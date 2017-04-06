|Топ-10 политических событий недели 2-8 апреля от Фонда "Петербургская политика"
|9.04 11:03
|378
|Mikhail Vinogradov
|1. Анонимные теракты в Санкт-Петербурге и Астрахани
2. Неудача попытки усиления антитеррористической повестки с помощью траурных митингов-концертов
3. Новое раздруживание с Трампом, Эрдоганом и в перспективе Си Цзиньпином
4. Выдвижение председателем правительства компотной линии защиты
5. Социологические войны вокруг динамики популярности премьера и восприятия протестных акций
6. Моделирование разлома в стане оппозиции с помощью активности Дадина и освобождения Развозжаева
7. Подчинение Росстата МЭР в целях повышения экономического оптимизма
8. Концентрация раздачи президентских грантов внутри одного фонда-оператора вместо 9
9. Предложение иркутского губернатора Левченко совместить президентские выборы с референдумом о восстановлении выборности мэров
10. Первый прецедент мягкого соединения судебной и губернаторской власти
|Обсудить в блоге автора
Смотри также:
Сюжет по теме
|
Скорбь по разнарядке