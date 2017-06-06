Как служить власти, сохраняя репутацию 6.06 16:03 589 Lilia Shevtsova Московский Художественный академический театр им. Горького (МХАТ) договорился о сотрудничестве со Следственным комитетом в деле «нравственного воспитания и поддержания патриотического духа сотрудников Следственного комитета». Дело не только в том, что этот шаг наносит удар по репутации творческой интеллигенции. Ирония в том, что откровенное служение интеллигенции власти в лице ее охранительного органа(!) подрывает жизнеспособность системы самодержавия. Почему? Да потому, что лишает единовластие инструмента, который позволяет ему сохранять цивилизованный вид и одновременно облегчает отток общественных эмоций в безопасное для власти русло. Лев Гудков и Борис Дубин писали об интеллигенции, как «массовой бюрократии», которая участвует в «воспроизводстве» тоталитарного общества. А «собственный интерес» интеллигенции связан со «смягчением «крайностей» в отношениях между опекающей властью и подопечным населением». И действительно: российская интеллигенция известна своим неутомимым «душекопательством» и переводом общественного недовольства в трансцендентальное измерение вместо поиска путей для нормальной земной жизни, что делает ее антимодернистским ресурсом. Именно морализаторская роль интеллигенции и ее постоянное брюзжание по поводу власти, не выходящее, однако, в разрушительное для власти поле, обеспечивает ее системную роль. Сама же интеллигенция при этом сумела сохранить свой «дуалитет»- служить власти, не теряя репутации.

Эта традиция «быть внутри( но не явно) и вне» системы в породила поколение пост-модернистов в искусстве и культуре, которое имеет возможность демонстрировать критическое к власти отношение, не вступая с властью в конфликт и даже поддерживая дружбу с ее представителями. «Казус Кирилла Серебренникова» с обысками стал нарушением так славно работающей модели. Но президент Путин сам исправил прокол, не ограничившись своим комментарием - « Дураки!». Путин прибыл в Питер для беспрецедентного события - награждения Даниила Гранина государственной премией в Константиновском дворце, для чего прихватил с собой кремлевский оркестр и роту почетного караула. Тем самым, Путин показал, как важно для Кремля и для него лично сохранение интеллигенции в роли морального камертона, к которому власть может прислониться или просто прикоснуться.

Словом, Кремль решил возвратиться к традиционной модели, дав творческой интеллигенции возможность жить и дальше в рамках «дуалитета». Если, конечно, она не вздумает участвовать в маршах Навального («казус Серебренникова» должен напоминать, что власть раздражать не стоит). Но роптать можно. И критиковать Министерство культуры с Мединским - пожалуйста! Писать письма власти с просьбой действовать ««без излишней жестокости» по отношению к членам своего клана- даже приветствуется.

Самодержавие заинтересовано в сохранении межеумочного состояния общества- ни так ни сяк; ни то – ни се. Релятивизм и относительность всего и вся, в том числе своих правил, стирание граней между реальным и фикцией, правдой и ложью, справедливым и несправедливым - идеальная среда обитания системы, которая хочет оставаться в 16 веке и в то же время быть участником глобализации в 21 веке. Двойная роль интеллигенции с ее быть «внутри и вовне», позволяющая ей придавать власти человеческий облик, при этом сохраняя свою репутацию, является эффективным средством поддержания системной межеумочности.

И вот сейчас, когда все устаканилось, МХАТ поступает столь опрометчиво. Ну, зачем идти в обслуживание власти? Ведь можно помогать Кремлю не столь вульгарно. Мхатовская однозначность бьет по системе, которая выживает через постмодернизм. Самодержавие, лишившись интеллектуального макияжа, начинает приобретать зловещий оскал. Ох, как грубо, господа мхатовцы.

PS. Межеумочность поддерживается и экспертным слоем интеллигенции- но сообразно своей профессии. Самый успешный способ быть «внутри и вовне» - через выбор предмета обсуждения. Если ты специализируешься на вопросе «Уйдет ли Путин или останется?», либо обсуждаешь непрерывное движение амеб на политической сцене и при этом вселяешь надежду, что суета в Думе является признаком прогресса- это твой вклад в спасительный для системы релятивизм. И твое оправдание для пребывания в профессии. Обсудить в блоге автора