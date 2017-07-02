Вот история с этим Страшновым из Почты России - которого-таки уволили в итоге - это просто как в зеркале отражение порочности модели госкапитализма как таковой (если оставить за скобками внутриаппаратную борьбу и обратиться к сутевой части истории).

С одной стороны, парень реально там добился каких-то определенных улучшений (тут можно почитать вкратце: http://www.rbc.ru/busine…/…/07/2017/595363fd9a7947849811fe05). Понятное дело, что когда топ-менеджер добивается каких-то результатов, он хочет каких-то бонусов. В частной компании вы все это расторговываете с акционерами, и всё, никому дела нет, это личные проблемы между акционерами и менеджментом.

В госкомпании - не так. Выписал себе премию в 100 миллионов? Тут же это превращается в бесконечную мудянку с прокуратурой, бурными обсуждениями общественности, требованиями об отставке и так далее. И в общем есть за что: вот пишут, что Почта за три года выплатила дивидендов государству всего на 900 млн, то есть его премия - это типа треть от годового уровня дивидендов. Ничего себе парень себя ценит - я бы такую премию ему не подписал, если бы был в совете директоров.

С другой стороны, а вот какие мотивы у менеджеров госкомпаний в такой обстановке эффективно работать? Риски огромные, бонус большой легально получить нельзя (вот один попытался, неудачно). Какие мотивы у них в этой ситуации складываются? Правильно - воровать.

Думаю, этот кейс сильно подрывает позиции тех, кто говорит, что якобы "в госкомпаниях можно наладить эффективное управление". Нельзя там его наладить. Надо их всех продать, деньги отдать Пенсионному фонду, и пусть Пенсионный фонд этот капитал инвестирует по всему миру и получает с него доход. Только так.

(Что касается конкретно Почты России, то в век, я извиняюсь, "цифровизации" с такими вещами вообще пора заканчивать, пусть в рынке конкурируют.)