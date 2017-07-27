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Как выучить английский с pre-Intermediate до очень высокого уровня?
Как выучить английский с pre-Intermediate до очень высокого уровня? 19.08 09:44 число просмотров 562
Alexander Amzin
 

Три дня лежания пластом принесли свои плоды — голова перезарядилась и готова давать советы (работать на полную еще не готова). Интересно, сколько шеров соберет пост.

Вот, например, Alex Ponomar задает вопрос:

«Дорогие френды, один мой друг© решил выучить английский язык с текущего pre-Intermediate до очень высокого уровня, когда может не просто поговорить с официантом в ресторане, но и вести разговоры и переписку на довольно сложные технические темы. Причём сделать это быстро, в пределах полугода. Реально ли это? Где такому могут научить? Онлайн-офлайн-нейтив спикеры-интенсивы?»

Давайте расскажу, что поможет в этом случае (старт с pre-intermediate или intermediate, не ниже).

1. Вам надо выделить несколько часов на нахождение в англоязычной среде. Никакой спикер или скайп по два подхода в неделю не поможет. Он нужен только для постановки произношения и проведения вас за ручку с нуля. Если у вас есть словарный запас, привычные ошибки, а также ограниченное время и рабочие цели, вам будет очень сложно найти человека который бы подошел в качестве учителя. Гораздо проще тренировать силу воли.

2. Вам понадобится четыре вида занятий: расширение словарного запаса, аудирование, письмо, комбинированные упражнения.

3. Расширение словарного запаса. Стоимость — от 500 рублей в месяц до 2000 единоразово (вечная лицензия). Скачиваем на смартфон приложение Aword (https://itunes.apple.com/…/английский-язык-дл…/id1112765220…) , устанавливаем урок на день в 15-30 минут, выбираем нужные тематики. В день выучиваем не менее 5-10 новых слов — поверьте, это сложно. За полгода ваш словарный запас вырастет на 1500-2000 слов, если вы не будете отлынивать.

Стараемся читать в день минимум две статьи по-английски. ВСЕ слова, значения которых вы не знаете (раньше вы их пропускали и пытались значение по контексту), тут же заносим в словарь Aword. Для этого нужна выдержка, но через пару недель станет легче.

Ваша задача на этом этапе — заметить, что в день не хватает двух статей, чтобы набрать 5-10 незнакомых слов.

4. Аудирование. Цена вопроса — около 500 рублей в месяц. Каждый день смотрите серию какого-либо сериала в английской озвучке с английскими субтитрами. Лучше всего подходит Netflix — там английские субтитры более-менее выверены. Если какое-то слово не знаете — жмете на паузу, записываете слово в Aword. Если не успеваете прочесть или осознать фразу — жмете на паузу, пытаетесь понять, о чем идет речь.

Русские субтитры лучше не использовать — это не подстрочник, вам будет сложно проделывать двойной смысловой перевод в неокрепшей голове.

Ваша задача — к концу первого-второго месяца не только читать субтитры, но и на картинку успевать смотреть.

5. Письмо. Через месяц запишитесь на Coursera на один из «болтливых» курсов, требующих сдачи письменных работ на английском языке. Я рекомендую Transmedia Storytelling, но их много (https://www.coursera.org/learn/transmedia-storytelling). Вам понадобится КУЧА времени, рассчитывайте на час-полтора в день. Цена — от 0 до 1800 рублей (если хотите сертификат).

Ваша задача — научиться слушать, понимать и записывать ключевые моменты гуманитарной лекции на скорости x1.5 или хотя бы x1.25.

6. При сдаче эссе подпишитесь на сервис grammar.ly. Для ваших целей может хватить бесплатной версии. Она показывает, где вы неправильно написали, подчеркивает стилистические, грамматические и орфографические ошибки. Цена — кажется, профессиональная версия стоит в районе 20 долларов. Вам будет очень сложно писать по несколько тысяч слов на английском языке, но навык уже на втором-третьем документе очень сильно раскачается.

Ваша задача — не повторять одних и тех же ошибок, соблюдать требуемую структуру текста и не допускать слов-паразитов.

7. Вы восхитительны! Не благодарите.
 
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