1. Анонимные теракты в Санкт-Петербурге и Астрахани

2. Неудача попытки усиления антитеррористической повестки с помощью траурных митингов-концертов

3. Новое раздруживание с Трампом, Эрдоганом и в перспективе Си Цзиньпином

4. Выдвижение председателем правительства компотной линии защиты

5. Социологические войны вокруг динамики популярности премьера и восприятия протестных акций

6. Моделирование разлома в стане оппозиции с помощью активности Дадина и освобождения Развозжаева

7. Подчинение Росстата МЭР в целях повышения экономического оптимизма

8. Концентрация раздачи президентских грантов внутри одного фонда-оператора вместо 9

9. Предложение иркутского губернатора Левченко совместить президентские выборы с референдумом о восстановлении выборности мэров

10. Первый прецедент мягкого соединения судебной и губернаторской власти