого для пострадавших, наши реквизиты:

https://doctorliza.ru/?page_id=27

с указанием платежа: #ПомогиРостов

Для тех, кто сможет помочь позже, в том числе, принести к нам в подвал на Пятницкую необходимое для пострадавших, подробную информацию по состоянию на сегодня уже опубликовала наша коллега Екатерина Винокурова:

https://www.facebook.com/ekaterina.vinokurova.3/posts/10155803241199873 СПАСИБО! Реквизиты МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» | МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы" Реквизиты МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» ИНН/КПП: 7705044627/770501001ОГРН: 1037739511545ОКТМО: 45376000ОКПО: 00053700ОКВЭД: 94.99 Тел.: +7 (495) 953-94-86 Факс: +7 (495) 953-88-50 Адрес электронной... doctorliza.ru