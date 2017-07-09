Вообще, в случае с Москвой, характерно то, что все сосредотачиваются на второстепенных проблемах, вроде качества укладки плитки, то, что плитку не укладывают, то, что проезжую часть сужают, то, что липы не зацвели и т.п. На самом деле основная проблема Москвы в том, что современный город не может и не должен быть таких гигантских размеров. Сейчас вы поймете о чем я говорю.

Город как самостоятельная сущность появилась в ходе развития человеческой цивилизации как способ минимизации издержек. Прежде всего транспортных. Во все времена город разрастался до предельных размеров, которые определялись исключительно средней скоростью передвижения. Например, средневековые города в диаметре никогда не превышали 5 км, так как это расстояние пешеход проходит за 1 час. Модернизация способов передвижения в городе позволила поднять среднюю скорость с пешеходных 4-5 км/ч до 40 км/ч. Это, прежде всего, метро и автомобиль. Но магическое число 1 час осталось. Т.е., берете 1 час, умножаете на среднюю скорость движения и получаете диаметр современного целостного города.

Что же происходит, если же город разрастается за пределы этого диаметра? Например, для Москвы это значение 20-30 км, если брать способ передвижения на автомобиле и 40 км, если брать способ передвижения на метро. Город деформируется. Он начинает распадаться на социально несвязанные между собой анклавы, когда проще не ехать из Бутово в Митино, даже если надо. Также, начинает происходить деградация окраин и повышенный спрос на пространства в центре, потому что добраться до центра можно с наименьшими издержками, по сравнению с межрайонными коммуникациями. В общем, получается не город, а набор квази-городов, связанных центром.

Именно в такую говно-структуру постепенно превращается (если уже не превратилась) Москва, так как диаметр обжитой части по некоторым направлениям уже превышает 80 км, что в два раза больше, чем те транспортные возможности, которые город предоставляет жителям. И, самое печальное, что город, вместо того, чтобы начать сбрасывать с себя весь этот балласт-говнобетон, который мешает ему двигаться, наоборот, продолжает с шизоидным упорством застраивать все свободные пятачки земли. Это можно сравнить с заболеванием обжорство, так как даже разумные аргументы, например, что он не сможет двигаться, что умрет от ожирения, никак обжору не останавливают. Он просто жрет и жрет. Вот сейчас такая же картина происходит и с Москвой.

Единственный способ для Москвы решить проблемы с одышкой и с низкой скоростью передвижения - похудеть. Для этого надо прекратить тут строить жилье и апартаменты. Полностью. Вообще. И начать развивать другие города. Изменить бюджетную политику. Но это, почему то, никому не приходит в голову. Конечно, можно подождать, пока люди сами устанут от этого бесконечного издевательства над здравым смыслом и уедут отсюда, но как долго будет продолжаться этот процесс, пущенный на самотек? Сколько еще будет гнить этот гнойник, пока не вскроется? Я не знаю.