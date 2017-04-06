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#МойПервыйМитинг
28.03 число просмотров 356 число записей 3
 
Майдан нетунеядцев
26.03 число просмотров 1658 число записей 12
 
Убийство Дениса Вороненкова
26.03 число просмотров 5074 число записей 19
 
#МеняНеВзяли
23.03 число просмотров 505 число записей 5
 
Без Евровидения
23.03 число просмотров 3157 число записей 18
 
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Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 4927 число записей 25
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 3157 число записей 20
 
Без Евровидения
23.03 число просмотров 3157 число записей 18
 
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Топ-10 политических событий недели 2-8 апреля от Фонда "Петербургская политика"
Топ-10 политических событий недели 2-8 апреля от Фонда "Петербургская политика" 9.04 11:03 число просмотров 378
Mikhail Vinogradov
 
1. Анонимные теракты в Санкт-Петербурге и Астрахани
2. Неудача попытки усиления антитеррористической повестки с помощью траурных митингов-концертов
3. Новое раздруживание с Трампом, Эрдоганом и в перспективе Си Цзиньпином
4. Выдвижение председателем правительства компотной линии защиты
5. Социологические войны вокруг динамики популярности премьера и восприятия протестных акций
6. Моделирование разлома в стане оппозиции с помощью активности Дадина и освобождения Развозжаева
7. Подчинение Росстата МЭР в целях повышения экономического оптимизма
8. Концентрация раздачи президентских грантов внутри одного фонда-оператора вместо 9
9. Предложение иркутского губернатора Левченко совместить президентские выборы с референдумом о восстановлении выборности мэров
10. Первый прецедент мягкого соединения судебной и губернаторской власти
 
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