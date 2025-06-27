Иру не выпустили из ПНИ в город. Все, что нам осталось - сделать для неё скайп включение, в онлайн-режиме пройдя по разным точкам Москвы. В передвижениях мы использовали и виар-шлем - в очках -комната Иры, на проводе -эфир из её палаты, в которой живут две девушки Кати. Они из детского дома и в городе совсем никогда не были. Герои по эту сторону забора: Антон, юрист, сейчас получает образование дефектолога. Антон какое-то время работал в хосписе "Дом с маяком", сейчас взял отпуск. В мессенджере Антон написал мне, что не по наслышке знает о том, что такое психиатрия в России. Как оказалось, близкий человек Антона попал в ПНД. Пробыл там несколько недель, а теперь в течение пяти лет должен проходить комиссии -отмечаться, фактически как бывший заключённый. "В этой систему может попасть абсолютно любой. Люди, которые работают в таких учреждениях, не воспринимают тебя как самостоятельного человека, они настроены на агрессию. Это не способствует никакому восстановлению". Денис, дизайнер. В мессенджере Денис написал, что сам живёт в параллельной реальности, потому что не так давно переехал в Москву. Иван, учитель в Школе для слабослышащих детей. Участников маршрута мы просили выбрать важные/интересные для них места в городе. Начали от Нескучного сада, который выбрали Антон и Иван. Попали на детскую площадку, где очки вызвали всплеск интереса у детей. Возможность сразу же выйти на связь с теми, в чьей комнате ты только что оказался, здорово способствовала тому, чтобы тут же знакомиться с жителями ПНИ онлайн и охватить как можно больше новых зрителей на улице. Тема детей для тех, кто живёт в ПНИ -особенная. Как я писала, некоторые жители интерната, особенно выросшие в детских домах и не жившие в открытом пространстве, вообще видели детей только по телевизору, сами будучи взрослыми. Вход в ПНИ детям до 18 лет запрещён, а заводить какие бы то ни было отношения и тем более семьи в учреждении тоже строго запрещают. Поэтому возможность увидеть реальных детей и пообщаться с ними есть только через скайп. Мы по очереди вели трансляцию, передавая друг другу телефон. Роль транслятора -особая. Появляется возможность проанализировать свой ракурс зрения на окружающее пространство. Да и часто ли мы комментируем вслух происходящее рядом с нами? Антон говорит, что в такой ситуации ощущаешь, как тебя слушают и слышат, и поэтому говорить становится легче. Денису наоборот - по-началу комментировать происходящее было сложно. - А что там комментировать? Мы им показываем, что происходит ведь. Зачем своё восприятие привязывать?

Но не привязать не получается, и это самое ценное, что есть в прямой трансляции для тех, кто живёт в ПНИ. Это про важность каждого угла зрения и историю, по обе стороны забора. Так, проходя мимо сгорбившейся бабушки у Парка Культуры, просящей милостыню, Денис спросил: - Изнанку жизни мы не показываем?

Мы показали ребятам бабушку. -А теперь давайте спросим у жителей ПНИ, дать ли ей денег. -Дайте, но узнайте, что с ней произошло и почему она здесь, - откомментировали девушки. Мы подошли. Спросили, у бабушки, что с ней произошло и где она живёт.

Под слоями пальто и платков оказалась не бабушка, а скорее всего, молодой человек лет 15-17. После пары вопросов "Бабушка" куда-то засобиралась. Наверное, мы всей скайп-командой до конца не поняли, что произошло и кто это был. Предположение о том, что образ используется для заработка, стало неожиданным для тех, кто живёт в интернате -Зачем так делать? Откуда это?, - не понимали они. - Я пришёл показать чувакам, что они проебывают!, - мы продолжили скайп-включение из пивбара, куда пришли с Денисом. Постановочных мест для выхода на связь мы не выбирали, и участникам скайпа по ту сторону забора позже просто предложили пойти по привычным. Ребята из ПНИ уже несколько раз просили сделать трансляцию из бара, чтобы понять, как вообще выглядят такие места. А потом была трансляция из метро. Антон на прямом включении с интернатом, рассказывающий о видах рекламы, и я в очках виртуальной реальности с Ириной комнатой. Закрытое городское пространство, между здесь и там по двум каналам связи. Это была точка утверждения нашего возможного присутствия в пространстве. - А ты не чувствуешь свою беспомощность?, - спросил меня Денис, когда мы закончили Скайп-маршрут, - мы сейчас показали город пяти людям, а их сколько живёт в ПНИ? - 150 000 примерно, -говорю. Вопрос про беспомощность - главный для меня в этой акции. Исследуя, что происходит с человеком в десятилетия изоляции, я на разных уровнях испытываю беспомощность, будучи дееспособным человеком, живущим в открытом мире. Беспомощность тела, сменяющихся идентичностей, возможностей коммуникации. В течение всего маршрута мы обсуждали возможные технологии, которые помогут изолированным людям иметь связь с внешним миром. Увидеть Парк культуры, приближающийся поезд метро, детей в Нескучном саду. Для этого всего, конечно, есть панорамы Гугл, да хоть те же видео на Ютубе. Но когда ты десятки лет находишься в одном и том же пространстве, за панорамами как никогда оказывается важен реальный человек. Живой голос. Те самые его комментарии и ракурсы. Как и за очками виртуальной реальности - живое тело. А ещё мы говорили про одиночество. Про то, как люди в городе ищут возможности от нее ненадолго спастись. И как оказывается, именно заборы, изоляции и ограничения могут давать эти возможности. И вопреки всем степеням беспомощности обозначать ту самую важность живого голоса, важность присутствия. Антон, Денис, Ваня! Спасибо вам за эту связь и наше знакомство! Отдельное спасибо Саша Дванова за связь из Марселя! Мы и дальше будем продолжать подобные включения из города для жителей ПНИ, которые не могут в него выходить. Если у вас есть возможность выйти в скайп, пройти с нами свой любимый маршрут в Москве или мысли о том, как усовершенствовать связь "Между здесь и там" - пишите мне, Владимир Колесников или техническому директору всего Михаил Левин *

*В точках города и времени, продиктованными мне жителям нескольких ПНИ, я пытаюсь передвигаться в очках виртуальной реальности, в которых транслируются панорамные видео и фото повседневной жизни московских интернатов. Фото: Natalia Budantseva













































