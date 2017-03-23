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Про инвалидов, которых не должно быть жалко
Про инвалидов, которых не должно быть жалко 13.03 18:20 число просмотров 1310
varlamov
 
Вчера стало известно, что от России на Евровидение поедет девушка с ограниченными возможностями. СМИ сейчас соревнуются в политкорректности, чтобы никого не обидеть. Но всё равно рано или поздно кто-то неуклюже что-то ляпнет, как-то неуместно пошутит, и общество займется любимым делом – травлей оступившегося, ведь ничто не объединяет людей так, как общий враг.

Я не знаю, кто и зачем решил послать на конкурс девушку в инвалидной коляске. Возможно, она действительно лучше всех поёт и достойно представит нашу страну. Но меня не оставляет ощущение, что девушку используют в политических играх. Ведь Евровидение – это не столько про песни, сколько про политику, а когда конкурс проходит в Киеве, здесь нельзя просто спеть. Здесь надо "переиграть хохлов". Посмотрим, как теперь украинцы будут критиковать нашу артистку! "Ах вы бездушные твари! Вы против инвалидов?!"

В любом случае, в ближайшее время нас ждет много споров, травли, показушного и циничного сочувствия к тем людям, на которых на самом деле всем насрать. Больше всего мы любим жалеть тех, до кого в реальной жизни нам нет никакого дела. Мы защищаем сироток, травим людей за неуместные высказывания об инвалидах, а за оскорбление ветеранов готовы кинуть человека в тюрьму. При этом никто не спешит взять сиротку на воспитание или как-то реально помочь инвалиду. Видимо, это какое-то подсознательное чувство вины за то, что на реальные дела решаются единицы.

Я по работе много общался с людьми с ограниченными возможностями. Меньше всего на свете им нужна наша жалость. Они живут в агрессивной среде, и морально они гораздо сильнее людей здоровых. Они привыкли ко всему, так что жалость им точно не нужна. Им нужно чувствовать себя полноценными членами общества. Но общество не готово их сегодня принять.

Это может показаться странным, но в бездуховной Европе и США инвалидов или сироток не жалеют. Не потому, что они такие бездуховные, просто зачем жалеть сироток, когда можно сделать так, чтобы не было детских домов (в том виде, в котором они существуют в России). Или зачем жалеть людей, которые оказались в инвалидном кресле, когда можно строить удобные города без подземных переходов, с чистыми улицами, нормальными подъездами домов. Чтобы инвалид мог самостоятельно выйти из дома и поехать на работу. Как выходите на работу вы.

У нас же обратная ситуация. Нам самим до сироток дела нет, но что если гадкие иностранцы возьмут и усыновят наших детей? Тяжело больных детей, которых все бросили, до которых никому в нашей стране нет дела, которые оставлены умирать в детских домах. Кого же мы жалеть тогда будем? Такого допустить ни в коем случае нельзя. Поэтому наша Дума принимает "закон Димы Яковлева" и запрещает усыновление детей иностранцами. Людоедский закон, ведь иностранцы могли усыновить больных детей, которых никто не хотел брать на воспитание в России. Они могли дать им шанс... Но детей лишили шанса на достойную жизнь. Лишили самых слабых и беззащитных. И что вы думаете – общество объединилось и начало травить депутатов, которые голосовали за этот закон, как оно травило Познера и Литвинову? Нет... Тишина...

Я уже много лет пытаюсь донести до читателей, что наши города недоступны для маломобильных граждан. Это не только инвалиды. Это пенсионеры, люди с колясками, просто больные люди. Они не могут физически преодолевать все эти лестницы. Они не могут спускаться под землю, просто чтобы перейти дорогу. Именно поэтому вы не увидите внеуличных переходов в США или Европе.

Но если мы завтра сделаем города, доступные всем, как же нам тогда жалеть инвалидов? Кого же нам тогда защищать от нападок Познера и Литвиновой? Вы только представьте, что завтра человек с ограниченными возможностями в России сможет вести полноценный образ жизни! Что он сможет перейти дорогу!!! Нет, вы только представьте, ОН САМ ПЕРЕЙДЁТ ТВЕРСКУЮ! Без помощи! И пойдет на работу сам, и спустится в метро сам. И заедет в низкопольный трамвай с правильной платформы. И больше не надо будет жалеть его, ведь ему не нужна жалость.

Но нет, в комментариях к каждому такому посту молодые и здоровые люди поднимают вой, что им придётся на 2 минуты дольше сидеть в своей машине! Из-за каких-то там бабок, калек и убогих... Пробки, ко-ко-ко, попка затечет на кожаном кресле...

И никто не травит мэра-дурака, который делает городскую среду недоступной, который не чистит снег с улиц, так что по городу нельзя пройти даже здоровому человеку. Тишина...

У России большое доброе сердце. Мы готовы любить и жалеть слабых, утопить их в своей любви, но не готовы обеспечить им достойную жизнь. И главное здесь не оказаться по ту сторону, где тебя начнут жалеть, а то зажалеют до смерти.
 
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