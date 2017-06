Кстати, так уж честности ради (я при этом на стороне Любы Соболь и ее праведного гнева), хочу дать свой комментарий по истории с Омским санаторием и счетом помощницы Мизулиной.

Что касается правоприменения банковскими работниками 115-ФЗ в России и его аналогов в тех странах, в которых все вроде лучше с дорогами и менеджментом и вообще мы к ним стремимся.

Это тот который: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Угадайте сколько раз меня лично, обыскивали, допрашивали, проверяли на терроризм и блочили счета моего физлица за поддержку Надежды Савченко, Олега Сенцова и всех остальных крымских узников на территории российской юрисдикции и на территории иных юрисдикций.

Ответ:

В России НОЛЬ РАЗ! ПРЯМО ВОТ НОЛЬ. Хотя у нас помимо транзакций, которые могут изучить примерно все мешающие жить ведомства, еще и на сайте русским языком написано кому идет помощь. А родственники политзеков благодарили со страниц особо нажористых украинских изданий.

В Европе - два раза.

- У вас деньги на помощь Сенцову? Вообще-то он осужден за терроризм в России

- ну ээ мы вот, вот справка от Амнести, вот справка от Фигамнести, а вот решение Спортлото! А также Русские хакеры и Путин кровавый тиран

- деточки, он у вас террорист! Вы террористу помогаете?

- но в ЕСПЧ направлено, блокчейн, эджайл, машинг лернинг

- где направлено? На заборе тоже направлено! Мы обязательно разблокируем все ваши счета, когда докажете, что вы не террорист, а также что такое Украина.

- вы ебанулись что ли?

- охрана, выведите эту русскую пожалуйста!

И всё. И хер вы че докажете. Без русского лоха и жизнь плоха.

Пейпал - аналогично. "вы собираете деньги в пользу третьих лиц, а потому мы блочим вас навсегда, идите нахуй".

Вот я теперь созерцаю зависшие на пейпале 1000 долларов, а это между прочим экспертиза Галяшкину. А у нас еще Алексей Политиков на очереди и еще одна уголовка.

И вот сиди и смотри на эту тыщу. И продолжай строить планы, как пожалуешься в Нью-Йорк Таймс и Гардиан на то, как Пейпал заблочил кошелек помощи российским политзекам.

А заодно заблочили и меня, как физлицо. Допустим, я завтра перестану заниматься заниматься правозащитой и уйду в продавцы цветов. Но Пейпал и весь прекрасный западный мир это волновать не будет от слова совсем. Помогал политзекам в России? С Путиным боролся? А ну-ка, давай-ка, уебывай отсюда!

Можно конечно предположить, что я в сговоре с Путиным лично. И все кто такой вывод делают могут дальше не читать.

А для всех остальных - какой вывод можно сделать? Почему так происходит?

Да в общем-то потому, что тем и отличается своя земля от чужой. Что любой банковский работник, сотрудник яндекса и даже работник прокуратуры живет не в вакууме. Тем, что вообще-то есть законы, а есть правоприменение. А еще есть твоя накопленная репутация.

Есть понимание у каждого участника любых событий, что жизнь не кончится после Путина и всем нам тут жить, и давайте выстраивать отношения. Тем, что у нас реально можно открыто декларировать цели, отзваниваться, предупреждать что, зачем, почему и откуда. Но да, очень важно, чтобы декларируемое совпадало с реальностью.

Потому что для Сбера чувствительно, если Баронова будет орать громко в соцсетях, так как они хотят, чтобы им приносили деньги любые люди, в том числе "2% оппозиционеров" (это 2 800 000 Клиентов, ага), а не прятали назад в трехлитровые банки согласно генетической памяти.

А для меня важно, чтобы никакой ИГИЛ деньги не присылал и потому я всегда на связи со всеми финансовыми организациями, которые мне дают свои услуги и проверяю все подозрительные транзакции.

Несколько раз при платежах от меня или структур, имеющих ко мне отношение, банки блочили счета, на которые приходили деньги. Звонили, разбирались, обсуждали почему так могло произойти, сотрудники копались в вопросе и всегда все разблокировывалось.

Такой уровень сервиса, повторюсь, совершенно невозможен ни с одной западной финансовой организацией.

Можете хоть обвстречаться со всем дип.корпусом западным, быть знакомы с авторитетными западными НКО и НГО, а также правительственными организациями, но вы все равно идете нахуй because fuck you that's why!

И это то самое, что дает тебе понимание значения слова гражданин. Я на своей земле. Я со своими людьми. И здесь все свое, родное. А потому разобраться можно будет даже в тюрьме. Нет, не приспособиться. А именно отстоять свои права.

Но для этого нужно по-настоящему верить в то, что говоришь и делаешь.