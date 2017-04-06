Я вчера предположил, что кто-нибудь из читателей опознает в молодых людях, которые первыми, под камеры отправились возлагать цветы к обелиску «Ленинград» членов каких-нибудь околокремлевских орагнизаций. И точно, не прошло и пары часов, как я получил письмо: «Меня зовут Александр Кукин, я выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Вчера в Медузе была опубликована заметка «В Александровском саду началась акция памяти погибших в Петербурге», в которой была упомянута организованная группа людей, представившихся студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана. По моей информации, никто в Бауманке такую группу людей не организовывал (ни Студенческий совет, ни Профсоюз, ни ССУ, я спрашивал у знакомого из администрации).» И дальше — разбор видеороликов, где можно увидеть тех же самых людей. Вот съемка того же возложения цветов, только с другого ракурса, снимали уже не телевизионщики, а сами участники. И вот уже на 41-й секунде мы видим человека чрезвычайно похожего на бывшего лидера Румола, ныне активиста Антимайдана Антона Демидова. Конечно же, он чисто случайно смотрел теливизор, когда по нему объявляли об акции, захватил одинаковые с остальными гвоздики и незамедлительно пришел в Александровский сад поскорбеть. Лиц участников тут почти не видно, но обратите внимание на обведенного паренька в очереди, мы с ним еще встретимся Александр обращает внимание, что ролик выложен на канале проекта «60 секунд», где уже не впервые появляются активисты движения Антимайдан, которые обозначаются как «скорбящие москвичи, возлагающие цветы там-то». Однако впервые они представляются журналистам как организованная группа студентов Бауманки. И действительно, вот они скорбят по послу Андрею Карлову Демидов тут прямо с первых кадров. А вот они уже чтят память Виталия Чуркина Ой, кто это в центре кадра? Знакомьтесь, Аркадий Гричишкин. Это он провоцировал драку с подростками 2 апреля на Манежной площади. Был задержан полицией, фоточку бережно сохранил во вконтактик. Очевидно, что полиция была к нему снисходительна, во всяком случае, семь суток ему не точно не дали, поскольку это именно он обнаруживается в очереди желающих возложить цветы к обелиску «Ленинград», помните, я просил не забыть этого паренька? Широка русская душа: и подраться, и поскорбеть может с одинаковой удалью, молодец. Гричишкин вообще активный, Навальный должен помнить его в лицо, поскольку тот приставал к нему, как минимум, дважды — в Кирове и Екатеринбурге Скорбящим Гричишкин был замечен и на панихиде памяти Доктора Лизы. А вот активистка Антимайдана Екатерина Федонькина не удержалась и поставила к себе в ВК ролик с телерепортажем, в который попала. Нельзя же не похвастаться Мило, правда? Вот еще один, похожий на антимайдановца Никиту Зарю, но ему хватает мозгов ВКонтактике не хвастаться. Просто люди любят скорбь, знают, умеют, практикуют. Дело поставлено на поток, на панихиды ходят, как на работу. Этих людей защищает и оправдывает Соловьев, за этих людей вписывается канал Россия-24. Это их я оскорбил своим грубым замечанием о том, что у них в руках одинаковые гвоздики. Итак, Александр Кукин резюмирует: В Youtube есть канал 60sec, позиционирующий себя как небольшое СМИ, на деле являющийся рупором движения Антимайдан, он периодически освещает акции скорби активистов антимайдана как «москвичи возложили цветы там-то» (или же активисты антимайдана используются как «скорбящие по вызову» для производства видеороликов на этот канал). Этот канал периодически выдает ролики об акциях в отношении оппозиции (Навального и Касьянова) в других городах России, хотя почти весь остальной контент — исключительно московский. На акциях можно узнать одних и тех же людей, есть имена и сслыки на профили вк помимо Аркадия Гричишкина, активистов антимайдана, которые последовательно присутствуют на акциях в разных городах против Навального и Касьянова.Особенно по-сволочному, конечно, выглядит этот мухлеж с акциями скорби. А уж то, что эти бывшие румоловцы, нынче антимадановцы, представляются журналистам организованными студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана и заставило меня написать вам.» Спасибо ему огромное за наблюдательность и за это письмо. В Кремле, надо полагать, в ярости от такого дешевого водевиля, когда на панихиды чуть ли не одни гопники ходят. Самим-то не надоело всю эту гибридную реальность конструировать? Что-то мне подсказывает, что всю эту гоп-компанию мы увидим сегодня вечером на экстренно созванном и не иначе как чудесным образом согласованном митинге. И не только сегодня, и не только там. Когда я писал этот пост, пришла новость о том, что куратором патриотической платформы «Единой России» станет один из основателей «Антимайдана» Дмитрий Саблин. С поставками скорбящих провокаторов в ближайшее время дефицита явно не предвидится.