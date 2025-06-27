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Между здесь и там. День 11-12
Между здесь и там. День 11-12 26.06 14:55 число просмотров 294
Ekaterina Nenasheva
 

Иру не выпустили из ПНИ в город. Все, что нам осталось - сделать для неё скайп включение, в онлайн-режиме пройдя по разным точкам Москвы. В передвижениях мы использовали и виар-шлем - в очках -комната Иры, на проводе -эфир из её палаты, в которой живут две девушки Кати. Они из детского дома и в городе совсем никогда не были.

Герои по эту сторону забора: Антон, юрист, сейчас получает образование дефектолога. Антон какое-то время работал в хосписе "Дом с маяком", сейчас взял отпуск. В мессенджере Антон написал мне, что не по наслышке знает о том, что такое психиатрия в России. Как оказалось, близкий человек Антона попал в ПНД. Пробыл там несколько недель, а теперь в течение пяти лет должен проходить комиссии -отмечаться, фактически как бывший заключённый. "В этой систему может попасть абсолютно любой. Люди, которые работают в таких учреждениях, не воспринимают тебя как самостоятельного человека, они настроены на агрессию. Это не способствует никакому восстановлению".

Денис, дизайнер. В мессенджере Денис написал, что сам живёт в параллельной реальности, потому что не так давно переехал в Москву.

Иван, учитель в Школе для слабослышащих детей.

Участников маршрута мы просили выбрать важные/интересные для них места в городе. Начали от Нескучного сада, который выбрали Антон и Иван. Попали на детскую площадку, где очки вызвали всплеск интереса у детей. Возможность сразу же выйти на связь с теми, в чьей комнате ты только что оказался, здорово способствовала тому, чтобы тут же знакомиться с жителями ПНИ онлайн и охватить как можно больше новых зрителей на улице. Тема детей для тех, кто живёт в ПНИ -особенная. Как я писала, некоторые жители интерната, особенно выросшие в детских домах и не жившие в открытом пространстве, вообще видели детей только по телевизору, сами будучи взрослыми. Вход в ПНИ детям до 18 лет запрещён, а заводить какие бы то ни было отношения и тем более семьи в учреждении тоже строго запрещают. Поэтому возможность увидеть реальных детей и пообщаться с ними есть только через скайп.

Мы по очереди вели трансляцию, передавая друг другу телефон. Роль транслятора -особая. Появляется возможность проанализировать свой ракурс зрения на окружающее пространство. Да и часто ли мы комментируем вслух происходящее рядом с нами? Антон говорит, что в такой ситуации ощущаешь, как тебя слушают и слышат, и поэтому говорить становится легче. Денису наоборот - по-началу комментировать происходящее было сложно.

- А что там комментировать? Мы им показываем, что происходит ведь. Зачем своё восприятие привязывать?
Но не привязать не получается, и это самое ценное, что есть в прямой трансляции для тех, кто живёт в ПНИ. Это про важность каждого угла зрения и историю, по обе стороны забора. Так, проходя мимо сгорбившейся бабушки у Парка Культуры, просящей милостыню, Денис спросил:

- Изнанку жизни мы не показываем?
Мы показали ребятам бабушку.

-А теперь давайте спросим у жителей ПНИ, дать ли ей денег.

-Дайте, но узнайте, что с ней произошло и почему она здесь, - откомментировали девушки.

Мы подошли. Спросили, у бабушки, что с ней произошло и где она живёт.
Под слоями пальто и платков оказалась не бабушка, а скорее всего, молодой человек лет 15-17. После пары вопросов "Бабушка" куда-то засобиралась. Наверное, мы всей скайп-командой до конца не поняли, что произошло и кто это был. Предположение о том, что образ используется для заработка, стало неожиданным для тех, кто живёт в интернате

-Зачем так делать? Откуда это?, - не понимали они.

- Я пришёл показать чувакам, что они проебывают!, - мы продолжили скайп-включение из пивбара, куда пришли с Денисом. Постановочных мест для выхода на связь мы не выбирали, и участникам скайпа по ту сторону забора позже просто предложили пойти по привычным. Ребята из ПНИ уже несколько раз просили сделать трансляцию из бара, чтобы понять, как вообще выглядят такие места.

А потом была трансляция из метро. Антон на прямом включении с интернатом, рассказывающий о видах рекламы, и я в очках виртуальной реальности с Ириной комнатой. Закрытое городское пространство, между здесь и там по двум каналам связи. Это была точка утверждения нашего возможного присутствия в пространстве.

- А ты не чувствуешь свою беспомощность?, - спросил меня Денис, когда мы закончили Скайп-маршрут, - мы сейчас показали город пяти людям, а их сколько живёт в ПНИ?

- 150 000 примерно, -говорю.

Вопрос про беспомощность - главный для меня в этой акции. Исследуя, что происходит с человеком в десятилетия изоляции, я на разных уровнях испытываю беспомощность, будучи дееспособным человеком, живущим в открытом мире. Беспомощность тела, сменяющихся идентичностей, возможностей коммуникации.

В течение всего маршрута мы обсуждали возможные технологии, которые помогут изолированным людям иметь связь с внешним миром. Увидеть Парк культуры, приближающийся поезд метро, детей в Нескучном саду. Для этого всего, конечно, есть панорамы Гугл, да хоть те же видео на Ютубе. Но когда ты десятки лет находишься в одном и том же пространстве, за панорамами как никогда оказывается важен реальный человек. Живой голос. Те самые его комментарии и ракурсы. Как и за очками виртуальной реальности - живое тело.

А ещё мы говорили про одиночество. Про то, как люди в городе ищут возможности от нее ненадолго спастись. И как оказывается, именно заборы, изоляции и ограничения могут давать эти возможности. И вопреки всем степеням беспомощности обозначать ту самую важность живого голоса, важность присутствия.

Антон, Денис, Ваня! Спасибо вам за эту связь и наше знакомство! Отдельное спасибо Саша Дванова за связь из Марселя!

Мы и дальше будем продолжать подобные включения из города для жителей ПНИ, которые не могут в него выходить. Если у вас есть возможность выйти в скайп, пройти с нами свой любимый маршрут в Москве или мысли о том, как усовершенствовать связь "Между здесь и там" - пишите мне, Владимир Колесников или техническому директору всего Михаил Левин

*
*В точках города и времени, продиктованными мне жителям нескольких ПНИ, я пытаюсь передвигаться в очках виртуальной реальности, в которых транслируются панорамные видео и фото повседневной жизни московских интернатов.

Фото: Natalia Budantseva

Фото Катрин Ненашевой.

Фото Катрин Ненашевой.

Фото Катрин Ненашевой.

Фото Катрин Ненашевой.

Фото Катрин Ненашевой.

Фото Катрин Ненашевой.


Фото Катрин Ненашевой.

Фото Катрин Ненашевой.

Фото Катрин Ненашевой.

Фото Катрин Ненашевой.

 
 
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