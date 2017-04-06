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Александр Плющев
6.04 16:26 |  число просмотров 451

Я вчера предположил, что кто-нибудь из читателей опознает в молодых людях, которые первыми, под камеры отправились возлагать цветы к обелиску «Ленинград» членов каких-нибудь околокремлевских орагнизаций. И точно, не прошло и пары часов, как я получил письмо:

«Меня зовут Александр Кукин, я выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Вчера в Медузе была опубликована заметка «В Александровском саду началась акция памяти погибших в Петербурге», в которой была упомянута организованная группа людей, представившихся студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана. По моей информации, никто в Бауманке такую группу людей не организовывал (ни Студенческий совет, ни Профсоюз, ни ССУ, я спрашивал у знакомого из администрации).»

И дальше — разбор видеороликов, где можно увидеть тех же самых людей. Вот съемка того же возложения цветов, только с другого ракурса, снимали уже не телевизионщики, а сами участники.

 

И вот уже на 41-й секунде мы видим человека чрезвычайно похожего на бывшего лидера Румола, ныне активиста Антимайдана Антона Демидова. Конечно же, он чисто случайно смотрел теливизор, когда по нему объявляли об акции, захватил одинаковые с остальными гвоздики и незамедлительно пришел в Александровский сад поскорбеть.

Снимок экрана 2017-04-06 в 2.06.06

Лиц участников тут почти не видно, но обратите внимание на обведенного паренька в очереди, мы с ним еще встретимся

photo_2017-04-06_02-02-50

Александр обращает внимание, что ролик выложен на канале проекта «60 секунд», где уже не впервые появляются активисты движения Антимайдан, которые обозначаются как «скорбящие москвичи, возлагающие цветы там-то». Однако впервые они представляются журналистам как организованная группа студентов Бауманки.

И действительно, вот они скорбят по послу Андрею Карлову

 

Демидов тут прямо с первых кадров.

Снимок экрана 2017-04-06 в 2.15.05

А вот они уже чтят память Виталия Чуркина

 

Ой, кто это в центре кадра?

Снимок экрана 2017-04-06 в 2.17.01

Знакомьтесь, Аркадий Гричишкин. Это он провоцировал драку с подростками 2 апреля на Манежной площади. Был задержан полицией, фоточку бережно сохранил во вконтактик. Очевидно, что полиция была к нему снисходительна, во всяком случае, семь суток ему не точно не дали, поскольку это именно он обнаруживается в очереди желающих возложить цветы к обелиску «Ленинград», помните, я просил не забыть этого паренька? Широка русская душа: и подраться, и поскорбеть может с одинаковой удалью, молодец.

Гричишкин вообще активный, Навальный должен помнить его в лицо, поскольку тот приставал к нему, как минимум, дважды — в Кирове и Екатеринбурге

Скорбящим Гричишкин был замечен и на панихиде памяти Доктора Лизы.

 

А вот активистка Антимайдана Екатерина Федонькина не удержалась и поставила к себе в ВК ролик с телерепортажем, в который попала. Нельзя же не похвастаться

Снимок экрана 2017-04-06 в 2.34.42

Мило, правда?

Вот еще один, похожий на антимайдановца Никиту Зарю,

Снимок экрана 2017-04-06 в 3.08.49

но ему хватает мозгов ВКонтактике не хвастаться.

Просто люди любят скорбь, знают, умеют, практикуют. Дело поставлено на поток, на панихиды ходят, как на работу. Этих людей защищает и оправдывает Соловьев, за этих людей вписывается канал Россия-24. Это их я оскорбил своим грубым замечанием о том, что у них в руках одинаковые гвоздики.

Итак, Александр Кукин резюмирует:

В Youtube есть канал 60sec, позиционирующий себя как небольшое СМИ, на деле являющийся рупором движения Антимайдан, он периодически освещает акции скорби активистов антимайдана как «москвичи возложили цветы там-то» (или же активисты антимайдана используются как «скорбящие по вызову» для производства видеороликов на этот канал). Этот канал периодически выдает ролики об акциях в отношении оппозиции (Навального и Касьянова) в других городах России, хотя почти весь остальной контент — исключительно московский. На акциях можно узнать одних и тех же людей, есть имена и сслыки на профили вк помимо Аркадия Гричишкина, активистов антимайдана, которые последовательно присутствуют на акциях в разных городах против Навального и Касьянова.Особенно по-сволочному, конечно, выглядит этот мухлеж с акциями скорби. А уж то, что эти бывшие румоловцы, нынче антимадановцы, представляются журналистам организованными студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана и заставило меня написать вам.»

Спасибо ему огромное за наблюдательность и за это письмо.

В Кремле, надо полагать, в ярости от такого дешевого водевиля, когда на панихиды чуть ли не одни гопники ходят. Самим-то не надоело всю эту гибридную реальность конструировать? Что-то мне подсказывает, что всю эту гоп-компанию мы увидим сегодня вечером на экстренно созванном и не иначе как чудесным образом согласованном митинге. И не только сегодня, и не только там. Когда я писал этот пост, пришла новость о том, что куратором патриотической платформы «Единой России» станет один из основателей «Антимайдана» Дмитрий Саблин. С поставками скорбящих провокаторов в ближайшее время дефицита явно не предвидится.
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