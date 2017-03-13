Сразу две темы, связанные с людьми с ограниченными возможностями, широко обсуждаются в медиа: извинения, которые принесли Рената Литвинова и Владимир Познер участнику шоу "Минута славы" без ноги, а также певица Юлия Самойлова. Девушка, передвигающаяся на коляске, будет представлять Россию на "Евровидении".
Дайте-ка и я отпишусь по поводу направления на "Евровидение" Юлии Самойловой.
Да, провокация. Но не могу не признать - красивая провокация! Хорошо просчитанный цугцванг. При этом даже если на уровне украинских властей попытаются минимально "сохранить лицо" страны, принимающей конкурс, найдётся немало "украинских патриотов", которые сумеют кинуть не одну лопату дерьма на вентилятор. Направленный, кстати, в их же сторону. Ибо, как показывает моя практика, вышиватники ничуть не лучше ватников, ибо ментально выросли из совков.
Первый канал принял решение послать на конкурс «Евровидение-2017» в Киев певицу на инвалидной коляске. Это очень плохое решение. Оно было бы очень хорошим для любого другого «Евровидения», но только не для того, которое будет проходить в Киеве.
Что-то не видела мнения про то, что старый дурак предъявил "запрещенный прием" одноногому танцору в то время, как организаторы конкурса зачем-то же допустили его до участия. Но это еще не вершина тройных стандартов.
Самый разгромный ответ, который может нанести Украина России за выдвижение неожиданного кандидата на "Евровидение" - путь от аэропорта до сцены конкурса без единого барьера, без пандусов на 60 градусов, без орущих теток-стюардесс, без опасных дверей. В общем - европейскую доступную среду.
Очередная минута позора Познера. Так и не извинившись за свои слова, он извинился за то, что его неправильно поняли (то есть, по сути, - за нас с вами). Протянул ручонку. В ответ услышал, что парень решил уйти с проекта, потому что не верит в объективное судейство (всем понятно, что источник необъективности - Познер). Как бы на это отреагировал нормальный человек? - "Оставайтесь. Уйду я". Как ответил тележурналист с ампутированной совестью? - "Ну что ж, жаль..."
Столько вопросов и сомнений. Я не понимаю, почему нельзя было устроить нормальный национальный отбор? Почему всё решалось в тиши закрытых кабинетов Музыкальной дирекции Первого канала? Причём в обстановке такой секретности, что ни одной серьёзной утечки не было даже на уровне звукорежиссёров, готовящих песню. Почему нельзя было сделать яркое шоу из отбора? Был бы ещё один конкурс талантов. Почему бы и нет? Вместо этого вчера мы стали свидетелями очень странного решения, от которого веет циничным расчётом. нас просто поставили перед фактом. А кто станет критиковать ,окажется на месте Познера с Литвиновой. И, если честно, лично у меня много сомнений в том, стоит ли вообще ехать в Киев. С одной стороны, я всегда выступал за то, чтобы музыка объединяла. Но за последние два года Украина под надуманными предлогами отказывала во въезде почти всем нашим артистам, запрещает наши фильмы и сериалы, откровенно издевается и унижает собственных артистов, которые выступают у нас. Не факт ещё, что пустит к себе и Юлию Самойлову, ведь она выступала в Крыму. То есть обстановка категорически не праздничная. Может и не стоило участвовать в Евровидении в этом году, ведь со всех сторон это решение спорное.
О боже, а ведь худшее впереди: как я понимаю, скоро будет Евровидение, и мне даже откуда-то стало известно, что туда отправлена девушка-инвалидка, а на каком-то телешоу был какой-то скандал с инвалидами и это прелюдия. Мне кажется, любые попытки как-то осмыслять Евровидение или рассуждать о чем-либо, относящемся к этому смотру колхозной самодеятельности - это просто дурновкусие. Но, повторюсь, телепропагандоны всех победили - хочешь ты или нет, смотришь ты или нет, но вся эта телевозня все равно проникнет в твое сознание, даже если с помощью тех, кто все это критикует. Какой-то замкнутый круг идиотизма.(
Извинения Познера и Ренаты Литвиновой перед танцором с ограниченными возможностями Евгением Смирновым на Минуте Славы проявили тот подсознательный протест, что испытывают многие россияне перед признанием своих ошибок.