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Пару слов о Евровидении
Пару слов о Евровидении
blogAlexey Ostudin
13.03 14:13 |  число просмотров 809
Я не понимаю, почему нельзя было устроить нормальный национальный отбор? Почему всё решалось в тиши закрытых кабинетов Музыкальной дирекции Первого канала?
 
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Про инвалидов, которых не должно быть жалко
Про инвалидов, которых не должно быть жалко
13.03 18:20 | число просмотров 525
blogvarlamov
Меня не оставляет ощущение, что девушку используют в политических играх. Ведь Евровидение – это не столько про песни, сколько про политику, а когда конкурс проходит в Киеве, здесь нельзя просто спеть. Здесь надо "переиграть хохлов"
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Сразу две темы, связанные с людьми с ограниченными возможностями, широко обсуждаются в медиа: извинения, которые принесли Рената Литвинова и Владимир Познер участнику шоу "Минута славы" без ноги, а также певица Юлия Самойлова. Девушка, передвигающаяся на коляске, будет представлять Россию на "Евровидении".
Создан: 13.03.2017 13:23, обновлен: 13.03.2017 18:04
Просмотров: 1513
Теги:
13 марта
Это же дичайше блевотная и унылая попсняссылка на данный пост
https://t.me/whalesgohigh/blogwhalesgohigh
13.03. 16:46
Полдня все обсуждают эту колясочницу Самойлову. Вы, вместо того, чтобы обсуждать, просто послушайте. Это же дичайше блевотная и унылая попсня. Фу. Надеюсь, снова просрут! https://youtu.be/7etEjF67M58
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Да, провокация. Но не могу не признать - красивая провокация!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kraiukhin/blogДмитрий Краюхин
13.03. 14:40
Дайте-ка и я отпишусь по поводу направления на "Евровидение" Юлии Самойловой. Да, провокация. Но не могу не признать - красивая провокация! Хорошо просчитанный цугцванг. При этом даже если на уровне украинских властей попытаются минимально "сохранить лицо" страны, принимающей конкурс, найдётся немало "украинских патриотов", которые сумеют кинуть не одну лопату дерьма на вентилятор. Направленный, кстати, в их же сторону. Ибо, как показывает моя практика, вышиватники ничуть не лучше ватников, ибо ментально выросли из совков.
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Это очень плохое решениессылка на данный пост
https://t.me/kononenkome/blogМаксим Кононенко
13.03. 14:35
Первый канал принял решение послать на конкурс «Евровидение-2017» в Киев певицу на инвалидной коляске. Это очень плохое решение. Оно было бы очень хорошим для любого другого «Евровидения», но только не для того, которое будет проходить в Киеве.
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Люди - ничто, шоу - все.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/evgenia.belousova1/blogЕвгения Белоусова
13.03. 14:19
Что-то не видела мнения про то, что старый дурак предъявил "запрещенный прием" одноногому танцору в то время, как организаторы конкурса зачем-то же допустили его до участия. Но это еще не вершина тройных стандартов.
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Это всегда самый сильный ответ - собственное развитие.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.kozyrev.7/blogOleg Kozyrev
13.03. 14:18
Самый разгромный ответ, который может нанести Украина России за выдвижение неожиданного кандидата на "Евровидение" - путь от аэропорта до сцены конкурса без единого барьера, без пандусов на 60 градусов, без орущих теток-стюардесс, без опасных дверей. В общем - европейскую доступную среду.
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Про Евровидение... ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001602582009blogРыклин Александр
13.03. 14:18
Эх, объяснил бы кто девушке, какую роль ей уготовили эти поразительные суки...
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Очередная минута позора Познера.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009283010891www.facebook.com
13.03. 14:17
Очередная минута позора Познера. Так и не извинившись за свои слова, он извинился за то, что его неправильно поняли (то есть, по сути, - за нас с вами). Протянул ручонку. В ответ услышал, что парень решил уйти с проекта, потому что не верит в объективное судейство (всем понятно, что источник необъективности - Познер). Как бы на это отреагировал нормальный человек? - "Оставайтесь. Уйду я". Как ответил тележурналист с ампутированной совестью? - "Ну что ж, жаль..."
Пару слов о Евровидении. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ostudin/blogAlexey Ostudin
13.03. 14:16
Столько вопросов и сомнений. Я не понимаю, почему нельзя было устроить нормальный национальный отбор? Почему всё решалось в тиши закрытых кабинетов Музыкальной дирекции Первого канала? Причём в обстановке такой секретности, что ни одной серьёзной утечки не было даже на уровне звукорежиссёров, готовящих песню. Почему нельзя было сделать яркое шоу из отбора? Был бы ещё один конкурс талантов. Почему бы и нет? Вместо этого вчера мы стали свидетелями очень странного решения, от которого веет циничным расчётом. нас просто поставили перед фактом. А кто станет критиковать ,окажется на месте Познера с Литвиновой. И, если честно, лично у меня много сомнений в том, стоит ли вообще ехать в Киев. С одной стороны, я всегда выступал за то, чтобы музыка объединяла. Но за последние два года Украина под надуманными предлогами отказывала во въезде почти всем нашим артистам, запрещает наши фильмы и сериалы, откровенно издевается и унижает собственных артистов, которые выступают у нас. Не факт ещё, что пустит к себе и Юлию Самойлову, ведь она выступала в Крыму. То есть обстановка категорически не праздничная. Может и не стоило участвовать в Евровидении в этом году, ведь со всех сторон это решение спорное.
О боже, а ведь худшее впередиссылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
13.03. 11:38
О боже, а ведь худшее впереди: как я понимаю, скоро будет Евровидение, и мне даже откуда-то стало известно, что туда отправлена девушка-инвалидка, а на каком-то телешоу был какой-то скандал с инвалидами и это прелюдия. Мне кажется,  любые попытки как-то осмыслять Евровидение или рассуждать о чем-либо, относящемся к этому смотру колхозной самодеятельности - это просто дурновкусие. Но, повторюсь, телепропагандоны всех победили - хочешь ты или нет, смотришь ты или нет, но вся эта телевозня все равно проникнет в твое сознание, даже если с помощью тех, кто все это критикует. Какой-то замкнутый круг идиотизма.(
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Познер и Литвинова политически имеют вроде адекватную позицию в отношении Украиныссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ekmakarevich/blogЕкатерина Макаревич
13.03. 00:44
Извинения Познера и Ренаты Литвиновой перед танцором с ограниченными возможностями Евгением Смирновым на Минуте Славы проявили тот подсознательный протест, что испытывают многие россияне перед признанием своих ошибок.
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12 марта
история с Познером и Литвиновой вообще выглядит как ТИЗЕРссылка на данный пост
https://t.me/kashinguru/blogkashinguru
12.03. 22:44
Ой, оказывается на Евровидение от России едет девушка в инвалидной коляске, то есть в этом смысле история с Познером и Литвиновой вообще выглядит как ТИЗЕР.
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Фото
    Видео
    Познер и Литвинова извинились перед участником «Минуты славы»


    Юлия Самойлова - Flame Is Burning (Eurovision 2017 - Russia)
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