Сейчас у стен администрации президента идет противостояние по теме реновации, порядка 300 человек пришли туда от здания Госдумы, где сегодня проходил закрытый круглый стол по этому вопросу. Однако, я думаю, что это, по сути, признаки агонии общества в Москве и конвульсии демократии, которую пытались строить после распада СССР.

Дело в том, что в Москве на текущий момент наблюдается жесточайший дефицит общественных пространств и инфраструктуры. Протестующие совершенно логично говорят, что дальнейшее уплотнение повлечет за собой пропорциональное ухудшение жизни всех москвичей, однако власти совершенно серьезно нацелились на то, чтобы впихнуть невпихуемое и окончательно доказать, что Москва - резиновая. И встретили громкое одобрение ранее молчаливого большинства, которое почувствовало запах, который они узнают с закрытыми глазами за версту. Запах халявы!

Если вы посмотрите на все кризисные точки последних лет, у них один корень - катастрофический недостаток общедоступной инфраструктуры. Казалось бы, если для 20-ти миллионов не хватает, то как будет хватать для 30-ти миллионов? Но я знаю как. Путем ограничений. Очевидно, что тактика ограничения использования дефицитного ресурса по примеру платных парковок уже политически принята как правильная и дальше она будет всё дальше расширять своё применение на другие сферы. Если вы думаете, что после победы платных парковок они остановятся, ха! Щаз!

Этот алгоритм, который, помимо всего показал, что народ его скушал и даже сам себя убедил, что это типа "по европейски", будет тиражироваться и на другие сферы жизни. Например, очевидно будут давки в метро утром или вечером. Повысят тариф на вход в это время до 300 рублей, а единые в это время работать не будут. Если хочешь домой подешевле, езжай после 21-00. Или проезд на электричке будет стоить утром и вечером не 60 рублей, а 600 рублей. Будет не хватать воды? Не вопрос - куб холодной будет стоить 500 рублей. Будет нехватать канализации? Будете меньше срать и делать это по счетчикам. Мусор некуда вывозить? ОК, введут индивидуальный учет мусора. А те, кто будет тайком подкидывать мусор на газон (прямо как бумажка на номер), получат штраф от бдительных соседей, которые сфотографируют нарушителей приложением "Помощник Москвы".

В общем тут поле непаханное, чтобы оцифровать и "оптимизировать" расход ресурсов в городе так, чтобы сгладить пиковые нагрузки да еще и бабла поднять. Очевидно, что именно по этому сценарию и пойдет дальнейшее развитие событий в Москве. Резкое _удорожание_ любой _инфраструктуры_ и по всему городу для того, чтобы стройка жилья не останавливалась ни на секунду. Насколько быстро этот сценарий реализуется никто не знает. Но тренд задан, думаю, что через 20 лет никто уже не вспомнит сегодняшнюю Москву, равно как уже никто не помнит старую добрую ламповую аналоговую Москву 1997-го года... А если людей можно ограничить в потреблении ресурсов, да еще они сами за это руками и ногами, значит сюда можно безнаказанно впихнуть еще с десяток миллионов человек.

Можете, кстати, примерить на себя этот расчет. Вы через 20 лет в Москве должны будете потреблять ресурсов меньше на треть. Представили? Смеетесь над французами, которые всей семьей из одной раковины умываются и зубы чистят? Это будущее всех нас ждет, друзья. А началось всё с платных парковок, помните об этом.