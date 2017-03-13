Столько вопросов и сомнений. Я не понимаю, почему нельзя было устроить нормальный национальный отбор? Почему всё решалось в тиши закрытых кабинетов Музыкальной дирекции Первого канала? Причём в обстановке такой секретности, что ни одной серьёзной утечки не было даже на уровне звукорежиссёров, готовящих песню. Почему нельзя было сделать яркое шоу из отбора? Был бы ещё один конкурс талантов. Почему бы и нет? Вместо этого вчера мы стали свидетелями очень странного решения, от которого веет циничным расчётом. нас просто поставили перед фактом. А кто станет критиковать ,окажется на месте Познера с Литвиновой. И, если честно, лично у меня много сомнений в том, стоит ли вообще ехать в Киев. С одной стороны, я всегда выступал за то, чтобы музыка объединяла. Но за последние два года Украина под надуманными предлогами отказывала во въезде почти всем нашим артистам, запрещает наши фильмы и сериалы, откровенно издевается и унижает собственных артистов, которые выступают у нас. Не факт ещё, что пустит к себе и Юлию Самойлову, ведь она выступала в Крыму. То есть обстановка категорически не праздничная. Может и не стоило участвовать в Евровидении в этом году, ведь со всех сторон это решение спорное.